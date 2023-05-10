تردد قناة ام بي سي 3 الجديد 2023 على نايل سات MBC3
قناة ام بي سي 3 قناة كرتون للأطفال متوفرة على النايل سات وعرب سات تقدم القناة مجموعة متنوعة من برامج الكرتون التي يحظى الكثير منها بشعبية لدى الأطفال في الوطن العربي، تعمل على مدار 24 ساعة وتقدم مزيجًا من برامج الرسوم المتحركة وأفلام الكرتون وهي من أشهر القنوات على نايل سات ويستمتع بها الأطفال من جميع الأعمار.
نبذة عن قناة MBC 3
تتضمن برامج MBC3 مجموعة متنوعة من الرسوم الكاريكاتورية الدولية والعربية، بالإضافة إلى العروض التي تروج للرسائل ذات الأهمية الاجتماعية، أيضًا تبث القناة برامج الحركة الحية مثل عروض الطهي وعروض الألعاب والبرامج التعليمية.
من الأشياء التي تجعل قناة MBC 3 تحظى بشعبية كبيرة هو تركيزها على توفير ترفيه عالي الجودة للأطفال، فقد تم تصميم برامج القناة بعناية للتأكد من أنها تعليمية وترفيهية، ويتضمن ذلك مزيجًا من العروض التعليمية التي تعلم الأطفال عن العلوم والتاريخ وموضوعات أخرى، بالإضافة إلى الرسوم الكرتونية الممتعة والمثيرة التي ستبقيهم مستمتعين لساعات.
تردد قناة ام بي سي 3 الجديد 2023
تقدم MBC3 مجموعة متنوعة من الرسوم المتحركة للأطفال من جميع الأعمار، حيث تحتوي القناة على مزيج من الرسوم المتحركة الأمريكية والعربية، وهي مناسبة للأطفال من سن 3-15 سنة يتشمل الكرتون الأكثر شعبية SpongeBob SquarePants و My Little Pony و Littlest Pet Shop، يمكنك مشاهداتها من خلال إدخال هذه البيانات إلى جهازك:
|القمر الصناعي
|التردد والاستقطاب
|الترميز
|معامل التصحيح
|نايل سات
|12015 (أفقي)
|27500
|3/4
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