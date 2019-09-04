تردد قناة بيبي كيدز .. قناة ميكي كيدز .. تردد قناة طيور الجنة
تردد قناة بيبي كيدز .. قناة ميكي كيدز .. تردد قناة طيور الجنة
تقنية

تردد قناة بيبي كيدز الجديد || سبتمبر 2019 هنا قناة كوكي .. مودي .. ميكي كيدز .. طيور الجنة .. أفلام كارتون وأغاني أطفال عبر قمر نايل سات .. عرب سات .. هوت بيرد

بواسطة ندى أيمن 4

تردد قناة بيبي كيدز الشهيرة وكذلك قناة ميكي كيدز الأشهر .. وأيضا تردد قناة طيور الجنة فهذه القنوات الخاصة بالطفل العربي هي أفضل قنوات أفلام الكارتون الأولى في العالم العربي، فتردد قناة الأطفال بيبي كيدز والقنوات الأخرى السابقة ذكرها والتي يتابعها الملايين من أطفالنا في جميع أنحاء العالم العربي، من المحيط إلى الخليج، ببث حصري ومستمر طوال 24 ساعة، يقوم موقعنا المتميز نجوم مصرية بعرض التردد الحديث للقناة عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك ليتمكنوا من التعرف على ترددات أفضل قنوات الأطفال ومتابعتها ولا يتم تفويت أي من برامجها لأطفالنا الصغار، وكذلك الكبار.



هذه القنوات هي قنوات مفتوحة ومجانية، يقوم قمر نايل سات ببثها على مدار الساعة، تعرض العديد من أفلام الكارتون الخاصة بالمرحلة العمرية الأولى للأطفال، تقوم بعرض أحدث الأفلام والأكثر متابعة وجذبا للأطفال في تلك المرحلة العمرية الهامة، والتي يقوموا بتكوين مدركاتهم والتعلم اللغوي على حد سواء، مما يكون فيها العديد من المعلومات التي تساهم في تكوين شخصيتهم وتوسيع مداركهم.

تردد قناة بيبي كيدز قناة كوكي .. مودي .. ميكي كيدز .. طيور الجنة





#احلي_بيبي

تابعوا قناة بيبي @babyrealtv علي التردد ١٠٨٧٣ عامودي و شاهدوا احدث الافلام بدون فواصل و بدون توقف للطلبات و التواصل علي هاشتاج #احلي_بيبي *القناة مؤقتا هتلقوها باسم TEST علي الريسيفر ** #شير الفيديو و اكتب اسم الفيلم اللي تحب تشوفه في كومنت وقناة بيبي هتعرضهولك

Gepostet von Baby Kids Tv am Freitag, 26. Januar 2018

تردد قناة الأطفال بيبي كيدز



هو أحدث تردد للقناة يتم بثه الآن عبر القمر الفضائي المصري، قمر نايل سات، يتابع الطفل القناة بشكل يومي على مدار الساعة، ويتم بثها بشكل مجاني لتسهيل الحصول عليها من جميع الأطفال، ويمكنكم متابعة جميع أخبار القناة وأحدث الأفلام الكارتون فيها عبر متابعة الصفحة الرسمية للقناة، للتعرف على آخر أخبار القناة.

تردد قناة الأطفال بيبي كيدز
تردد قناة الأطفال بيبي كيدز
التردد الجديد
10873
الاتجاهأففي
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ
5/6
القمر الصناعي
نايل سات

ويتابع الأطفال من جميع الأعمال قناة بيبي كيدز، بسبب الأفلام الكارتونية الجذابة للقناة، كما يتابعها الكبار، بسبب المحتوى الشيق للقناة، والمعلومات الهامة التي عليها تصريفها لأبنائهم، كما يتابعوا أية تغييرات في تردد القناة لإدخال التردد الجديد على أجهزة الاستقبال لديهم، وتعتبر الأفلام المدبلجة، الأفلام الأجنبية.

ترددات قناة بيبي طيور الجنة
ترددات قناة بيبي طيور الجنة

ترددات قناة بيبي طيور الجنة

المدارالقمرالترددFEC/SR
7.0°Wنايل سات11881 (h)27500 – 5/6
13.0°Eهوت بيرد10853 (h)27500 –

تردد قناة بيبي علي النايل سات

القمرالترددالاتجاهمعدل الترميزمعامل التصحيح
النايل سات10873عمودي27500آلى
تردد قناة بيبي علي النايل سات
تردد قناة بيبي علي النايل سات

تردد قناة ميكي الجديد على القمر الصناعي يوتيل سات

الترددالاستقطابمعدل الترميزمعامل التصحيحالقمر الصناعي
11257أفقي275005/6Eutelsat 7 West A
11526أفقي275005/6Eutelsat 7 West A
تردد قناة ميكي 2018 على النايل سات
تردد قناة ميكي 2018 على النايل سات

تردد قناة ميكي 2018 على النايل سات

تم تغيير تردد قناة ميكي لكي تعمل القناة بجودة أفضل HD، كما أعلنت القناة عن استمرار التردد القديم 11257 أفقي لعرض العدد من الأفلام بدون فواصل إعلانية.

معدل الترميزمعامل التصحيحالاستقطابالترددالقمر الصناعي
275004/5أفقي11526النايل سات

تردد قناة ميكي كيدز الجديد على القمر الصناعي النايل سات

 

التردد11257
الاتجاهافقي
معدل الترميز27500
معامل التصحيح3/4
القمرالنايل سات

تردد قناة كناري تي في Canary TV

تردد قناة كنارى على النايل سات
القمرالترددالاتجاهمعدل الترميزمعامل التصحيح
النايل سات11316عمودي275003/2
تردد قناة كناري تي في Canary TV الجديد
تردد قناة كناري تي في Canary TV

نجوم قناة كناري تي في

  •  مصطفى العزاوي
  • يحيي حوى
  • أشرف يوسف
  • عمر العمير
تردد قناة بيبي كيدز قناة كوكي .. مودي .. ميكي كيدز .. طيور الجنة
تردد قناة بيبي كيدز قناة كوكي .. مودي .. ميكي كيدز .. طيور الجنة

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نحن نقوم بتحديث دائم للترددات في حال تم تغير في الترددات، وفي حال كان لديكم أي سؤال أو استفسار بخصوص أي قناة أخرى يمكنكم ترك تعليق بذلك وسنجيب على جميع الاستفسارات والتعليقات الخاصة بأعزائنا القراء، ونتمنى لكم الاستمتاع بمشاهدة سعيدة.

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ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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    1. غير معروف يقول

      كيدزينيا لاتعمل

      الرد
      1. عمرو توفيق يقول

        الترددات لا تعمل

    2. صبري العكيلي يقول

      تردد قناة المنار شكد

      الرد
    3. غير معروف يقول

      تاناانتاتتاارىتىة

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