تردد قناة بطوط الجديد ٢٠٢٢ وكيفية ضبط التردد

قناة بطوط وأهم ما تقدمه من محتوى وترددها الجديد في ٢٠٢٢

قناة بطوط هي إحدى القنوات التلفزيونية التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال يتناسب مع عقولهم، وأصبحت قناة بطوط متصدرة نتائج البحث في السنوات الأخيرة.

الآباء يحرصون دائماً على تقديم المحتوى المناسب لأعمار أطفالهم، لذلك قناة بطوط من أوائل القنوات التي يبحث عنها الآباء لما تقدمه من محتوى يتناسب مع معايير وقيم ومبادئ المجتمع الذي يعيشون فيه.

وقد حققت القناة في الأعوام الأخيرة نجاحاً ساحقاً، وحازت على إعجاب الكثيرين لما يُعرض على شاشتها من محتوى كرتوني من أفلام ومسلسلات كرتونية مختلفة، وأيضاً برامج تعليمية من أجل تثقيف الطفل.

تقوم قناة بطوط بعرض محتواها من خلال مذيعين مبدعين ومتخصصين في عرض هذا النوع من المحتوى للأطفال بشكل يجذب الأطفال للمشاهدة، وأيضاً لضمان وصول المحتوى إلى عقولهم والاستفادة منه.

وبسبب ما حققته القناة من رواجاً واسعاً ونسب مشاهدة عالية، قد قامت بتحديث محتواها وتحسين جودة البث وتجديد التردد بصورة دائمة لضمان وصوله إلى جميع الجمهور.

تردد قناة بطوط الجديد في ٢٠٢٢:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11594

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

البرامج التي تُعرض علي قناة بطوط:

تحرص القناة على تقديم مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية، وتقدم أيضاً العديد من برامج الأطفال. تعرض القناة محتواها باللغة العربية والإنجليزية حتى يتناسب مع جميع الأطفال.

١- الكرتون الشهير توم آند جيري Tom And Jerry:

يعتبر كرتون توم آند جيري أشهر محتوى كرتوني معروف لدى الأطفال، وله صدى جيد ليس أدى الأطفال فقط ولكن لدى الكبار أيضاً، وتقوم القناة بعرض سلسلة حلقات مختلفة ومتنوعة من هذا الكرتون.

٢- كرتون بطوط Donald Duck:

وهو كرتون يعشقه الأطفال بشدة وهو عبارة عن مجموعة من الحلقات، ويعرض مجموعة من المغامرات المليئة بالمرح.

٣-كرتون سبونج بوب Sponge pop:

من الأعمال الكرتونية المشهورة ويتكون من ٢٧٦ حلقة.

مؤلف هذا العمل هو ستيفن هيلنبرغ وهو عالم أحياء بحري وأيضاً مصمم رسوم متحركة، الكرتون تدور أحداثه في مدينة خيالية تسمي قاع الهامور في المحيط الهادئ وبالطبع هي مدينة خيالية.

تعرض القناة العديد من الأفلام منها:

فيلم الجميلة والوحش

بياض الثلج

فيلم الأقزام السبعة

شركة المرعبين المحدودة

معجزة الأحصنة البيضاء

وغيرها من الكثير من الأفلام التي تقدم محتوى كرتوني مسلي للأطفال.

كيفية ضبط تردد قناة بطوط ٢٠٢٢:

١-الدخول إلى قائمة الإعدادات من زر Menu

٢-اختيار تثبيت Installation

٣-اختيار قائمة الترددات Transponders list

٤-الضغط على إضافة تردد جديد New frequency

٥-إدخال رمز التردد الذكور سابقاً، وإدخال الاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ، ومعدل الترميز.

٦-اضغط على الموافقة OK لتتم عملية البحث، وانتظر حتى تتم عملية البحث بشكل نهائي.

في النهاية نقول بأن شاشة التليفزيون تقدم متعة كبيرة للأطفال وتجنب انتباههم بشكل كبير، لذلك يحرص الآباء على تقديم محتوى يكون مناسباً لأعمار أطفالهم ويكون محتوى هادف بحيث يقدم لهم المُثُل الأخلاقية التي يرد الآباء أن يكتسبها أبنائهم وأيضاً محتوى تعليمي ينمي عقولهم.

لذلك قناة بطوط مصدر بحث لدى الكثير من الآباء لما تعرضه من محتوى يتوافق مع تقاليدهم.

القناة متوفرة على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

11594

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

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