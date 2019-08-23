تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max الصحيح أغسطس 2019 بمصر وجميع البلدان العربية .. قمر عرب سات

تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max إحدى قنوات ام بي سي الفضائية السعودية، والتي كانت تصدر في البداية من عاصمة لندن، وفي عام 1996، وقناة ام بي سي ماكس انبثقت منها العديد من قنوات الأفلام والمسلسلات والقنوات الإخبارية، وذاع صيتها كثيرا حتى أصبحت من أكبر وأشهر مجموعة القنوات ذات المحتوى المتنوع الشامل من بين الفضائيات.
هذا وقد قامت بتغيير ترددها منذ فترة، مما رفع البحث عنها، وقد وضعنا على عاتقنا تقديم التردد الجديد لكم على موقعنا، كما نوافيكم بطريقة تنزيل التردد على جهاز استقبالك، على أقمار نايل سات وعرب سات، وذلك ضمن خطة ام بي سي بالانتقال نهائيا من قمر نايل سات إلى عرب وسهيل سات، كما أعلنت في وقت سابق.
تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max الصحيح
تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max
|القمر
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|Arabsat
|12284
|27500
|عمودي v
|Arabsat
|11270
|27500
|عمودي v
لمتابعة تردد قناة إم بي سي 2 MBC بجودة إتش دي، وذلك على على ترددها الجديد وبشكل منتظم، ومن دون تشويش من خلال التردد الأخير للقناة للتمتع بمشاهدة الأفلام بصورة جيدة خلال اليوم 24 ساعة على مدار اليوم من خلال المعلومات المحدثة الموجودة بالمقال.
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- وقناة إم بي سي أكشن إحدى قنوات هذه المجموعة أم بي سي، وقد تخصصت هذه القناة في عرض الأفلام الأجنبية الأمريكية، وقد بدأت أول عروضها بالفيلم الأمريكي الشهير جومانجي، مما أدى لنسبة قياسية من المشاهدات تفوق التوقعات وكل المشاهدات الكبيرة تدل على تلك الجماهيرية الكبرى والمشاهدات العالية للقناة، وجميع قنوات إم بي سي الفضائية للمنوعات.
- ومن اشهر القنوات الخاصة بمجموعة قنوات أم بي سي هي قناة أم بي سي 2، وهي القناة المتخصصة في الأفلام الأجنبية ألأكشن وكذلك التراجيدي والكوميدي، ويتابع هذه القناة شريحة كبيرة من هواة الأفلام الأجنبية على اختلاف أنواعها.
التعليقات
العرب سات فيه قنوات من النايل سات وايه القنوات الى فيه وانهى احسن ارجو الرد لانى فعلا عايزه القناه
الترددات السابقه جميعها لم تعمل في اليمن ماذا اصنع
ممكن تردز MBC MAXالجديد لانه التي ذكرتمها لم تعمل لدي باليمن
القناة شغالة على نايل سات معي التردد11559/27500 الاستقطاب عاموديV
بعد إذنك تقول التردد كامل علشان بيشتغلش معايا
لو مش موجودة علي النايل سات بتزلوا الترددات دى ليه
فعلا هي مش موجودة علي النايل سات ليه
ادخلت كل الترددات المكتوبه لم احصل القناه
للأسف تم رفعها من النايل سات وتعمل على العرب سات فقط