اسم قناةالقمر الصناعيالتردد الحاليمعدل تصحيح الخطأ
إرينا سبورتيوتيلسات1151230000

تردد قناة ايرينا Arena Sport الرياضية على القمر الصناعي هيلاس سات

اسم قناةالقمر الصناعيالتردد الحديثمعامل تصحيح الخطأ
إرينا سبورتهيلاس سات1113530000

تردد قناة إيرينا Arena Sport الرياضية تامر
تردد قناة ايرينا Arena Sport الرياضية

تردد قناة ايرينا Arena Sport الرياضية

قمر: Eutelsat 16A @ 16° East .

التردد: 11678 – H 30000 .
التردد: 11595 – H 30000 .
التردد: 11512 – H 30000 .

القمر الصناعيالترددتصحيح الخطأالاستقطاب
Eutelsat 16A @ 16° East .1167830000H
Eutelsat 16A @ 16° East1159530000H
Eutelsat 16A @ 16° East1151230000H

قمر: Hellas Sat 2 @ 39° East .
الترددات: 11135 V والترميز 30000 .

قمر : Eutelsat 16A @ 16° East .
التردد: 11678 – H 30000 .
التردد: 11595 – H 30000 .
التردد: 11512 – H 30000 .

الموقع الرسمي على الإنترنت

الترددالاستقطابالترميز
11678
أفقي
30000
الترددالاستقطابالترميز
11595
أفقي
30000
الترددالاستقطابالترميز
11512
أفقي
30000

شرح كيفية تنزيل تردد قناة أرينا سبورت مجاناً :

  1. الخطوة الأولى نضغط على زر القائمة “Menu” من الريموت كنترول.
  2. الخطوة الثانية نضغط على التركيب أو اليدوي TP وفي حالة طلب رقم سري نضغط “0000”.
  3.  الخطوة الثالثة نضغط على بيانات الهوائي.
  4.  الخطوة الرابعة سوف تظهر قائمة بها القمر الصناعي النايل سات أو القمر الخاص بك وفي المقابل التردد نضغط زر الأيمن من الريموت للذهاب إلى التردد والضغط أو الوقوف عليه.
  5.     الخطوة الخامسة كتابة تردد قناة Arena Sport بث مباشر المراد البحث عنه وضبط القطبية “أفقي أو عمودي” ثم الضغط على البحث
  6. في حالة الاستفسار عن شيء يمكنكم التواصل معنا من خلال صندوق التعليقات بالأسفل وسوف يتم الرد عليكم مباشرةً.

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وبهذا يقوم جميع محبي ومتابعي الكرة العالمية والبطولات الإفريقية والأوروبية، دوري أبطال إفريقيا، الدوري الأوروبي، تصفيات الأمم الإفريقية 2018.

قنوات ارينا سبورت “Arena Sport” هي باقة من القنوات الرياضية تم إطلاق بثها عام 2010 في صربيا ,التي يملكها تليكوم سربيجا. وبثت جميع محتواها وبرامجها عبر 5 قنوات  وهي تبث برامجها في العديد من البلدان.

قناة ارينا سبورت كرواتيا ، من “HT” خدمة ماكس تي في كل من وسائط البث، البث التلفزيوني عبر الإنترنت وعبر الأقمار الصناعية. وتبث القنوات ” قناة Arena Sport 1, Arena Sport 2, 3 , 4 , 5 , 6 “الستة جميعها باللغة الكرواتية. المحتوى الأكثر أهمية في انتقال القناة الكرواتية هو ماكس تف “UEFA” ليجا، أبطال أوروبا ودوري أوروبا، ومنذ عام 2014، فورمولا واحد، أولا عن طريق قناة سبورت ماكس “GP”، ثم منذ عام 2015 ميلادياً على القنوات الرياضية أرينا العادية.