نتناول معكم متابعينا في هذا المقال تردد قناة بطوط كيدز التي تعتبر من اجدد القنوات المتخصصة في عرض برامج الأطفال، يعتبر تردد قناة Batoot Kids من اجدد الترددات على القمر الصناعي المصري نايل سات، وهي قناة ترفيهية حديثة تم اول بث لها في أوائل شهر سبتمبر 2019، تسعى القناة الوليدة حديثاً منذ انطلاقتها من منافسة قنوات أخرى متخصصة مثل قنوات طيور الجنة – قناة كوكي كيدز – قناة مودي كيدز المتخصصة، تسعى قناة بطوط كيدز الجديدة من تقديم محتوى جديد وممتع وشيق يناسب جميع اعمار الأطفال، وذلك عن طريق مجموعة من البرامج اليومية وافلام الكرتون الهادفة العربية والمدبلجة ايضاً، وتهدف قناة “Batoot kids” لعرض محتوى يتضمن مجموعة من افلام الأنمى والمسلسلات الكارتونية المترجمة المفيدة للأطفال.







تردد قناة “بطوط كيدز” 2019

في متابعة متميزة من موقع نجوم مصرية لتقديم اجدد قنوات القمر الصناعي المصري نايل سات لإرضاء جميع زوارنا، نقدم اليكم التردد الجديد لقناة Batoot Kids على القمر الصناعي المصري النايل سات، التي تمكنت وفي فترة وجيزة من تكوين قاعدة عريضة من المتابعين من الأطفال لتقديمها محتوى ممتع ومجموعة من افلام الكرتون باللغة العربية، تقدم سلسلة مسلسل توم اند جيري ومغامرات تاديو جونز تاد الكارتونية.







التردد : 11411.

الاستقطاب : رأسي H.

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ 3/4.

وبهذا نكون قد انتهينا من عرض اجدد قناة متخصصة في عرض برامج وافلام الاطفال على القمر الصناعي نايل سات وهي قناة بطوط.