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تردد قناة “بطوط كيدز” 2019 على نايل سات

كتب عمرو المحمديفي آخر تحديث
تردد قناة “بطوط كيدز” 2019 على نايل سات
تردد قناة بطوط كيدز 2019 نايل سات

ننشر لكم تردد قناة Batoot Kids 2019، والتى بدأت البث منذ أيام، حيث تقوم القناة بعرض أفلام الكرتون المناسبة لأعمار الكبار والصغار، وتم توجيه المحتوى الأساسى لقناة بطوط كيدز للأطفال، تعرض قناة “بطوط” حاليا الأفلام الكرتونية والبرامج الخاصة بها بشكل تجريبى، إستعدادا لإطلاق القناة بشكل رسمى خلال الفترة القادمة بإذن الله، ستقوم القناة ببث برامج كارتون الأطفال باللغة العربية، وكذلك المسلسلات الكرتونية لجميع الأطفال بالوطن العربى، من خلال المحتوى التعليمى الهادف، وهى ملائمة للسن من عامين وحتى 15 عاما.

تردد قناة بطوط كيدز نايل سات

ننشر لكم زوار موقع -نجوم مصرية- الكرام تردد قناة “Batoot Kids” الجديد على القمر الصناعى النايل سات، حيث تبدأ قناة بطوط ببث البرامج الخاصة بالأطفال كبرامج تعليم الحروف العربية والإنجليزية، وتعليم النطق السليم، وعرض برامج الكرتون والمسلسلات الكرتونية، تعمل قناة بطوط على مدار 24 ساعة، تم بدأ بث القناة يوم 23 أغسطس الماضى، شعار قناة بطوط هو ” إفرح، العب، تعلم”، وتعمل القناة كذلك على نشر برامج التوعية كتصحيح السلوك الخاطئة بالمجمتع، ومساعدة الأسر على تربية الأبناء.

القناةالترددمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأالقمر الصناعى
بطوط كيدز – Batoot Kids11411 أفقى H275005/6النايل سات

برامج قناة بطوط كيدز

تقدم قناة Batoot Kids العديد من البرامج الكرتونية المخصصة للأطفال، وتعرض خصيصا البرامج الكرتونية الحديثة والمدبلجة وإليكم قائمة أهم المسلسلات الكرتونية بها:

  1. أغاني عالم ديزني لاند المحبب للطفل.
  2. بعض الأغاني التعليمية القصيرة لحفظ الحروف والكلمات.
  3. مسلسلات الكارتون المترجمة للغة العربية أو الناطقة باللغة العربية لتعزيز الهوية العربية لأطفال الوطن العربي.
  4. فقرات ترفيهية متنوعة تبث على مدار 24 ساعة

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عن الكاتب

عمرو المحمدي

اسمى عمرو محمد مدون مصرى شغفى هو مجال التقنية والحاسوب ، اعشق التدوين ، ارغب فى مشاركة معرفتى فى الويب العربى

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