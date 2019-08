تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max على نايل سات وعرب سات وموعد عرض فيلم Bronson اليوم

تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max واحد من أكثر ترددات القنوات التي يبحث عنها متابعي ومحبي الأفلام الأجنبية، في مصر وفي الوطن العربي كله، تنتمي قناة ام بي سي ماكس إلي مجموعه قنوات ام بي سي السعودية، تعرض القناة يوميا مجموعة من أهم الأفلام الأجنبية المترجمة على شاشتها، وهوا ما يجذب لها الآلاف من عشاق ومحبي الأفلام الأجنبية، نجحت قناة ام بي سي ماكس في الوصول إلى صدارة القنوات المقدمة لهذا المحتوى بفضل حسن اختيارها لما تعرضه من أفلام على شاشتها، فالأفلام الأجنبية من أهم المواد الإعلامية شعبية في الوطن العربي وهوا ما أعطى تردد قناة ام بي سي ماكس هذه الشهرة الواسعة التي يمتلكها الآن، فضلا عن ذلك نضيف انتماء القناة لأحد أهم وأهر الكيانات الإعلامية في العالم العبي وهوا مجموعة قناة MBC الذي يعطي قناة ام بي سي ماكس الثقل الكافي الذي يساعدها على تصدر قنوات الأقلام الأجنبية حاليا.

وسنعرض لكم في هذا المقال تردد قناة ام بي سي ماكس بالإضافة إلي لمحه سريعة عن قناة ام بي سي ماكس كما سنتناول أهم وأخر أخبار القناة وأحدث الأفلام المعروضة عليها، وسنعرض عليكم أيضا جدول أفلام القناة بتوقيت السعودية وسيتم تحديث الموضوع بصورة مستمرة بمواعيد أهم الأفلام الأجنبية التي سنقدم عليها.

تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max على نايل سات و عرب سات.



تبث قناة ام بي سي ماكس ترددها عبر قمرين صناعيين وهما نايل سات وعرب سات، وقد قامت إدارة قناة ام بي سي ماكس منذ فترة بتغير تردد القناة علي نايل سات الأمر الذي أدى إلي انزعاج كافة متابعي و محبي الأفلام الأجنبية، ونقدم لكم متابعينا الكرام متابعي موقع نجوم مصرية في الجدول التالي تردد قناة ام بي سي ماكس الجديد 2018 علي قمر نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max القمر التردد الترميز الاستقطاب نايل سات 11470 27500 عمودي عرب سات 12284 27500 عمودي عرب سات 11270 27500 عمودي نايل سات 11476 27500 عمودي

معلومات حول قناة ام بي سي ماكس mbc max .

قناة ام بي سي ماكس حققت شهرة واسعة جدا منذ بدايتها، نظرا لما تقدمه من محتوي متميز جدا يهم الكثير من المشاهدين في الوطن العربي، فلقد تخصصت قناة ام بي سي ماكس، في تقديم الأفلام الأجنبية المترجمة إلي اللغة العربية، كما تميز أيضا قناة ام بي سي ماكس بتقديم برامجها علي مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع دون انقطاع، كل هذه العوامل وغيرها ساعدت وبشده علي زيادة البحث عن تردد قناة ام بي سي ماكس في الفترة الأخيرة.

أهم ما يقدم علي شاشة قناة ام بي سي ماكس mbc max .

منذ بداية قناة ام بي سي ماكس في عام 2008، وتخصصت القناة في تقديم الأفلام الأجنبية بجميع أنواعها سواء كانت أفلام الاكشن أو أفلام الكوميديا أو الأفلام الدرامية والرومانسية وغيرها من الأفلام التي ساعدت القناة علي تكوين قاعدة جماهيرية واسعة ساعدت في انتشار القناة كما أدت إلي زيادة البحث عن تردد قناة ام بي سي ماكس ، ولعل من أهم ما يعرض علي القناة من أفلام علي سبيل المثال the wolverine الذي من المنتظر عرضه اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، و فيلمLara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life، وغيرها من الأفلام القوية التي تجذب انتباه كافه متابعي وعشاق الأفلام الأجنبية المترجمة في جميع أنحاء الوطن العربي.

تردد جميع قنوات ام بي سي mbc .

تردد قناة mbc .

تعتبر قناة ام بي سي هيا القناة الأم لمجموعه قنوات ام بي سي بأكملها، يتم تصنيف قناة mbc باعتبارها قناة منوعات ترفيهيه تختص بعرض وتقديم احدث الموضوعات على الساحة الإعلامية، ويمكنكم متابعينا الكرام معرفة تردد قناة ام بي سي من خلال الجدول التالي:

القمر التردد الاستقطاب معامل الخطأ معدل الترميز نايل سات 11470 عمودى 5/6 27500 عرب سات 11270 عمودى 5/6 27500

و لمزيد من المعلومات حول تردد قناة ام بي سي و اهم برامجها يمكنكم الاضطلاع على هذا الموضوع.

جدول أفلام قناة ام بي سي ماكس mbc max.

تعرض قناة ام بي سي ماكس عدد من الأفلام القوية جدا يوم 28 فبراير بتوقيت السعودية، فعلي كل من يرغب في الاستمتاع بهذه الباقة المميزة من الأفلام الأجنبية المترجمة استقبال القناة من خلال تردد قناة ام بي سي ماكس السابق والتمتع بهذه الأفلام طبقا للجدول التالي:

Barefoot 11:00pm Enemy 12:30am Gone 02:00am Hollywood Buzz 03:34am Cloudy with a Chance of Meatballs 04:00am Cloudy with a Chance of Meatballs 2 05:30am Films & Stars 07:09am Scott Pilgrim vs. the World 07:35am Entertainment Tonight 09:27am Zoolander 09:53am Zoolander 2 11:29am Action Zone 01:00pm London Boulevard 01:25pm Enemy 03:04pm Bronson 04:29pm Barefoot 05:59pm Hollywood Buzz 07:34pm Gone 07:59pm One Hour Photo 09:29pm Zoolander 10:59pm

تردد قناة ام بي سي ماكس لمشاهدة فيلم tooth fairy المعروض يوم الثلاثاء القادم.

تقديم قناة mbc max علي شاشتها فيلم tooth fairy وتدور أحداث الفيلم حول لاعب هوكي عنيف جدا يشتهر بكسر أسنان منافسيه يصطدم بطل الفيلم بطفل صغير يحبط له بعض أمالة وأحلامه، فيحكم عليه بالعمل كجنية أسنان سحرية حقيقة ويتم تزويده بأجنحة على ظهره وعصا سحرية، وأثناء تنفيذه لهذه المهمة الجديدة يتذكر لاعب الهوكي العنيف بعض ذكريات طفولته وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي خفيف، يمكنكم متابعينا الكرام مشاهده الفيلم في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية من خلال تردد قناة ام بي سي ماكس المذكور عالية.

الفيلم الأجنبي Ex Machina علي قناة ام بي سي ماكس اليوم.

فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت السعودية غدا الجمعة تعرض قناة ام بي سي ماكس عبر ترددها واحد ن أهم أفلام الخيال العلمي التي دائما ما تتصدر أسباب اهتمام المشاهد بمتابعه تردد قناة ام بي سي ماكس وهو فيلم Ex Machina، الذي تدور قصته حول فوز شاب أحد أشهر المبرمجين على مستوى العالم، ثم بعد ذلك يكتشف الشاب بأن مهمته هي اكتشاف واختراع ربوت في هيئته سيده فائقه الجمال وشديده الزكاء، هذا الفلم من إنتاج عام 2014 وقد نجح نجاحا منقطع النظر فور عرضه وهوا ما يضيف إلى تردد قناة ام بي سي ماكس رصيدا جديده لدى متابعيها بسبب بقديمة لهم غدا.

أفلام الكرتون عبر تردد قناة ام بي سي ماكس.

بجانب ما تتميز به القناة من تقديمها لأحدث وأشهر الأفلام الأجنبية المترجمة، تعرض قناة ام بي سي ماكس أيضا عدد من أفلام الكرتون العالمية التي تتميز بشعبية كبيره جدا، ولعل من اشهر الأفلام الكرتونية المنتظر عرضها اليوم عبر تردد قناة ام بي سي ماكس الجديد هوا فيلم ratatouille الذي تدور قصته حول أحد الفئران الذي يتمني أن يصبح طاهيا مشهورا جدا، الفيلم من إنتاج عام 2007 ومن المنتظر عرضه اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا علي شاشه القناة.

تردد قناة ام بي سي ماكس في السعودية وفقا لأخر تحديث سبتمبر 2018.

ظهرت في الفترة الأخيرة عدد من الشكاوى بخصوص عدم قدرة المتابعين علي استقبال تردد قناة ام بي سي ماكس خصوصا في السعودية، وبدورنا في موقع “نجوم مصرية” تم البحث عن أحدث ترددات قناة ام بي سي ماكس علي نايل سات وعرب سات ونعرضها علي حضراتكم في الجدول التالي.

القمر التردد القطبية معامل التصحيح Nilesat101 or 102 11938 V 3/4 Arabsat 11919 v 3/4

نذكركم متابعينا الكرام بأن تردد قناة ام بي سي ماكس المذكور هوا أجدد ترددات القناة وفقا لأخ تحديث ورد علي الموقع الرسمي للقناة.

فيلم Wanted على تردد قناة ام بي سي ماكس

يعرض غد الأحد 8 يوليو على قناة ام بي سي ماكس الفيلم الأجنبي الشهير Wanted بطولة النجمة العالمية أنجلينا جولي، يحكي الفيلم عن موظف حياته رتيبة وممله وتستمر كذلك إلي أن تظهر بطلة الفيلم في حياته وتخبره بحقيقة والده الذي كان قاتلا محترفا وانه تم قتلة من قبل الجماعة التي كان يعمل معها، بعد ذلك نتقلب حياته وينضم لعدد من المنظمات الإرهابية، يعرض الفيلم غدا على تردد قناة ام بي سي ماكس في تمام الساعة الثامنة مساءا.

أفلام الأسبوع على ام بي سي ماكس

تقدم قناة ام بي سي ماكس مجموعة من أهم الأفلام المترجمة هذا الأسبوع على شاشتها ومن أهم أفلامها فيلم Starship Troopers، كما تعرض القناة أيضا فيلم How to Lose a Guy in 10 Days وهوا من أفلام الخيال العلمي، كما تعرض القناة في الخميس المقبل الفيلم الأجنبية الشهير Super 8 وفيلم Frankenweenie ، وأخيرا تعرض ام بي سي ماكس في سهرة يوم الجمعة الفيلم المتميز Skyline ، هذا الكم المميز من الأفلام دائما ما يكون السبب في اهتمام المتابعين بالبحث عن تردد قناة ام بي سي ماكس 2018 لمشاهدة أفضل الأفلام الأجنبية المترجمة.