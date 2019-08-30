تردد قناة ام بي سي دراما 2019 mbc drama على نايل سات وموعد عرض مسلسل البيوت أسرار

تردد قناة ام بي سي دراما الجديد علي نايل سات بات من أفضل ترددات القنوات الدرامية في الخليج، تهتم قناة ام بي سي دراما بتقديم المسلسلات العربية والخليجية لمتابعيها من مختلف دول الخليج، انطلقت قناة ام بي سي دراما في عام 2011 من مدينة دبي للأعلام ومنذ ذلك التوقيت ويتمتع تردد قناة ام بي سي دراما علي نايل سات باهتمام كل محبي ومتابعي الدراما في الوطن العربي أجمع.

تردد قناة ام بي سي دراما 2018 علي نايل سات.

ترسل قناة ام بي سي دراما برامجها من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات من خلال ترددين مختلفين نتناولها في الجدول التالي.

تردد قناة mbc drama علي نايل سات. القمر التردد القطبية معامل التصحيح نايل سات 11938 V 3/4 نايل سات 11470 V 5/6

لكل من يرغب في متابعه أحدث وأقوي المسلسلات المصرية والخليجية والهندية كل ما عليكم فقط هوا استقبال تردد قناة ام بي سي دراما وضبطه كما هوا موضح لمتابعه كل ما تقدمة القناة من مسلسلات جديدة ومميزه.

قناة ام بي سي دراما.

تتبع قناة ام بي سي دراما مجموعه قنوات ام بي سي السعودية المميزة وقد خصصت المجموعة القناة للاهتمام بالأعمال الدرامية فقط، هذا التخصيص يهدف إلى مساعده القناة في المنافسة المتميزة مع غيرها من القنوات الفضائية المهتمة بتقديم المسلسلات الدرامية والأعمال الفنية، ولا يخفي علي أحد ما تركة هذه التخصص من تأثير إيجابي علي تردد قناة ام بي سي دراما 2018 علي نايل سات فقد ساعد القناة في الانتشار بصورة أفضل في كل أنحاء الخليج.

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مسلسلات قناة ام بي سي دراما.

تعرض القناة عدد كبير جدا من المسلسلات الحصريه والجديدة بهدف جذب انتباه كل المشاهدين في الوطن العربي وجعل تردد قناة ام بي سي دراما دائما محل نظر عشاق الدراما العربية، دائما ما تحاول قناة ام بي سي دراما أن تعرض مسلسلاتها من مختلف الدول العربية رغبتا من القناة في توسيع القاعدة الجماهيرية للقناة في مختلف الدول العربية، فبجانب المسلسلات الخليجية التي تخصصت فيها القناة تعرض قناة ام بي سي دراما عدد من المسلسلات المصرية المميزة أيضا علي شاشتها، كما تقدم القناة عدد من المسلسلات التركية المدبلجة التي تمتلك شعبية جارفه في الوطن العربي والتي كان من شأنها رفع معدلات البحث عن تردد قناة ام بي سي دراما الجديد 2018 علي نايل سات، كما تهتم أيضا قناة ام بي سي دراما بتقديم باقة من المسلسلات السورية الجيدة المحببة لدي الكثير من العرب.

مسلسل البيوت أسرار عبر تردد قناة ام بي سي دراما 2018 الجديد.

يعرض حاليا علي قناة ام بي سي دراما واحد من أشهر المسلسلات الدرامية المصرية وهوا مسلسل البيوت أسرار، تمكن هذا المسلسل من اكتساب شعبية كبيره جدا مع عرضه للمرة الأولي في مصر ومع بدايات عرضه عبر تردد قناة ام بي سي دراما تمكن في اكتساب الكثير من الشهرة أيضا في دول الخليج والسعودية خصوصا، يرجع ذلك لعرض المسلسل في إطار من التشويق والإثارة والغموض وهوا ما يلف انتباه المشاهد العربي دائما.

تدور قصه المسلسل حول أربع فتايات يعيشون في أحد ارقي المناطق السكنية في مصر ومع بداية المسلسل يتم اكتشاف جثه لأحد الطباخين مشنوقا بحبل حول رقبته، وتبدأ عمليه التحقيق حول هذه الجثة ومع سير عمليات التحقيق تظهر العديد من الأسرار الخفية التي تتعلق بتجارة الآثار وغيرها، يقوم ببطولة المسلسل نسرين أمين وأيتن عامر وشري عادل، تواجد مسلسلات بهذه الشعبية والقوه علي القناة يساعد بصوره كبيره جدا علي جعل تردد قناة ام بي سي دراما دائما من أفضل الترددات التى يهتم بها كل محبي الدراما العربية.

جدول مسلسلات اليوم علي قناة ام بي سي دراما.

من المنتظر ان تقدم اليوم قناة ام بي سي دراما باقة من أقوى المسلسلات الخليجية المميزة، ونتناول في فيما يلي بيان بمواعيد المسلسلات المقدمة على تردد قناة ام بي سي دراما اليوم

شمس الأسرار 10:59pm البنات 12:00am البيوت أسرار 12:59am نوايا 02:00am هوم شوبينج 02:59am هوم شوبينج 03:31am حب الصدفة 03:59am لا تطفئ الشمس 04:59am أكثر من حب 05:54am شمس الأسرار 06:59am طوق البنات 08:00am البيوت أسرار 08:59am نوايا 09:59am نوايا 11:00am حب الصدفة 12:00pm لا تطفئ الشمس 01:05pm أكثر من حب 01:59pm شمس الأسرار 03:00pm طوق البنات 04:00pm البيوت أسرار 04:59pm نوايا 06:00pm أحلى ما طاش 06:59pm حب الصدفة 08:00pm لا تطفئ الشمس 09:04pm أكثر من حب 09:59pm شمس الأسرار 11:00pm طوق البنات 11:59pm

ولا شك في أن هذه المسلسلات المميزة تدفه دائما المشاهد الخليجي عموما و السعودي بالتحديد للبحث المستمر عن تردد قناة ام بي سي دراما الجديد من أجل التمتع بكل هذه المسلسلات الجديد.

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مسلسل ريح المدام على تردد قناة ام بي سي دراما

تعرض حاليا قناة ام بي سي دراما المسلسل الكوميدي المصري ريح المدام وهوا من أهم المسلسلات الكوميدية التي ساعدت في نشر تردد قناة ام بي سي دراما في الخليج، المسلسل بطولة أحمد فهمي ومي عمر وأكرم حسني، تحكي قصه المسلسل عن زوجه تحاول خداع زوجها بإقناعه بانها مريضه بتقمص شخصيات غريبة بالاتفاق مع صديقه، وتدور كل قصه المسلسل حول محاولات الزوج لاسترداد زوجته ومحاوله تذكيرها بحقيقتها، المسلسل من ضمن المسلسلات الكوميدية الخفيفة التي تعتمد على الاسكتشات المضحكة الخفيفة، عرض المسلسل لأول مره في رمضان قبل الماضي.

مسلسل لأعلى سعر

تحاول دائما قنوات ام بي سي وضع تردد قناة ام بي سي دراما في دائرة اهتمام المحبين للمسلسلات المصرية، ويأتي ذلك عن طريق عرض قناة ام بي سي دراما mbc drama حاليا المسلسل المصري لأعلى سعر، المسلسل بطولة نيلي كريم وأحمد فهمي وباقة من أهم نجوم الدراما في مصر، يحكي المسلسل ن قصه حب تنتهي بالزواج بين بطلة المسلسل التي تعمل راقصه باليه وبين طبيب مشهور جدا، وتدور قصه المسلسل حتى تنقلب صديقتها عليها وتخطط لأسقاط زوجها وتحاول بكل الطرق أفساد علاقتهما الناجحة، وتتمر في محاولاتها حتى تنجح في ذلك يعرض مسلسل لأعلى سعر يوميا علي تردد قناة ام بي سي دراما في التاسعة مساءا بتوقيت السعودية.

المسلسلات العربية عبر تردد قناة ام بي سي دراما

بجانب المسلسلات العربية المميزة التي تعرض عبر تردد قناة ام بي سي دراما السابق توضيحه، تهتم القناة أيضا بتقديم مجموعة من المسلسلات الهندية عبر شاشتها بهدف التنويع في المحتوى المقدم عبر القناة، وذلك رغبتا من القناة في اكتساب أذواق مختلفة من المتابعين والمشاهدين لها، ومن أبرز المسلسلات الهندية المقدمة عبر تردد قناة ام بي سي دراما المسلسل الهندي الشهير ومن الحب ما قتل، كما تعرض أيضا القناة مجموعة من المسلسلات التركية مثل مسلسل حب عبر الزمن والعديد والعديد من المسلسلات الشيقة التي وضعت تردد قناة ام بي سي دراما في محط أنظار كل محبي المسلسلات العربية والهندية.