تردد قناة بندر عدن الجديد الآن سبتمبر 2019 صوت اليمن الحقيقي .. على قمر نايل سات .. هوت بيرد

تردد قناة بندر عدن الجديد والتي تم انطلاق بثها يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018، وقد انطلق بث فناة بندر عدن من العاصمة المصرية القاهرة، وقناة بندر عدن الفضائية بدأت ببث تجريبي والتي ستطل على الشعوب العربية وستكون نجم في سماء الإعلام المرئي العربي، وقد أطلقت القناة لجميع اليمنيين والأشقاء في الوطن العربي على اتساع أرجائه.







ومن الجدير بالذكر أن تردد قناة بندر عدن ستقدم طبقا لما أعلنت عنه محتوي ومضمون من برامج متنوعة عديدة، تشمل الجانب السياسي والثقافي والاجتماعي والديني والترفيهي، وتعد القناة مشاهديها ومتابعيها بتلبية احتياجاتهم من برامج متنوعة، وستعمل قناة بندر عدن على أن يصل بثها لجميع بلدان الوطن العربي عامة.

تردد قناة بندر عدن الجديد







وتعتبر قناة بندر عدن إضافة حقيقية ونوعية للإعلام اليمني المرئي الذي يتعطش لقناة تبث بصوت اليمن الحر، وقناة بندر عدن هي امتداد لإذاعة بندر عدن صوت لبناء الجنوب اليمني، ولمتابعة القناة يجب ضبط جهاز الاستقبال “الرسيفر” لدى من يبحث عن تردد قناة بندر عدن على الترددات التالية التردد على القمر الصناعي نايل سات التردد هو 12680 أفقي

معدل الترميز 30000 التردد على القمر الصناعي هوت بيرد التردد هو 11200 أفقي

معدل الترميز 27500 ومن الجدير بالذكر أن الجهة التي أطلقت بث قناة بندر عدن هي إذاعة بندر عدن التي أعلنت اليوم عن بثها التجريبي من العاصمة المؤقتة عدن. وبحسب القائمون على أمر ألإذاعة : فإنها قد بدأت البث التجريبي يوم الجمعة الموافق الثاني من سهر فبراير 2018، وذلك على التردد 99.9، ومن المعروف أن ألإذاعة اتخذت على عاتقها تقديم رسالتها في إنتاج البرامج التي تلبي رغبات أهل اليمن، خاصة البرامج المجتمعية، والفنية الترفيهية، والرياضية وكذلك البرامج الخاصة بالأطفال والصحة. كما تقوم أيضا بتقديم نشرة أخبار بالتعاون مع قناة تلفزيون الآن، وذلك في إطار البث التجريبي، كما تعمل القناة على تناول مختلف الأحداث، سواء كانت أحداث محلية أوالعربية، وتركز القناة جل اهتماماتها على تغطية مباشرة لأنشطة منظمات المجتمع المدني، خاصة الأنشطة المتعلقة بالمشاريع التنموية التي من شأنها خدمة النهوض. رابط الاذاعة على فيس بوك وفد قامت قناة بندر عدن بنشر ما يلي على موقعها وصفحتها الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. تنوه إدارة شبكة بندر عدن للبث الرقمي لمشتركيها الأعزاء أن القناة التي صدرت اليوم على القمر الصناعي نايل سات واسمها ( بندر عدن ) على التردد / 12688

معدل الترميز / 30000 ليست لها صلة أبدا بشبكة بندر عدن للبث الرقمي . شبكة بندر عدن للبث الرقمي هي شبكة رياضية أسرية في المقام الأول ونطاق بثها على الأراضي الواقعة في محافظة عدن وضواحيها

وهي خاصة للشباب وللأسرة وهي لا تتبع أي طائفة أو حزب لذا وجب التنويه والله الموفق … للتواصل على الرقم التالي: 02276026 يمكنكم مشاهـدة جميع أخبار شبكة بندر عدن وكل جديد عبر الروابط التالية فيس بوك https://m.facebook.com/BADER.ADAN1/ التليجرام //t.me/joinchat/AAAAAEcdWeZEuzRScTknKg أقرأ أيضا وتعرف على: الآن تردد قناة الفجر الرياضية الجديد سبتمبر alfajer tv 2019 | هنا تلفزيون الفجر عبر قمر نايل سات ويسعى القائمون على أمر قناة بندر عدن وكذلك الإذاعة التابعة للقناة على أن تكون إضافة حقيقية ونوعية تؤدي رسالة تنموية هادفة لمختلف شرائح المجتمع ؛ وإضافة حقيقية كذلك للإعلام المسموع خاصة في مدينة عدن التي عرفت البث الإذاعي منذ وقت مبكر.





