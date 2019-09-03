تردد قناة ايرينا Arena Sport الرياضية هي قناة كرواتية تبث من القمر الأوروبي يوتلسات، وهي قناة رياضية، تردد أيرينا الرياضية 2018، تقوم بكسر تشفير القنوات المشفرة الرياضية، قنوات بي سان سبورتس، وتعرض المباريات الأحدث عليها بشكل مجاني، وبهذا يتمكن الجماهير من جميع الفئات من متابعتها، وتعتبر من اكبر القنوات رواجا وشعبية وهذا بسبب بثها المباريات الأشهر بشكل مجاني، وهي دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال إفريقيا، تصفيات أمم الإفريقية، الدوري الأوروبي، في الموسم الجديد 2019.







ويقع تردد ايرينا الرياضية 2019 على مدار 16 شرق، قريبا من مدار القمر الصناعي الأوروبي هوت بيرد، وهو القمر الذي تبث بي ان سبورتس المباريات العالمية عليه بشكل حصري، مشفرة، وبهذا يتمكن قمر يوتيلسات من التقاط الإشارة منها، كما أنه قريب من مدار القارة الأفريقية، وبهذا يمكنه بث المباريات الإفريقية، تصفيات أمم أفريقيا، دوري أبطال أفريقيا، والمباريات الكبرى بسهولة.

https://youtu.be/EdwlrvtvZRM







تردد قناة ايرينا Arena Sport الرياضية

تتكون من عدة قنوات، وهي كرواتية المنشأ، ولا تخضع لقوانين المحاسبة على بث المباريات الحصرية المشفرة على القمر الفضائي هوت بيرد، قنوات بي ان سبورتس، تبث من القمر الأوروبي يوتيلسات على درجة 16 شرق، تعتبر من أكثر القنوات الرياضية شعبية، وذلك لبث أغلب المباريات التي يتابعها محبي ومتابعي الكرة الأوروبية والإفريقية، والمباريات العالمية بشكل عام







اسم قناة القمر الصناعي التردد الحالي معدل تصحيح الخطأ إرينا سبورت يوتيلسات 11512 30000 تردد قناة ايرينا Arena Sport الرياضية على القمر الصناعي هيلاس سات اسم قناة القمر الصناعي التردد الحديث معامل تصحيح الخطأ إرينا سبورت هيلاس سات 11135 30000 تردد قناة ايرينا Arena Sport الرياضية قمر: Eutelsat 16A @ 16° East . التردد: 11678 – H 30000 .

التردد: 11595 – H 30000 .

التردد: 11512 – H 30000 . القمر الصناعي التردد تصحيح الخطأ الاستقطاب Eutelsat 16A @ 16° East . 11678 30000 H Eutelsat 16A @ 16° East 11595 30000 H Eutelsat 16A @ 16° East 11512 30000 H قمر: Hellas Sat 2 @ 39° East .

الترددات: 11135 V والترميز 30000 . قمر : Eutelsat 16A @ 16° East .

التردد: 11678 – H 30000 .

التردد: 11595 – H 30000 .

التردد: 11512 – H 30000 . الموقع الرسمي على الإنترنت التردد الاستقطاب الترميز 11678 أفقي 30000 التردد الاستقطاب الترميز 11595 أفقي 30000 التردد الاستقطاب الترميز 11512 أفقي 30000 شرح كيفية تنزيل تردد قناة أرينا سبورت مجاناً : الخطوة الأولى نضغط على زر القائمة “Menu” من الريموت كنترول. الخطوة الثانية نضغط على التركيب أو اليدوي TP وفي حالة طلب رقم سري نضغط “0000”. الخطوة الثالثة نضغط على بيانات الهوائي. الخطوة الرابعة سوف تظهر قائمة بها القمر الصناعي النايل سات أو القمر الخاص بك وفي المقابل التردد نضغط زر الأيمن من الريموت للذهاب إلى التردد والضغط أو الوقوف عليه. الخطوة الخامسة كتابة تردد قناة Arena Sport بث مباشر المراد البحث عنه وضبط القطبية “أفقي أو عمودي” ثم الضغط على البحث في حالة الاستفسار عن شيء يمكنكم التواصل معنا من خلال صندوق التعليقات بالأسفل وسوف يتم الرد عليكم مباشرةً. أقرأ أيضا وتعرف على: الآن تردد قناة الفجر الرياضية الجديد سبتمبر alfajer tv 2019 | هنا تلفزيون الفجر عبر قمر نايل سات وبهذا يقوم جميع محبي ومتابعي الكرة العالمية والبطولات الإفريقية والأوروبية، دوري أبطال إفريقيا، الدوري الأوروبي، تصفيات الأمم الإفريقية 2018. قنوات ارينا سبورت “ Arena Sport ” هي باقة من القنوات الرياضية تم إطلاق بثها عام 2010 في صربيا ,التي يملكها تليكوم سربيجا. وبثت جميع محتواها وبرامجها عبر 5 قنوات وهي تبث برامجها في العديد من البلدان. قناة ارينا سبورت كرواتيا ، من “HT” خدمة ماكس تي في كل من وسائط البث، البث التلفزيوني عبر الإنترنت وعبر الأقمار الصناعية. وتبث القنوات ” قناة Arena Sport 1, Arena Sport 2, 3 , 4 , 5 , 6 “الستة جميعها باللغة الكرواتية. المحتوى الأكثر أهمية في انتقال القناة الكرواتية هو ماكس تف “UEFA” ليجا، أبطال أوروبا ودوري أوروبا، ومنذ عام 2014، فورمولا واحد، أولا عن طريق قناة سبورت ماكس “GP”، ثم منذ عام 2015 ميلادياً على القنوات الرياضية أرينا العادية.