تردد قناة بطوط كيدز Batot Pics المحببة لدى جميع الأطفال بمختلف أعمارهم







تردد قناة بطوط كيدز Batoot Kids من القنوات الأكثر بحثا عبر الإنترنت نظرا لما تقدمه من برامج وأناشيد وأغاني للأطفال تهم كل أم تحب أن ترى أبنائها تتابع البرامج الهادفة، تم إنشاء قناة بطوط منذ مدة قصيرة تبث برامج محتواها تعليمي هادف يبدأ من سن عامين حتى سن خمسة عشر عام، تقوم القناة بإظهار برامج مغايرة منها ، افلام انمي ، افلام الكرتون ، وكذلكً اغاني مخصصة للأطفال، برامج تعليمية المقصد منها تعليم الناشئين التصرفات السليمة , وإنماء مهاراتهم الذهنية، تبث القناة عبر الساتلايت Nile Sat طوال اليوم كاملة، لهذا يحرص الأمهات والآباء على متابعتها في كل مكان.







تردد قناة بطوط كيدز

بدأت قناة بطوط كيدز الإرسال التجريبي منذ أسابيع قليلة، وحصدت على أعلى نسب رؤية طوال هذه الفترة، نظرا لعرضها باقة مختلفة من البرامج عبر شاشتها، حيث تهتم بطرح محتوى هادف يلبي احتياجات الأطفال من تسلية وترفية، وايضاًً أغاني وأعمال سينمائية كرتون محببة للأطفال، وبرامج تعليمية مخصصة للأطفال.







اسم القناة : BATOOT KIDS القمر الصناعى : النايل سات 7 غرب التردد : 11411 معدل الترميز : 27500 الاستقطاب (القطبية) : افقى H معامل تصحيح الخطأ : 5/6 النمط : DVB-S التعديل : MPEG-4 / MPEG-2







مميزات قناة Batot Pics

حرصت القناة على ظهورها بمستوى جيد ومختلف عن بقية القنوات الأخرى الخاصة للأطفال حتى تنال شهرة كبيرة وواسعة لدى محبيها، فهي تراعي الحفاظ على تقديم اخر الأعمال السينمائية والشخصيات الكرتونية المشهورة التي تحوز على حب الأطفال، عرضها المتواصل لبرامجها طوال اليوم بدون تعطل في الإرسال أو تشفير ، استعمالها لأحدث التقنيات والأجهزة الجديدة، لضمان سرعة الإرسال الأثيري، اختيارها لاسم بطوط أشهر الأشخاص الكرتونية حتى تلفت أبصار الأطفال إليها.







تردد قنوات أخرى خاصة بالأطقال

قناة بطوط كيدز Batoot Kids



من المعروف أن شخصية بطوط من أحد الأشخاص الأمريكية الكرتونية المشهورة من مؤسسة والت ديزني متمثل في بطة بيضاء، تلبس زي البحارة ، ولمعرفة استقبال تردد القناة على الساتلايت اتبع الخطوات الأتية:

تحتار بالريموت الفهرس menu .

ثم تقوم بإختيار التجميع installation .

ثم إختيار البحث اليدوي manual scan .

وبعدها نختار اضافة تردد ونكتب التردد مثلما ذكر بالجدول السالف والقطبية H،