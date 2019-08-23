تردد قناة ام بي سي 2 MBC الصحيح : محدث أغسطس 2019 .. تابع أفضل أفلام ألأكشن الأجنبية المثيرة والشيقة .. على نايل وعرب سات

تردد قناة إم بي سي 2 MBC 2018 هي قناة متخصصة في بث وعرض الأفلام الأجنبية المترجمة للعربية، ومحتوى القناة يشمل مختلف النوعيات من الأفلام، فهي تعرض أفلام ألأكشن المميزة، كما تعرض القناة أيضا أفلام رعب، وكذلك الفانتازيا والدراما، وكما تتميز القناة بعرض أفضل الأفلام الرومانسية، كما تتميز القناة أيضاً بعرض مسلسلات أجنبية شيقة وممتعة.

أما عن قناة إم بي سي أكشن إحدى قنوات مجموعة أم بي سي، وتخصصت في الأفلام الأجنبية الأمريكية، وبدأت البث مباشرة بالفيلم الأميركي الشهير”جومانجي”، والذي كان له عظيم الأثر في بداية بثها فقد ارتفعت مشاهداتها منذ انطلاقها.

تردد قناة ام بي سي 2 MBC الصحيح

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة قنوات mbc تشمل العديد من القنوات الأخري التابعة لباقة قنوات أم بي سي ومنها القنوات التالية:

قناة إم بي سي

قناة إم بي سي 3

قناة إم بي سي 4

قناة إم بي سي مصر

قناة إم بي سي مصر 2

قناة إم بي سي بوليود ومجموعة من القنوات الرياضية.

ومن الجدير بالذكر أن القناة تقوم بعرض وبث العديد من الأفلام الشيقة والمميزة، والعديد من هذه الأفلام حصدت الكثير من جوائز الأوسكار، وجميع ما تعرضه القناة مترجم باللغة العربية، وتقوم القناة بعرض أفلام أجنبية رومانسية، كما إنها تقوم أيضا بعرض أفلام الرعب لمحبي هذه النوعية من الأفلام الأجنبية، كما تقوم القناة بعرض المسلسلات الأجنبية المترجمة يومياً، ونحن من خلال موقعنا هذا نتمنى لكم مشاهدة ممتعة .

تردد قناة إم بي سي 2 MBC 2018

المدار القمر التردد FEC/SR 7.0°W نايل سات 11938 (v) 27500 – 3/4 7.0°W نايل سات 12015 (v) 27500 – 5/6 26.0°E عرب سات 12284 (v) 27500 – 5/6 26.0°E عرب سات HD 12399 (v) 27500 – 3/4 52.5°E ياه سات HD 11785 (h) 27500 – 5/6

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