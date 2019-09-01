تردد قناة “بطوط كيدز” 2019 على نايل سات

ننشر لكم تردد قناة Batoot Kids 2019، والتى بدأت البث منذ أيام، حيث تقوم القناة بعرض أفلام الكرتون المناسبة لأعمار الكبار والصغار، وتم توجيه المحتوى الأساسى لقناة بطوط كيدز للأطفال، تعرض قناة “بطوط” حاليا الأفلام الكرتونية والبرامج الخاصة بها بشكل تجريبى، إستعدادا لإطلاق القناة بشكل رسمى خلال الفترة القادمة بإذن الله، ستقوم القناة ببث برامج كارتون الأطفال باللغة العربية، وكذلك المسلسلات الكرتونية لجميع الأطفال بالوطن العربى، من خلال المحتوى التعليمى الهادف، وهى ملائمة للسن من عامين وحتى 15 عاما.

إقرأ أيضا: تردد قناة توم وجيرى الجديد على النايل سات

تردد قناة بطوط كيدز نايل سات

ننشر لكم زوار موقع -نجوم مصرية- الكرام تردد قناة “Batoot Kids” الجديد على القمر الصناعى النايل سات، حيث تبدأ قناة بطوط ببث البرامج الخاصة بالأطفال كبرامج تعليم الحروف العربية والإنجليزية، وتعليم النطق السليم، وعرض برامج الكرتون والمسلسلات الكرتونية، تعمل قناة بطوط على مدار 24 ساعة، تم بدأ بث القناة يوم 23 أغسطس الماضى، شعار قناة بطوط هو ” إفرح، العب، تعلم”، وتعمل القناة كذلك على نشر برامج التوعية كتصحيح السلوك الخاطئة بالمجمتع، ومساعدة الأسر على تربية الأبناء.

قد يهمك أيضا:ترددات قنوات الاطفال التعليمية المصرية والسورية واليمنية والعراقية 2019 المجانية على النايل سات

القناة التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ القمر الصناعى بطوط كيدز – Batoot Kids 11411 أفقى H 27500 5/6 النايل سات

برامج قناة بطوط كيدز

تقدم قناة Batoot Kids العديد من البرامج الكرتونية المخصصة للأطفال، وتعرض خصيصا البرامج الكرتونية الحديثة والمدبلجة وإليكم قائمة أهم المسلسلات الكرتونية بها: