تردد قناة بطوط كيدز Batoot Kids الجديد على النايل سات2021
تعتبر من اشهر القنوات المحببة لدى الاطفال والتي يتابعها الكثير فى الوطن العربى لما تقدمه القناة من محتوى هادف متنوع للاطفال، مثل افلام الكرتون والانميشن الاجنبية المدبلجة للغة العربية، وخاصتا اللهجة المصرية المميزة وفى السطور التالية سوف نتعرف معا على تردد القناة على القمر الصناعى نايل سات تابعونا.
أولا نأخذ نبذة عن القناة
تبث قناة بطوط للأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات بشكل مجاني غير مشفر تعمل على مدار اليوم دون تقطيع أو تشويش، تقوم القناة بعرض العديد من أفلام الكرتون المفضلة التي يعشقها جميع الأطفال ويحبها الكثير من الكبار، تقدم أيضًا قناة بطوط كيدز العديد من البرامج التعليمية الهادفة المتنوعة التي تهتم بتنشيط عقل وتقوية مهارات الطفل.
قناة بطوط كيدز Batoot Kids
وتعد قناة بطوط كيدز من أهم قنوات الاطفال علي النايل سات والاكثر شهرة بين القنوات الأخرى والتي يتابعها الكثير من الكبار والصغار في الوطن العربي، تتمتع القناة بنسبة مشاهدة عالية من قبل الاطفال فى مصر والعالم العربي، واللذى يتناسب مع جميع فئات الاطفال العمرية وفى في السطور التالية سوف نتعرف معنا علي تردد قناة بطوط كيدز الجديد علي النايل سات.
إليكم تردد قناة بطوط كيدز عبر القمر الصناعي نايل سات
- القمر الصناعي نايل سات
- التردد 11595 او (V)
- FEC/SR 27500 – 7/8
- SDالجودة
- اسم القناة Batoot Kids
متطلبات تغيل قناة بطوط
تعمل القناة بالجودة العادية Sd المتاحة الى كافة اجهزة الاستقبال واذا واجهتكم اى مشكلة او استفسار حول القناة يرجى مراسلتنا عبر التعليقات اسفل هذه المقالة شكرا لكم والى القاء.
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