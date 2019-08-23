تردد قناة بيبى كيدز الجديد toyorbaby “تعديل أغسطس 2019” بيبي تي في للأطفال : تردد قناة بيبي طيور الجنة .. عبر قمر نايل سات

تردد قناة بيبى كيدز الجديد toyorbaby 2019 Baby TV للأطفال، على قمر هوت بيرد وقمر نايل سات، وهي قناة مشفرة جديدة لجميع أغاني الأطفال والبرامج التعليمية لعمر عام وحتى 16 عام، وتساعد الطفل في هذه المرحلة العمرية على التعلم وتنمية المهارات اللغوية والمهارية لدى الطفل العربي، لذلك يبحث الأطفال وأولياء الأمور عن قناة بيبى كيدز دائما.

تقدم قناة بيبي كيدز الفضائية العديد من البرامج الشيقة، والأغاني ذات المتابعة العالية، ولذلك تم تشفيرها لتكون للفئات الأعلى لما تحويها من استفادات وبرامج تعليمية لتنمية مهارات الطفل ومساعدته على تنمية فكره، وتبث القناة على مدار اليوم البرامج والأغاني والأفلام.

تردد قناة بيبى كيدز الجديد toyorbaby

تردد قناة بيبى كيدز الجديد 2019

المدار القمر التردد FEC/SR 7.0°W نايل سات 11881 (h) 27500 – 5/6 13.0°E هوت بيرد 10853 (h) 27500 – 2/3

وتعد القناة من أكبر وأحدث القنوات المتخصصة في شأن الأطفال للفئة العمرية الصغيرة، وبالرغم من أن القناة مشفرة إلا أن لها متابعة عالية من بين فئات الأطفال العمرية المتنوعة، ويتابعها أيضا الكبار، الآباء والأمهات، وذلك لما لها من برامج ومحتوى فني متميز ينتم متابعتها من بلاد العالم العربي والأوروبي أيضا.

عن طيور الجنه بيبي

هي قناة فضائية، تتبع مجموعة قنوات طيور الجنة الفضائية، والتي انطلقت في عام 2008، وازدادت القنوات فيها بارتفاع البحث والمتابعة لها، وتعتبر قناة تردد قناة بيبى كيدز الجديد 2019 من أحدث القنوات لشبكة القنوات المتخصصة في أغاني وبرامج الأطفال، وارتفع تشعب القنوات، فزاد محتواها من مجرد أغاني للأطفال إلى أغاني وبرامج وأفلام، وتبدأ من الفئات العمرية الصغيرة لتميزها بالأسلوب السهل البسيط، والذي يتمكن الطالب من حفظه ومتابعته بسهولة، وذلك لاستخدامها للحيوانات المتكلفة بطريقة طريفة.

تردد قناة بيبي Baby علي النايل سات:

تردد معامل الترميز الاستقطاب 10873 27500 عمودي أو رأسي V

تردد معامل الترميز الاستقطاب 11393 27500 عمودي أو رأسي V

تردد معامل الترميز الاستقطاب 11315 27500 عمودي أو رأسي V

تردد قناة بيبي baby علي الهوت بيرد:

تردد معامل الترميز الاستقطاب 10853 27500 أفقي H

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وتشاهد القناة بشكل دائم ومستمر وتحظى على نسب مشاهدة عالية من بين جميع القنوات الأخرى الذي تقدم جميع برامج الأطفال، وتعمل القناة على البث بشكل مستمر عن غيرها من قنوات الأطفال المتعددة والذي يتم تقديمها من بين الكثير من قنوات الأطفال الأخرى، وتقوم القناة بتقديم جميع البرامج الذي يبحث عنها جميع أولياء الأمور حتي يشاهدها جميع أطفالهم في الكثير من البلاد العربية والأوروبية.

والقناة تقوم بتعليم الأطفال في أعمارهم الصغيرة الكثير من الأمور الهامة كالأخلاق والقيم الرفيعة والحقائق العلمية المختلفة بطريقة شيقة وممتعة تشد إليها الصغار والكبار في كل مكان.

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