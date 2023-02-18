استقبل الآن تردد قناة ام بي سي 3 الجديد 2023 على النايل سات

نتناول اليوم طريقة تنزيل تردد قناة ام بي سي 3 الجديد 2023 على القمر الصناعي النايل سات، و طريقة اضافة التردد على جهاز الاستقبال خطوة بخطوة، قناة ام بي سي 3 هي أحد أهم قنوات الأطفال والأكثر مشاهدة، ما علينا فقط هو الضغط على زر القائمة menu ثم نقوم باختيار التركيب، وهو المسؤول عن إضافة الترددات وتنزيل القنوات وبعدها سيظهر لنا 4 اختيارات، نختار إعدادات الهوائي ونضغط على ok.

تردد قناة ام بي سي 3 الجديد 2023

بعد التوجه إلى القائمة الرئيسية والتوجه إلى التركيب قم إختيار إعدادات الهوائي، تظهر لنا قائمة الأقمار الصناعية، ونختار منها النايل سات ونضغط على ok ثم نأخذ السهم ناحية اليمين، قبل إضافة التردد يتم التأكد من وجود الاشارة على جهاز الاستقبال، وأيضاً يتم التأكد من إعدادات القمر الصناعي فعند تردد اللاقط بيكون عالمي، ونظام اللاقط بيكون 13V/18V ثم يتم اختيار التردد ونضغط على ok.

التردد 11470 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500

تنزيل قناة ام بي سي 3 على نايل سات

بعد ذلك يظهر لنا قائمة بها جميع الترددات على جهاز الاستقبال، ويظهر لنا أربع إختيارات أسفل الشاشة بالألوان الموجودة في ريموت الكنترول، يتم الضغط على زر الإضافة باللون الموجود في الريموت، هذا التردد هو حزمة شرقية وأيضاً اس دي يعمل على جميع أجهزة الإستقبال بكل سهولة، ويتم إدخال بيانات التردد السابق ذكرها ثم يتم إختيار بحث التردد ونضغط ok، ثم ستظهر رساله البحث عن القنوات الغير مشفرة فقط، ونختار نعم وبحث الشبكة نختار لا مع الضغط على ok، بعدها ستظهر رسالة هل تريد حفظ المعلومات المغيرة ونختار نعم ثم سيصبح تردد قناة ام بي سي 3 الجديد موجود على جهاز الاستقبال.