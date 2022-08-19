تردد قناة ام بي سي 4 على جميع الأقمار الصناعية 2022 لمتابعة اجدد المسلسلات التركية والاجنبية المدبلجة
تعد مجموعة قنوات ام بي سي السعودية من أهم القنوات الفضائية في الوطن العربي وهناك الملايين الذين يقومون بمتابعة هذه القنوات وهذا لأنها تهتم بعرض كل ما يبحث عنه المشاهد من المسلسلات والأفلام و البرامج الفنية والاجتماعية والرياضية، ومن أكثر هذه القنوات مشاهدة هي قناة ام بي سي 4 التي تم إطلاقها عام 2005 م، استطاعت القناة أن تحقق نجاح كبير جدًا في وقت قصير وهذا بسبب تقديمها أجدد المسلسلات العربية الحصرية والمسلسلات الأجنبية المدبلجة و المترجمة، كما تهتم بعرض المسلسلات التركية أيضا، ولذلك يظل الجميع يبحث عن ترددها الجديد لمتابعة كل ما تقدمه القناة.
تردد قناة ام بي سي 4
من القنوات الفضائية التي يحرص عدد كبير جداً من الأشخاص على متابعتها بشكل دائم هي قناة MBC 4 القناة تهتم بتقديم البرامج الاجتماعية والفنية والخاصة بالجمال لذلك لديها مشاهدين من جميع الفئات العمرية، وسنقدم لكم ترددها الجديد وهو:
|القمر الصناعي
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|التردد
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|الإستقطاب
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|معامل تصحيح الخطأ
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|معدل الترميز
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|دقة الجودة
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التردد الثاني:
|القمر الصناعي
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|التردد
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|الإستقطاب
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|معامل تصحيح الخطأ
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|معدل الترميز
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|دقة الجودة
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نبذة عن قناة ام بي سي 4
تم إطلاق القناة عام 2005 م وهي قناة سعودية تابعة إلى مجموعة قنوات ام بي سي MBC، تخصصت القناة في تقديم المسلسلات المتنوعة العربية والتركية والاجنبية المترجمة والمدبلجة الحصرية، كما تقدم القناة مجموعة متميزة جداً من البرامج المتنوعة (الفن، الجمال، اجتماعية، الطب) وغيرها، لذلك أصبح هناك الآلاف من المشاهدين للقناة من جميع دول الوطن العربي.
أهم برامج قناة ام بي سي 4
- برنامج ET بالعربي.
- الأطباء.
- البرامج الترفيهية SNL بالعربي
- برنامج أمي أقوي من أمك.
- الشيف.
- برنامج أوبرا وينفري.
- برنامج العائلة.
ومن أجدد المسلسلات التركية التي تقدمها القناة (مسلسل المعلم، مسلسل عشق وانتقام)