تردد قناة بطوط كيدز Batoot Kids الجديد على النايل سات2021

تعتبر من اشهر القنوات المحببة لدى الاطفال والتي يتابعها الكثير فى الوطن العربى لما تقدمه القناة من محتوى هادف متنوع للاطفال، مثل افلام الكرتون والانميشن الاجنبية المدبلجة للغة العربية، وخاصتا اللهجة المصرية المميزة وفى السطور التالية سوف نتعرف معا على تردد القناة على القمر الصناعى نايل سات تابعونا.

أولا نأخذ نبذة عن القناة

تبث قناة بطوط للأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات بشكل مجاني غير مشفر تعمل على مدار اليوم دون تقطيع أو تشويش، تقوم القناة بعرض العديد من أفلام الكرتون المفضلة التي يعشقها جميع الأطفال ويحبها الكثير من الكبار، تقدم أيضًا قناة بطوط كيدز العديد من البرامج التعليمية الهادفة المتنوعة التي تهتم بتنشيط عقل وتقوية مهارات الطفل.