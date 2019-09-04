تردد قناة ام بي سي ماكس Mbc Max الصحيح سبتمبر 2019 .. على قمر عرب سات بجميع الدول العربية

ام بي سي ماكس Mbc max من إحدى قنوات ام بي سي السعودية المجانية ، والتي كانت تبث في البداية من لندن، وفي سنة 1996مـ، وقد قامت تردد ام بي سي ماكس بتغيير ترددها في شهر يوليه 2017 الماضي، مما أدى إلى رفع البحث عنها، ولقد أحضرنا تردد قناة ام بي سي ماكس وقدمناه لكم على موقعنا نجوم مصرية، كما سنوافيكم بطريقة تنزيل التردد على جهاز استقبالك الخاص بكم، على أقمار nile sat وarab sat.







بدأت قناة إم بي سي أكشن في مجال الأفلام الأمريكية وتخصصت في الأفلام الأمريكية الأجنبية، وقد افتتحت قناة ام بي سي أكشن عروضها بعد البث بأول فيلم مباشرة الفيلم الأميركي المشهور”جومانجي” الجزء الأول، والذي كان له أثر كبير جدا في بداية انطلاقها، فقد ارتفعت مشاهدات ام بي سي اكشن منذ انطلاق هذه القناة العريقة الأصيلة، وبعد الدفعة الكبيرة انطلقت بعدها على أثر نجاحها الكبير قناة أم بي سي ماكس mbc max في عام 2010.

تردد قناة ام بي سي ماكس Mbc Max الصحيح







تردد قناة ام بي سي ماكس[/caption]

تردد قناة ام بي سي ماكس







القمر التردد الترميز الاستقطاب Nile Sat 11470 27500 عمودي v Arabsat 12284 27500 عمودي v Arabsat 11270 27500 عمودي v NileSat 11476 27500 عمودي v / 5/6

مجموعة قنوات ام بي سي ام بي سي ماكس

ام بي سي اكشن

ام بي سي 1

ام بي سي 2

ام بي سي 3

ام بي سي 4

ام بي سي برو سبورت

سي ان بي سي

العربية

العربية الحدث

ام بي سي مصر

ام بي سي مصر 2

وناسه

ام بي سي بوليوود رابط الموقع الرسمي للقناة من خلاله يمكن التعرف على جدول أفلام اليوم، على عرب سات، يقوم متابعي القناة بزيارته بشكل يومي للتعرف على أفلام القناة لليوم. أقرأ أيضا وتعرف على: ترددات قنوات أبل APPLE الجديدة سبتمبر 2019 قنوات أفضل المسلسلات .. الأفلام .. سينما .. حكايات .. كوميدي .. على قمر نايل سات أحباؤنا الكرام في حال كان لديكم أي سؤال أو استفسار بخصوص أي قناة أخرى يمكنكم ترك تعليق وسنجيب بالرد على جميع التعليقات ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع قناتكم المحببة. وقناة إم بي سي أكشن إحدى قنوات هذه المجموعة أم بي سي، وقد تخصصت هذه القناة في عرض الأفلام الأجنبية الأمريكية، وقد بدأت البث مباشرة بالفيلم الأميركي”جومانجي”، والذي كان له أثر كبير في شهرة القناة في بداية بثها فقد ارتفعت على أثره مشاهداتها منذ انطلاقها.





