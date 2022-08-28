أحدث تردد قناة اون تايم سبورت 2022 على النايل سات

تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات 2022 من أكثر القنوات التي تعتبر مستمرة في البحث على كل محركات البحث خاصة محرك البحث العالمي جوجل، فعشاق كرة القدم والمهتمين بها وبالرياضة عامتا يقوموا بتنزيل القناة على الرسيفر الخاص بهم لمتابعة واستقبال كل المبارايات والتحليلات، مثل مبارايات الدوري الممتاز والعديد من البطولات، وسوف نقوم بتقديم في هذا المقال التردد الخاص بالقناة والبرامج التي تقدمها وطريقة تنزيلها.

تردد قناة اون تايم سبورت

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ التشفير الجودة أون تايم سبورت 1 10853 نايل سات 27500 أفقي 6/5 مفتوحة HD أون تايم سبورت 2 11681 نايل سات 27500 أفقي 6/5 مفتوحة HD أون تايم سبورت 3 12303 نايل سات 27500 أفقي 6/5 مفتوحة HD

البرامج التي تقدمها قناة اون تايم سبورت

برنامج 180 ثانية: تقدمة آلا عمر، وهي تناقش كل الأحداث الرياضية خلال الساعة في كل أنحاء العالم.

برنامج العين الثالثة: يقوم بتقديمه ثلاث شباب، يناقشوا كل الأسئلة التي تدور في عقل المشاهد حول كل ما هو جديد من أحداث في الرياضة، ويسلطون الضوء على كل المشاكل التي تحدث خلال المبارايات.

برنامج ميديا أون: تقدمه الإعلامية الرياضية أميرة جمال، تقوم باستضافة العديد من المحللين الرياضين والشخصيات المهتمة بالرياضة، وتناقش الأحداث الجارية في مجال الرياضة.

برنامج تغطية خاصة: يقدمه الكابتن أحمد شوبير مع سيف زاهر، يغطون فيه الأحداث في المبارايات المصرية.

برنامج ملعب أون: يقدمه الكابتن أحمد شوبير ويستضيف فيه لاعبين ومحللين رياضيين والكثير من الشخصيات المهتمة بالشأن الرياضي في كل أنحاء الوطن العربي، يناقشوا الأحوال الرياضية في مصر وفي العالم.

برنامج ستاد مصر: هو برنامج تحليلي يقوم بعرض مبارايات كرة القدم المصرية وتحليل الأحداث فيها.

طريقة تنزيل قناة اون تايم سبورت على الرسيفر

يقوم المستخدم بالضغط على كلمة قائمة من خلال الريموت.

يقوم المستخدم بالضغط على كلمة التثبيت اليدوي.

يختار المستخدم قائمة الترددات.

يختار تردد جديد.

يدخل المتسخدم التردد الجديد للقناة الموضح في الجدول السابق.

يضغط المستخدم على ok.

وبهذا نكون قد عرضنا لكم أحدث تردد للقناة التي تقوم بعرض كافة مباريات الدزوري المصري.