تردد قناة يببي تي في baby TV الجديد”محدث دائماً” أغسطس 2019 .. تردد قناة طيور الجنة للأطفال.. على قمر النايل سات .. عرب سات .. الهوت بيرد

تردد قناة بيبي تي في baby TV والتي بدأت بثها منذ فترة وجيزة، وقد لاقت القناة إقبال متزايد مع بداية بثها لما تتميز به من محتوى جيد يجذب الأطفال، فكما نعرف جميعاً أنه يعشق الكبار والصغار أفلام الكارتون، فالقنوات الهادفة الخاصة بالأطفال ذات المحتوى الجيد والجذاب توجد ندرة في فيها، خاصة القنوات المفتوحة الغير مشفرة، وتعاني القنوات الخاصة بالطفل من كثرة الفواصل الإعلانية والتي تصيب الأطفال بالملل الشديد، حتى أن معظم الفواصل الإعلانية التي لا تناسب مع المرحل العمرية للأطفال ، وتبحث كل أم عن قنوات جديدة مخصصة للأطفال تتميز بعرض محتوى جذاب ومشوق لتجعل أبناءها يتابعوها، واليوم نقدم لكم أحدث تردد لقناة أطفال جديدة، وذلك من خلال قمر نايل سات

ومن الجدير بالذكر أن قناة بيبي تي في للأطفال تم بثها منذ عدة أيام فقط على القمر الصناعي المصري نايل سات تحت مسمى test، وتقوم القناة بعرض وبث مجموعة متميزة من أفلام الكارتون والانيمشن العالمية المدبلجة إلي العربية، وذلك بشكل دوري وما يميز القناة الجديدة عن غيرها من قنوات الأطفال هو عرضها للفيلم كامل بدون فواصل إعلانية مملة كما أنها تعرض احدث أفلام ديزني وبالتالي فهي كنز بالنسبة للأطفال.

تردد قناة يببي تي في baby TV الجديد

تردد قناة بيبي تي في baby TV

تبث القناة بشكل تجريبي ويمكنك استقبالها عن طريق الدخول إلي لوحة التحكم في جهاز الرسيفير لديك وإدخال معلومات التردد التالي والبحث عن القناة التي تظهر باسم test مؤقتا وتردد القناة كما في الجدول التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز النايل سات 10873 راسي / عمودي (v) 27500

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن قناة بيبي تي في جذبت انتباه جميع المشاهدين إليها، حيث يبحث أولياء أمور الأطفال عن جميع قنوات الأطفال الجذابة والمميزة وذات المحتوى المناسب للأطفال، هذا وقد استطاعت القناة أن تكون لها قاعدة جماهيرية عالية في فترة زمنية قصيرة للغاية، خاصة مع التنافس الكبير مع القنوات الأخرى،

ويمكنك أن تشاهد القناة بشكل دائم ومستمر وتحظى على نسب مشاهدة عالية من بين جميع القنوات الأخرى الذي تقدم جميع برامج الأطفال، وتعمل القناة على البث بشكل مستمر عن غيرها من قنوات الأطفال المتعددة والذي يتم تقديمها من بين الكثير من قنوات الأطفال الأخرى، وتقوم القناة بتقديم جميع البرامج الذي يبحث عنها جميع أولياء الأمور حتي يشاهدها جميع أطفالهم في الكثير من البلاد العربية والأوروبية.

ملحوظة هامة بخصوص القناة

ومن الجدير بالذكر أن القناة ستظهر لك باسم test في قائمة قنوات الرسيفير وللتأكيد من أن هذه هي القناة فقد قمنا بنشر صورة عن محتواها وعليها صورة الشعار، اللوجو الخاص بالقناة، كما نعرض لكم أيضا قناة بيبي للأطفال وهى قناة بيبي طيور الجنة

ترددات قناة بيبي طيور الجنة

المدار القمر التردد FEC/SR 7.0°W نايل سات 11881 (h) 27500 – 5/6 13.0°E هوت بيرد 10853 (h) 27500 – 2/3

تردد قناة بيبي علي النايل سات:

تردد معامل الترميز الاستقطاب 10873 27500 عمودي أو رأسي V

تردد معامل الترميز الاستقطاب 11393 27500 عمودي أو رأسي V

تردد معامل الترميز الاستقطاب 11315 27500 عمودي أو رأسي V

تردد قناة بيبي علي الهوت بيرد:

تردد معامل الترميز الاستقطاب 10853 27500 أفقي H

أقرأ أيضا وتعرف على:

ترددات جميع قنوات القمر نايل سات أغسطس 2019 .. تردد سحري ينزل جميع قنوات نايل سات .. باقة قنوات يوتلسات جميع القنوات الرياضية المصرية الأفلام والمسلسلات .. السعودية .. العربية .. قنوات الدراما

يمكنكم مشاهدة أحدث الأناشيد والكليبات الخاصة بـ قناة طيور الجنة 2017 عن طريق حساب القناة على موقع اليوتيوب من الرابط التالي من هنا، والحساب الرسمي للفيديوهات الخاصة بقناة طيور الجنة بيبي على اليوتيوب من هنا.

وسنتابع معكم دائما كافة المستجدات التي قد تطرأ على ترددات قنوات الأطفال، لذلك فتابعونا على الدوام بزيارة المقال لتكونوا على إطلاع بكل جديد.

← إقرأ أيضاً: