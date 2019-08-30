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تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max على نايل سات وعرب سات وموعد عرض فيلم Bronson اليوم

كتب حازم محمودفي آخر تحديث
تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max على نايل سات وعرب سات وموعد عرض فيلم Bronson اليوم
تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max الجديد 2018 على نايل سات وعرب سات

تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max واحد من أكثر ترددات القنوات التي يبحث عنها متابعي ومحبي الأفلام الأجنبية، في مصر وفي الوطن العربي كله، تنتمي قناة ام بي سي ماكس إلي مجموعه قنوات ام بي سي السعودية، تعرض القناة يوميا مجموعة من أهم الأفلام الأجنبية المترجمة على شاشتها، وهوا ما يجذب لها الآلاف من عشاق ومحبي الأفلام الأجنبية، نجحت قناة ام بي سي ماكس في الوصول إلى صدارة القنوات المقدمة لهذا المحتوى بفضل حسن اختيارها لما تعرضه من أفلام على شاشتها، فالأفلام الأجنبية من أهم المواد الإعلامية شعبية في الوطن العربي وهوا ما أعطى تردد قناة ام بي سي ماكس هذه الشهرة الواسعة التي يمتلكها الآن، فضلا عن ذلك نضيف انتماء القناة لأحد أهم وأهر الكيانات الإعلامية في العالم العبي وهوا مجموعة قناة MBC الذي يعطي قناة ام بي سي ماكس الثقل الكافي الذي يساعدها على تصدر قنوات الأقلام الأجنبية حاليا.

وسنعرض لكم متابعينا الكرام متابعي موقع “نجوم مصرية” في هذا المقال تردد قناة ام بي سي ماكس بالإضافة إلي لمحه سريعة عن قناة ام بي سي ماكس كما سنتناول أهم وأخر أخبار القناة وأحدث الأفلام المعروضة عليها، وسنعرض عليكم أيضا جدول أفلام القناة بتوقيت السعودية وسيتم تحديث الموضوع بصورة مستمرة بمواعيد أهم الأفلام الأجنبية التي سنقدم عليها.

تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max الجديد 2018 على نايل سات وعرب سات
تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max الجديد 2018 على نايل سات وعرب سات

تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max على نايل سات و عرب سات.

تبث قناة ام بي سي ماكس ترددها عبر قمرين صناعيين وهما نايل سات وعرب سات، وقد قامت إدارة قناة ام بي سي ماكس منذ فترة بتغير تردد القناة علي نايل سات الأمر الذي أدى إلي انزعاج كافة متابعي و محبي الأفلام الأجنبية، ونقدم لكم متابعينا الكرام متابعي موقع نجوم مصرية في الجدول التالي تردد قناة ام بي سي ماكس الجديد 2018 علي قمر نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max
القمرالترددالترميزالاستقطاب
نايل سات1147027500عمودي
عرب سات1228427500عمودي
عرب سات1127027500عمودي
نايل سات1147627500عمودي

معلومات حول قناة ام بي سي ماكس mbc max .

قناة ام بي سي ماكس حققت شهرة واسعة جدا منذ بدايتها، نظرا لما تقدمه من محتوي متميز جدا يهم الكثير من المشاهدين في الوطن العربي، فلقد تخصصت قناة ام بي سي ماكس، في تقديم الأفلام الأجنبية المترجمة إلي اللغة العربية، كما تميز أيضا قناة ام بي سي ماكس بتقديم برامجها علي مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع دون انقطاع، كل هذه العوامل وغيرها ساعدت وبشده علي زيادة البحث عن تردد قناة ام بي سي ماكس في الفترة الأخيرة.

تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max الجديد 2018 على نايل سات وعرب سات
تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max الجديد 2018 على نايل سات وعرب سات

أهم ما يقدم علي شاشة قناة ام بي سي ماكس mbc max .

منذ بداية قناة ام بي سي ماكس في عام 2008، وتخصصت القناة في تقديم الأفلام الأجنبية بجميع أنواعها سواء كانت أفلام الاكشن أو أفلام الكوميديا أو الأفلام الدرامية والرومانسية وغيرها من الأفلام التي ساعدت القناة علي تكوين قاعدة جماهيرية واسعة ساعدت في انتشار القناة كما أدت إلي زيادة البحث عن تردد قناة ام بي سي ماكس ، ولعل من أهم ما يعرض علي القناة من أفلام علي سبيل المثال  the wolverine  الذي من المنتظر عرضه اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، و فيلمLara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life، وغيرها من الأفلام القوية التي تجذب انتباه كافه متابعي وعشاق الأفلام الأجنبية المترجمة في جميع أنحاء الوطن العربي.

تردد جميع قنوات ام بي سي mbc .

يمكنكم متابعينا الكرام أيضا معرفة تردد جميع قنوات مجموعه ام بي سي mbc من خلال متابعه الموضوع التالي اضغط هنا. كما يمكنكم معرفه تردد قناة ام بي سي بوليود من هنا، وكذلك أيضا تردد قناة ام بي سي اكشن المتخصصة في عرض وتقديم الأفلام الأجنبية علي مدار اليوم من هنا.

تردد قناة mbc .

تعتبر قناة ام بي سي هيا القناة الأم لمجموعه قنوات ام بي سي بأكملها، يتم تصنيف قناة mbc باعتبارها قناة منوعات ترفيهيه تختص بعرض وتقديم احدث الموضوعات على الساحة الإعلامية، ويمكنكم متابعينا الكرام معرفة تردد قناة ام بي سي من خلال الجدول التالي:

القمرالترددالاستقطابمعامل الخطأمعدل الترميز
نايل سات11470عمودى5/627500
عرب سات11270عمودى5/627500
تردد mbc
تردد قناة mbc

و لمزيد من المعلومات حول تردد قناة ام بي سي و اهم برامجها يمكنكم الاضطلاع على هذا الموضوع.

جدول أفلام قناة ام بي سي ماكس mbc max.

تعرض قناة ام بي سي ماكس عدد من الأفلام القوية جدا يوم 28 فبراير بتوقيت السعودية، فعلي كل من يرغب في الاستمتاع بهذه الباقة المميزة من الأفلام الأجنبية المترجمة استقبال القناة من خلال تردد قناة ام بي سي ماكس السابق والتمتع بهذه الأفلام طبقا للجدول التالي:

Barefoot11:00pm
Enemy12:30am
Gone02:00am
Hollywood Buzz03:34am
Cloudy with a Chance of Meatballs04:00am
Cloudy with a Chance of Meatballs 205:30am
Films & Stars07:09am
Scott Pilgrim vs. the World07:35am
Entertainment Tonight09:27am
Zoolander09:53am
Zoolander 211:29am
Action Zone01:00pm
London Boulevard01:25pm
Enemy03:04pm
Bronson04:29pm
Barefoot05:59pm
Hollywood Buzz07:34pm
Gone07:59pm
One Hour Photo09:29pm
Zoolander10:59pm

تردد قناة ام بي سي ماكس لمشاهدة فيلم tooth fairy المعروض يوم الثلاثاء القادم.

تقديم قناة mbc max علي شاشتها فيلم tooth fairy وتدور أحداث الفيلم حول لاعب هوكي عنيف جدا يشتهر بكسر أسنان منافسيه يصطدم بطل الفيلم بطفل صغير يحبط له بعض أمالة وأحلامه، فيحكم عليه بالعمل كجنية أسنان سحرية حقيقة ويتم تزويده بأجنحة على ظهره وعصا سحرية، وأثناء تنفيذه لهذه المهمة الجديدة يتذكر لاعب الهوكي العنيف بعض ذكريات طفولته وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي خفيف، يمكنكم متابعينا الكرام مشاهده الفيلم في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية من خلال تردد قناة ام بي سي ماكس المذكور عالية.

الفيلم الأجنبي Ex Machina علي قناة ام بي سي ماكس اليوم.

فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت السعودية غدا الجمعة تعرض قناة ام بي سي ماكس عبر ترددها واحد ن أهم أفلام الخيال العلمي التي دائما ما تتصدر أسباب اهتمام المشاهد بمتابعه تردد قناة ام بي سي ماكس وهو فيلم Ex Machina، الذي تدور قصته حول فوز شاب أحد أشهر المبرمجين على مستوى العالم، ثم بعد ذلك يكتشف الشاب بأن مهمته هي اكتشاف واختراع ربوت في هيئته سيده فائقه الجمال وشديده الزكاء، هذا الفلم من إنتاج عام 2014 وقد نجح نجاحا منقطع النظر فور عرضه وهوا ما يضيف إلى تردد قناة ام بي سي ماكس رصيدا جديده لدى متابعيها بسبب بقديمة لهم غدا.

أفلام قناة ام بي سي ماكس
أفلام قناة ام بي سي ماكس

أفلام الكرتون عبر تردد قناة ام بي سي ماكس.

بجانب ما تتميز به القناة من تقديمها لأحدث وأشهر الأفلام الأجنبية المترجمة، تعرض قناة ام بي سي ماكس أيضا عدد من أفلام الكرتون العالمية التي تتميز بشعبية كبيره جدا، ولعل من اشهر الأفلام الكرتونية المنتظر عرضها اليوم عبر تردد قناة ام بي سي ماكس الجديد هوا فيلم ratatouille الذي تدور قصته حول أحد الفئران الذي يتمني أن يصبح طاهيا مشهورا جدا، الفيلم من إنتاج عام 2007 ومن المنتظر عرضه اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا علي شاشه القناة.

تردد قناة ام بي سي ماكس في السعودية وفقا لأخر تحديث سبتمبر 2018.

ظهرت في الفترة الأخيرة عدد من الشكاوى بخصوص عدم قدرة المتابعين علي استقبال تردد قناة ام بي سي ماكس خصوصا في السعودية، وبدورنا في موقع “نجوم مصرية” تم البحث عن أحدث ترددات قناة ام بي سي ماكس علي نايل سات وعرب سات ونعرضها علي حضراتكم في الجدول التالي.

القمرالترددالقطبيةمعامل التصحيح
Nilesat101 or 102 11938V3/4
Arabsat11919v3/4

نذكركم متابعينا الكرام بأن تردد قناة ام بي سي ماكس المذكور هوا أجدد ترددات القناة وفقا لأخ تحديث ورد علي الموقع الرسمي للقناة.

فيلم Wanted على تردد قناة ام بي سي ماكس

يعرض غد الأحد 8 يوليو على قناة ام بي سي ماكس الفيلم الأجنبي الشهير Wanted بطولة النجمة العالمية أنجلينا جولي، يحكي الفيلم عن موظف حياته رتيبة وممله وتستمر كذلك إلي أن تظهر بطلة الفيلم في حياته وتخبره بحقيقة والده الذي كان قاتلا محترفا وانه تم قتلة من قبل الجماعة التي كان يعمل معها، بعد ذلك نتقلب حياته وينضم لعدد من المنظمات الإرهابية، يعرض الفيلم غدا على تردد قناة ام بي سي ماكس في تمام الساعة الثامنة مساءا.

أفلام الأسبوع على ام بي سي ماكس

تقدم قناة ام بي سي ماكس مجموعة من أهم الأفلام المترجمة هذا الأسبوع على شاشتها ومن أهم أفلامها فيلم Starship Troopers، كما تعرض القناة أيضا فيلم How to Lose a Guy in 10 Days وهوا من أفلام الخيال العلمي، كما تعرض القناة في الخميس المقبل الفيلم الأجنبية الشهير Super 8 وفيلم Frankenweenie ، وأخيرا تعرض ام بي سي ماكس في سهرة يوم الجمعة الفيلم المتميز Skyline ، هذا الكم المميز من الأفلام دائما ما يكون السبب في اهتمام المتابعين بالبحث عن تردد قناة ام بي سي ماكس 2018 لمشاهدة أفضل الأفلام الأجنبية المترجمة.

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عن الكاتب

حازم محمود

متابع جيد جدا لكافه الاحداث الرياضيه والسياسية في مصر ... الهوايات لعب كره القدم ركوب الخيل السفر والكتابة و التدوين الألكتروني.

التعليقات

    1. الحمد لله بخير.. حضرتك دي أخر تحديث لترددات قناة ام بي سي ماكس على موقع القناة الرسمي

      Nilesat101 or 102 11938 V 3/4
      Arabsat 11919 v 3/4

    1. هذا أخر تردد تم ذكرة على الموقع الرسمي للقناة ويعمل بنجاح
      لقمر التردد القطبية معامل التصحيح
      Nilesat101 or 102 11938 V 3/4
      Arabsat 11919 v 3/4

  16. جربت كل الترددها المكتوبة بيظهر قنوات mbc
    كلها ما عدا mbc ماكس
    عملت القمر والتردد والقطبية ومعامل التصحيح
    وبرضة mbc ماكس مش موجودة اصلا.

    رد

    1. تردد قناة ام بي سي ماكس المذكور عبر الموقع الرسمي للقناة في مصر والشرق الأوسط هوا
      Nilesat101 or 102 11938 V 3/4
      Arabsat 11919 v 3/4

    1. هذه الترددات هي أخر ترددات تم زكرها عبر الموقع الرسمي للقناة برجاء التأكد من ادخال البيانات بشكل سليم
      القمر التردد القطبية معامل التصحيح
      Nilesat101 or 102 11938 V 3/4
      Arabsat 11919 v 3/4

    1. هذا أحدث ترددات القناة وفقا لموقعها الرسمي
      القمر التردد القطبية معامل التصحيح
      Nilesat101 or 102 11938 V 3/4
      Arabsat 11919 v 3/4

    1. برجاء تجربة هذه الترددات تعمل بنسبة 100%

      القمر التردد القطبية معامل التصحيح
      Nilesat101 or 102 11938 V 3/4
      Arabsat 11919 v 3/4

  23. والله جربت كل ترددات نايل سات ما ضبط معي شي وانا احاول من زمان ابغى ترددها انا عايشة في السعودية والدش حقي مضبوط على النيل سات جربت ١١٤٧٠ ما ضبط🙄وجربت ١١٤٧٦ برضه ما ضبط 😕🙁والله مشتاقة لهذه القناة مرة ونفسي أشوفها المشكلة تطلع قنوات ام بي سي كلها الا ماكس وش السالفة

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