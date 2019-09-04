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تردد قناة بيبى كيدز تي في Baby Kids الجديد سبتمبر 2019 | تردد قناة ميكي الحديث .. كوكي .. بيبي تي في .. قناة طيور الجنة .. على قمر نايل سات baby kids

بواسطة ندى أيمن 8

تردد قناة بيبى كيدز تي في Channel Baby Kids الفضائية تردد تردد قناة ميكي الجديد وكذلك تردد قناة بيبى تي في baby  وأيضا تردد قناة طيور الجنة، والذي تعاظم البحث عنهم خلال الفترة الأخيرة، وذلك للمحتوى الجذاب الذي استطاع أن يكون قاعدة عريضة من الأطفال على امتداد الوطن العربي من محيطه لخليجه، خاصة ما تقدمة من أفلام كارتون شيقة وممتعة، وكذلك البرامج الهادفة التي تساعد في تربية النشأ، وهذه القوات الخاصة بالأطفال تبث برامجها وما تقدمه من محتوى متميز مجانا وبدون تشفير من خلال القمر المصري نايل سات، ولم يقتصر الأمر على متابعة الأطفال للمحتوى المتميز للقناة، بل يتابعها أيضا الكبار، حيث تجتمع الأسرة بأكملها أمام شاشات القناة لمتابعة ما يبث من برامج جذابة.



تقوم قناة بيبى كيدز وبيبي تي في ببث برامجها بلا انقطاع على مدار 24 يوميا بدون توقف أو تشفير وهي القنوات التى نجحت في جذب جميع الفئات العمرية من الأطفال بجميع البلدان العربية، ويغطي بث القناة جميع الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ىجودة مشاهدة عالية، لذلك يحرص على متابعتها الكثيرين.

تردد قناة بيبى كيدز تي في الجديد



تردد قناة بيبى كيدز تي في Baby Kids
تردد قناة بيبى كيدز تي في Baby Kids

تردد قناة بيبى كيدز تي في Baby Kids



فقناة بيبي كيدز وكذلك قناة بيبي تي في من أفضل القنوات المخصصة للأطفال والتي تبث برامجها باللغة العربية، وتحرص القنوات بعرض برامجها الهادفة والتي تساعد الأسر العربية في تربية جيل من الأطفال الواعي، لذلك أخذنا على عاتقنا من خلال موق نجوم مصرية على إعداد هذا التقرير الذي يساعد على التعرف على القناة وما تقدمة من برامج وأفلام، وكذلك حرصنا على توضيح التردد الصحيح لهذه القنوات حتى نوفر على متابعينا عناء البحث عن ترددات هذه القنوات، كما نقوم أيضا بتعديل الترددات بهذا التقرير في حال أي تغيير قد يطرأ عليها، لذلك عزيزي القارئ احتفظ برابط هذا التقرير فقد تحتاج إليه لاحقا في حال حدث تغيير في تردد القنوات.

تردد قناة بيبى كيدز تي في Baby Kids
تردد قناة بيبى كيدز تي في Baby Kids


التردد الصحيح لقناة بيبي كيدز على النايل سات

المدارالقمرالترددFEC/SRالجودةالتشفير
7.0°Wنايل سات10873 (V)27500 – 5/6SDمجاني
ترددات قناة بيبي طيور الجنة
ترددات قناة بيبي طيور الجنة

ترددات قناة بيبي طيور الجنة

المدارالقمرالترددFEC/SR
7.0°Wنايل سات11881 (h)27500 – 5/6
13.0°Eهوت بيرد10853 (h)27500 – 2/3
تردد قناة كوكي الجديد 2019
تردد قناة كوكي الجديد 2019

تردد قناة بيبي علي النايل سات:

ترددمعامل الترميزالاستقطاب
1087327500عمودي أو رأسي V
ترددمعامل الترميزالاستقطاب
1139327500عمودي أو رأسي V
ترددمعامل الترميزالاستقطاب
1131527500عمودي أو رأسي V
تردد قناة بيبي علي الهوت بيرد
تردد قناة بيبي علي الهوت بيرد

تردد قناة بيبي علي الهوت بيرد:

ترددمعامل الترميزالاستقطاب
1085327500أفقي H
تردد قناة بيبي علي النايل سات
تردد قناة بيبي علي النايل سات

تردد قناة بيبي علي النايل سات

القمرالترددالاتجاهمعدل الترميزمعامل التصحيح
النايل سات10873عمودي27500آلى

تردد قناة ميكي الجديد على القمر الصناعي يوتيل سات

الترددالاستقطابمعدل الترميزمعامل التصحيحالقمر الصناعي
11257أفقي275005/6Eutelsat 7 West A
11526أفقي275005/6Eutelsat 7 West A

تردد قناة ميكي 2019 على النايل سات

تم تغيير تردد قناة ميكي لكي تعمل القناة بجودة أفضل HD، كما أعلنت القناة عن استمرار التردد القديم 11257 أفقي لعرض العدد من الأفلام بدون فواصل إعلانية.

معدل الترميزمعامل التصحيحالاستقطابالترددالقمر الصناعي
275004/5أفقي11526النايل سات

تردد قناة ميكي كيدز الجديد على القمر الصناعي النايل سات

التردد11257
الاتجاهافقي
معدل الترميز27500
معامل التصحيح3/4
القمرالنايل سات

أحدث ترددات قنوات الأطفال على النايل سات 2019

يوجد الكثير من القنوات المتخصصة للطفل العربي  والتي تقدم العديد  من البرامج المسلية للطفل والأسرة أفلام الكارتون والمسلسلات والبرامج الترفيهية  ومن أشهر هذه القنوات نتابعها من خلال جداول الترددات التالية:

تردد قناة mbc3 لعام 2019

التردد 119470معدل الترميز 27500معامل تصحيح 5/6عمودي

تردد قناة ميكي 2019

تردد11257معدل ترميز 27500معامل تصحيح 5/6افقي

تردد قناة مودي 2019

تردد11257معدل ترميز 27500معامل تصحيح 5/6افقي

تردد قناة ماجد 2019

تردد12226معدل ترميز 27500معامل تصحيح 3/4افقي

تردد قناة سمسم 2019

تردد11334معدل ترميز 27500معامل تصحيح 5/6افقي

تردد قناة كوكي 2019

تردد11602معدل ترميز 27500معامل تصحيح 5/6افقي

تردد قناة كيدزينيا 2019

تردد11257معدل ترميز 27500معامل تصحيح 5/6افقي

تردد قناة سبيس تون العربية Spacetoon Arabic

تردد11785معدل ترميز 27500معامل تصحيح 3/4عمودي

تردد قناة أجيال 2019

تردد12149معدل ترميز 27500معامل تصحيح 3/4افقي

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وقد قامت قناة الأطفال الشهيرة بعمل مسابقة للأطفال تهدف لتعميق العلاقات والمشاركات بين القناة وجمهورها العريض من أطفال العالم العربي، من المحيط إلى الخليج، وقد شارك على الصفحة الرسمية للقناة العديد والعديد من الأطفال، من الفئات العمرية التي بيّنتها شروط المسابقة، مما ساهم في ارتفاع المشاركة بين إدارة القناة والأطفال، الذين يتابعون البحث عن تردد القناة بشكل دوري لمتابعتها، وعدم تفويق أي من برامجها وأفلامها وأغانيها.

يمكنكم الاستمتاع بالمحتوى المتميز لقنوات الأطفال، فهي تقدم الأغاني الترفيهية والتعليمية، كما تقدم أفلام الكارتون الجذابة والحديثة التي تجذب أطفالنا الصغار، وفي حال كان ليديم استفسار عن تردد قنوات أخرى يمكنكم ترك تعليق بذلك.

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ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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    1. غير معروف يقول

      تردد القناه مش عايز ينزل خالص

      الرد
    2. غير معروف يقول

      قناه بيبى مش راضيه تنزل عندى خالص كل القنوات عندى الا دى مش راضيه تنزل التردد موجود وشغال بس القناة مش موجودة ولا حتى باسم تست

      الرد
    3. مريم يقول

      تمام شكرااااا

      الرد
    4. غير معروف يقول

      ما طلع معي ولا تردد

      الرد
    5. غير معروف يقول

      حاولت كتير اني اجيب القنوات بنفس الترددات ديه وماجتشي انا اول مرة ابعت

      الرد
    6. غير معروف يقول

      حاولت كتير اني اجيب القنوات بنفس الترددات ديه وماجتشي

      الرد
    7. بيتر بان يقول

      أشكركم جزيل الشكر

      الرد
      1. علي خالد يقول

        قناه كوكي مش راضيه تنزل خالص

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