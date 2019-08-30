تردد قناة ام بي سي 2 على نايل سات لمتابعة فيلم Prometheus مترجم اليوم

تردد قناة ام بي سي 2 على نايل سات أصبح محط أنظار عشاق الأفلام الأجنبية المترجمة لما تعرضه قناة ام بي سي 2 علي شاشتها من أفلام أجنبية متميزة تجذب المشاهدين بمختلف فئاتهم العمرية إلي شاشتها، تنتمي قناة ام بي سي 2 إلي مجموعه قنوات ام بي سي وقد بدأت العمل منذ ما يقرب من خمسة عشر عاما، وهوا ما ساعد في اكتسابها شعبية واسعة من كل عشاق الأفلام الأجنبية و ذاد من رغبتهم في البحث عن تردد قناة ام بي سي 2 و سنقدم لكم متابعينا في هذا المقال تردد قناة ام بي سي 2 مع موجز لما تعرضه قناة MBC2 علي شاشتها.

تردد قناة ام بي سي 2 على نايل سات .

ترسل قناة ام بي سي 2 إشارتها في مصر علي القمر الصناعي المصري نايل سات ونعرض عليكم في الجدول التالي تردد قناة ام بي سي 2 .

تردد قناة MBC 2 ام بي سي 2 على نايل سات القمر التردد الاستقطاب الترميز نايل سات 11470 عمودي 27500

قناة MBC2 ام بي سي 2 .

قناة ام بي سي 2 تعرض برامجها بصورة مجانية طوال أيام الأسبوع، وهوا ما زاد من شعبية القناة ورفع من عمليات البحث عن تردد قناة ام بي سي 2 ، تتبع إدارة قناة ام بي سي 2 منذ فتره سياسة في عرض الأفلام علي شاشتها حيث تعرض فليم من فئة معينة مساء كل يوم من أيام الأسبوع، فعلي سبيل المثال تعرض الفلم الكوميدي مساء يوم السبت، وفيلم الرعب مساء يوم الأحد، وفي يوم الاثنين من كل أسبوع تعرض فيلما لأول مره علي شاشتها ويسمي يوم العرض الأول، وبهذه الطريقة تستمر حتي نهاية الأسبوع، هذه الطرية الشيقة في عرض الأفلام زادت من حرص المتابعين علي الحصول علي تردد قناة ام بي سي 2 ، وزادت من شعبية القناة في الوطن العربي .

جدول أفلام قناة ام بي سي 2 .

نعرض عليكم متابعينا الكرام جدول أفلام قناة ام بي سي 2 اليوم، لمشاهدة أقوي الأفلام الأجنبية المترجمة.

The Bourne Ultimatum 10:29pm Now You See Me 12:29am Now You See Me 2 02:25am Flushed Away 04:35am Entertainment Tonight 06:01am Red Dawn 06:29am Films & Stars 08:04am Independence Day 08:29am Independence Day Resurgence 10:59am Celebrity Scoop 01:03pm Prometheus 01:29pm The Day After Tomorrow 03:35pm 2 Guns 05:34pm Scouts Guide to the Zombie Apocalypse 07:29pm The Naked Gun: From the Files of Police Squad! 09:00pm Jason Bourne 10:24pm

و بهذا العرض نكون قد انتهينا من تقديم تردد قناة MBC2 ام بي سي 2 مع إلقاء الضوء سريعا عن القناة وما تقدمة من أفلام.

فيلم I Am Legend علي تردد قناة ام بي سي 2 الجديد.

من المنتظر أن تعرض قناة mbc2 اليوم قبل منتصف الليل الفيل الأمريكي الشهير I Am Legend الفيلم بطوله النجم العالمي ويل سميث، وقد حقق هذا الفيلم العديد من الجوائز العالمية فور عرضه وهوا ما يمنح تردد قناة ام بي سي 2 قدرا من الاهتمام لمجرد عرضه علي القناة، وتدور أحداث الفيلم حول انتشار وباء قاتل استطاع القضاء علي الجنس البشري بأكمله ولم يستطيع أحد العثور علي علاج لهذا الوباء، ولم ينجو من هذا الوباء سوى عالم وحيد يدعي روبرت نيفل يحاول طوال مده الفيلم الوصول إلي علاج لهذا الوباء القاتل، الفيلم من إنتاج عام 2007 ومن المنتظر عرضه في تمام الساعة الحادية عشر مساءا اليوم.

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أفلام الأسبوع على قناة ام بي سي 2

تسعى دائما قناة mbc2 للحفاظ على ما وصل إليه تردد قناة ام بي سي 2 من تميز وازدهار، لذلك ستعرض قناة mbc2 عدد مميزه من الأفلام ابتداءا من غدا السبت الموافق 21 يوليو 2018 فمن المنتظر أن تعرض قناة ام بي سي 2 مجموعة من أهم الأفلام الأجنبية المترجمة على شاشتها، ومن أبرز تلك الأفلام فيلم World War Z وهوا من أفلام الأكشن والأثارة، كما تعرض القناة فيلم Dear John يوم السبت في تمام الثانية عشر صباحا، ومن المنتظر أن تقدم قناة ام بي سي 2 يوم الأحد في تمام الثامنة والنصف مساءا الفيلم الأجنبي الشيق The Eagle، كما تعرض أيضا هذا الأسبوع فيلم Treasure Planet وفيلم Bad Words، ولا شك في أن هذه المجموعة المميزة من الأفلام الأجنبية وغيرها من شأنه أن يضع تردد قناة ام بي سي 2 من أهم القنوات وأكثرها بحثا في الوطن العربي حاليا.