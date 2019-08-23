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تردد قناة يببي تي في baby TV الجديد”محدث دائماً” أغسطس 2019 .. تردد قناة طيور الجنة للأطفال.. على قمر النايل سات .. عرب سات .. الهوت بيرد

كتب تامر أمينفي آخر تحديث
تردد قناة يببي تي في baby TV الجديد”محدث دائماً” أغسطس 2019 .. تردد قناة طيور الجنة للأطفال.. على قمر النايل سات .. عرب سات .. الهوت بيرد
تردد قناة بيبي تي في baby TV تامر

تردد قناة بيبي تي في baby TV والتي بدأت بثها منذ فترة وجيزة، وقد لاقت القناة إقبال متزايد مع بداية بثها لما تتميز به من محتوى جيد يجذب الأطفال، فكما نعرف جميعاً أنه يعشق الكبار والصغار أفلام الكارتون، فالقنوات الهادفة الخاصة بالأطفال ذات المحتوى الجيد والجذاب توجد ندرة في فيها، خاصة القنوات المفتوحة الغير مشفرة، وتعاني القنوات الخاصة بالطفل  من كثرة الفواصل الإعلانية والتي تصيب الأطفال بالملل الشديد، حتى أن معظم الفواصل الإعلانية التي لا تناسب مع المرحل العمرية للأطفال ، وتبحث كل أم عن قنوات جديدة  مخصصة للأطفال تتميز بعرض محتوى جذاب ومشوق لتجعل أبناءها يتابعوها، واليوم نقدم لكم أحدث تردد لقناة أطفال جديدة، وذلك من خلال قمر نايل سات

ومن الجدير بالذكر أن قناة بيبي تي في للأطفال تم بثها منذ عدة أيام فقط على القمر الصناعي المصري نايل سات تحت مسمى test، وتقوم القناة بعرض وبث مجموعة متميزة من أفلام الكارتون والانيمشن العالمية المدبلجة إلي العربية، وذلك بشكل دوري وما يميز القناة الجديدة عن غيرها من قنوات الأطفال هو عرضها للفيلم كامل بدون فواصل إعلانية مملة كما أنها تعرض احدث أفلام ديزني وبالتالي فهي كنز بالنسبة للأطفال.

تردد قناة يببي تي في baby TV الجديد

تردد قناة بيبي تي في baby TV

تبث القناة بشكل تجريبي ويمكنك استقبالها عن طريق الدخول إلي لوحة التحكم في جهاز الرسيفير لديك وإدخال معلومات التردد التالي والبحث عن القناة التي تظهر باسم test مؤقتا وتردد القناة كما في الجدول التالي:

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعامل الترميز
 النايل سات 10873 راسي / عمودي (v) 27500

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن قناة بيبي تي في جذبت انتباه جميع المشاهدين إليها، حيث يبحث أولياء أمور الأطفال عن جميع قنوات الأطفال الجذابة والمميزة وذات المحتوى المناسب للأطفال، هذا وقد استطاعت القناة أن تكون لها قاعدة جماهيرية عالية في فترة زمنية قصيرة للغاية، خاصة مع التنافس الكبير مع  القنوات الأخرى،

ويمكنك أن تشاهد القناة  بشكل دائم ومستمر وتحظى على نسب مشاهدة عالية من بين جميع القنوات الأخرى الذي تقدم جميع برامج الأطفال، وتعمل القناة على البث بشكل مستمر عن غيرها من قنوات الأطفال المتعددة والذي يتم تقديمها من بين الكثير من قنوات الأطفال الأخرى، وتقوم القناة بتقديم جميع البرامج الذي يبحث عنها جميع أولياء الأمور حتي يشاهدها جميع أطفالهم في الكثير من البلاد العربية والأوروبية.

ملحوظة هامة بخصوص القناة

ومن الجدير بالذكر أن القناة ستظهر لك باسم test في قائمة قنوات الرسيفير وللتأكيد من أن هذه هي القناة فقد قمنا بنشر صورة عن محتواها وعليها صورة الشعار، اللوجو الخاص بالقناة، كما نعرض لكم أيضا قناة بيبي للأطفال وهى قناة بيبي طيور الجنة

ترددات قناة بيبي طيور الجنة

المدارالقمرالترددFEC/SR
7.0°Wنايل سات11881 (h)27500 – 5/6
13.0°Eهوت بيرد10853 (h)27500 – 2/3

تردد قناة بيبي علي النايل سات:

ترددمعامل الترميزالاستقطاب
1087327500عمودي أو رأسي V
ترددمعامل الترميزالاستقطاب
1139327500عمودي أو رأسي V
ترددمعامل الترميزالاستقطاب
1131527500عمودي أو رأسي V

تردد قناة بيبي علي الهوت بيرد:

ترددمعامل الترميزالاستقطاب
1085327500أفقي H

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يمكنكم مشاهدة أحدث الأناشيد والكليبات الخاصة بـ قناة طيور الجنة 2017 عن طريق حساب القناة على موقع اليوتيوب من الرابط التالي من هنا، والحساب الرسمي للفيديوهات الخاصة بقناة طيور الجنة بيبي على اليوتيوب من هنا.

وسنتابع معكم دائما كافة المستجدات التي قد تطرأ على ترددات قنوات الأطفال، لذلك فتابعونا على الدوام بزيارة المقال لتكونوا على إطلاع بكل جديد.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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