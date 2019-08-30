تردد قناة اون دراما ON drama الجديد 2019 علي نايل سات لمتابعة مسلسل فرقة ناجي عطا الله

تردد قناة اون دراما ON drama احد أهم الترددات التي يبحث عنها متابعي وعشاق المسلسلات والدراما خاصة المصرية، تنتمي قناة اون دراما لمجموعه قنوات اون التي ظهرت علي الساحة الإعلامية في الفترة الأخيرة، وحرصا منا علي تقديم كل ما يهم متابعينا فسنعرض عليكم في هذا الموضوع تردد قناة اون دراما الجديد على النايل سات بالإضافة إلي أهم ما تقدمة من مسلسلات و برامج.

تردد قناة اون دراما ON drama الجديد علي نايل سات.

نقدم لكم متابعينا الكرام في الجدول التالي تردد قناة اون دراما الجديد علي قمر النايل سات، حيث يمكنكم ضبط أجهزه الاستقبال الخاصة بكم للتمتع بكل ما يعرض عليها من مسلسلات و برامج.

تردد قناة اون دراما ON Drama القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل الخطأ نايل سات 10853 27500 أفقي 5/6

ومن خلال الفيديو التالي يمكنكم متابعينا الكرام التعرف على الطريقية الصحيحة لاستقال وضبط تردد قناة اون دراما 2018

مسلسل لن أعيش فى جلباب ابي علي تردد قناة اون دراما الجديد.

تعرض قناة اون دراما حاليا عبر ترددها واحد من أشهر المسلسلات المصرية الذي حقق تجاحات كبيره جدا وهوا مسلسل لن أعيش في جلباب ابي بطوله كلا من نور الريف وعبلة كامل وباقة من اشهر الممثلين المصرين، وقد ساهم عرض هذا المسلسل علي تردد قناة اون دراما علي نايل سات علي أهتمام عدد كبير جدا من محبين هذا العمل العظيم بمشاهدة، ومن أشهر المسلسلات المعروضة عبر تردد قناة اون دراما حاليا مسلسل الدولي بطوله باسم سمره والجدير بالذكر أن هذا المسلسل يعرض حصريا لأول مره من خلال تردد قناة اون دراما 2018.

أهم المسلسلات التي تعرض علي شاشة قناة اون دراما ON drama .

استطاعت إدارة قناة اون دراما الحصول علي حقوق إذاعة عدد من المسلسلات الجيدة منذ بدايتها، الأمر الذي ساعد في زيادة البحث عن تردد قناة اون دراما علي النايل سات، حيث تعرض قناة اون دراما عدد كبير من المسلسلات الدرامية المصرية، والتي يقوم ببطولتها عدد كبير من نجوم الدراما في مصر والوطن العربي، وسنعرض عليكم في هذا المقال بعض من الأعمال الدرامية المعروضة حاليا علي قناة اون دراما، وأهمها مسلسل الكبريت الأحمر للنجم احمد السعدني، ومسلسل ساكن قصادي، ومسلسل عباس الأبيض في اليوم الاسود للنجم يحيي الفخراني، والمسلسل الكوميدي رجل و ست ستات الذي يقوم ببطولته اشرف عبد الباقي بالاشتراك مع لقاء الخميسي و انتصار، ومسلسل الضاهر، ومسلسل النساء قادمون ومسلسل السرايا وغيرها من الأعمال الدرامية التي تجذب جميع عشاق الدراما المصرية، وهوا ما ساعد علي زيادة البحث عن تردد قناة اون دراما في الفترة الأخيرة.

تردد قناة ام بي سي دراما علي نايل سات.

البث المباشر لقناة اون دراما ON drama .

تميزن مجموعه قنوات اون منذ بدايتها بتقنية حديثة ساعدتها علي الانتشار، وهي تقديم المحتوي المعروض علي القناة في صوره بث مباشر علي الانترنت، حيث يستطيع أي شخص متابعه ما يعرض علي القناة في وقته عن طريق متابعه البث المباشر للقناة علي صفحتها الرسمية علي اليوتيوب، و يمكنكم متابعينا الكرام متابعه البث المباشر لقناة اون دراما من هنا.

والجدير بالذكر في هذا الإطار انه وعلي الرغم من قيام القناة بتقديم محتواها بصوره كاملة ومجانية عن طريق الإنترنت، إلا أن هذا لم يؤثر إطلاقا علي عمليات البحث عن تردد قناة اون دراما فما زال كافه متابعي القناة يفضلون متابعتها عن طريق شاشات التليفزيون.

و بهذا نكون قد انتهينا من تقديم تردد قناة اون دراما مع إعطائكم لمحه سريعة عن القناة ومحتواها وهم المسلسلات المقدمة عليها في رمضان من هذا العام، وسنوافكم بأي تغير يحدث في تردد قناة اون دراما فور حدوثه، ويسعدنا استقبال أي أسئله أو استفسارات من متابعينا من خلال التعليقات الخاصة بكم علي هذا الموضوع.

و يمكنكم أيضا متابعينا معرفه تردد قناة أون سبورت من هنا.

مسلسلات تردد قناة اون دراما.

يحل علينا شهر رمضان المعظم من كل عام مع باقة من أقوى المسلسلات الرمضانية الجديدة التي تلفت انتباه كل المشاهدين، وقد نجحت قناة اون دراما هذا العام في أن تحصل لنفسها علي حقوق نقل وإذاعة مجموعه من أقوى المسلسلات الرمضانية بهدف الاحتفاظ بما وصل إليه تردد قناة اون دراما من نجاح في السنوات الماضية، ومن أهم مسلسلات رمضان في القناة لهذا العام مسلسل رحيم، كما تقدم القناة أيضا المسلسل العربي أبو عمر المصري بطولة الفنان أحمد عز ومسلسل فوق السحاب وغير ذلك من المسلسلات التي جعلت من تردد قناة ON drama الوسيلة الأفضل لقضاء وقت ممتع في رمضان، فقد نجحت القنا من خلال تلك المسلسلات المميزة في لفت الأنظار إليها في أول أيام رمضان لهذا العام، ولعل ذلك يعود إلي التميز الشديد الذي ظهرت عليه تلك المسلسلات.

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جدول برامج قناة اون دراما

· اختيار إجباري · 09:00 صباحًا · نيران صديقة · 10:00 صباحًا · ترويض الشرسة · 11:00 صباحًا · فرقة ناجي عطا الله · 12:00 مساءً · أين قلبي · 01:00 مساءً · أسمهان · 02:00 مساءً · نيران صديقة · 03:00 مساءً · اختيار إجباري · 04:00 مساءً · ﻵخر نفس · 05:00 مساءً · ترويض الشرسة · 06:00 مساءً · أين قلبي · 07:00 مساءً · نيران صديقة · 08:00 مساءً · أين قلبي · 09:00 مساءً · فرقة ناجي عطا الله · 10:00 مساءً · اختيار إجباري · 11:00 مساءً

مسلسل الكبريت الأحمر على اون دراما

يعرض حاليا مسلسل الكبريت الأحمر على تردد قناة اون دراما في جزئه الثاني، يأتي ذلك بعد ما حققه المسلسل من نجاحات في العرض الأول له على شاشات التليفزيون، يناقش المسلسل قضية الأعمال السفلية وتسخير الجان، يقوم ببطولته الفنان الشاب المميز أحمد السعدني بالاشتراك مع باقة من النجوم المميزة على رأسهم الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، استطاع هذا المسلسل في تحقيق انتشارا واسعا جدا دفع العديد من المشاهدين للبحث عن تردد قناة اون دراما لمتابعته ويرجع ذلك للمحتوى الفريد الذي يفدمه المسلسل،سيعرض مسلسل الكبريت الأحمر غدا في تمام السابعة صباحا على قناة اون دراما للمسلسلات، وسنوافيكم متابعينا بأهم المسلسلات التي تعرض عبر تردد قناة اون دراما أول بأول.

برنامج اون سكرين عبر تردد قناة اون دراما

تهتم قناة اون دراما بتقديم البرامج الفنية كاهتمامها بعرض وتقديم المسلسلات العربية أيضا، حيث تعرض قناة اون دراما أحد أهم البرامج الفنية في مصر حاليا وهوا برنامج اون سكرين، يتناول البرنامج تقديم أخر أخبار الفنانين وأخد أخبار الأفلام والمسلسلات المصرية الجديدة، كما يسرد البرنامج أخر أخبار الأفلام السينمائية الجديدة وأخبار إيرادات الأفلام، كما يقدم برنامج اون سكرين المقدم على تردد قناة اون دراما تغطية مستمرة ودائما لكافة المهرجانات والأحداث السينمائية في كل أنحاء الوطن العربي.

برنامج كلام ستات

بدأت مجموعة قنوات اون في إنتاج البرنامج الحواري كلام ستات، البرنامج من تقديم الفنانة نهال عنبر والإعلامية شريهان أبوالحسن والفنانة هيدي كرم والفنانة ندي رحمي، البرنامج من البرامج الحوارية الخفيفة المتخصص في مناقشة قضايا المرأة المصرية والعربية، يستضيف البرنامج مجموعة من نجوم المجتمع لمناقشة أهم القضايا الخاصة بالمرأة يوميا، البرنامج يعرض من السبت إلى الأربعاء في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.