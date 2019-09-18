تردد قناة بطوط الجديدة علي القمر الصناعي النايل سات 2019

تم إطلاق بث تجريبي لقناة جديدة للأطفال Batoot Kids وهي قناة متخصصة لكل ما يهم الأطفال، حيث سيتم عقب الانتهاء من البث التجريبي تقديم العديد من البرامج الخاصة بالأطفال باللغة العربية للأطفال على مستوى العالم العربي وسوف نوضح لكم تردد قناة بطوط الجديدة للأطفال Batoot Kids علي النايل سات.







تردد قناة بطوط الجديدة 2019

بدأ البث التجريبي ل بطوط الجديدة والتي يتم بث محتواها عبر القمر الصناعي المصري النايل سات، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة بث محتوى قناة Batoot Kids 2019 حيث سيقدم محتوى تعليمي مميز لكافة الأعمار المختلفة التي تبدأ من عامين وحتى خمسة عشر عام.







فقناة بطوط الجديدة، هي قناة أطفال متنوعة، تحتوي على محتوى متنوع “ثقافي، ترفهيي، تعليمي”، كما تتضمن أيضاً محتوى قناة Batoot Kids العديد من الأفلام “الكرتون والإنمي” على مدار ال 24 ساعة.

تردد قناة بطوط

سوف نوضح لكم في الأسطر التالية و نضع بين أيديكم تردد قناة بطوط الجديدة 2019، حيث يمكنكم من خلاله استقبال تردد قناة Batoot Kids 2019 عبر النايل سات بكل سهولة ويسر.

لاستقبال إشارة تردد قناة بطوط الجديدة 2019 Batoot Kids يرجى التأكد من كتابة التردد بشكل سليم واختيار القمر الصناعي النايل سات.







القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب قناة بطوط الجديدة Batoot Kids 2019 النايل سات 11411 27500 H5/6