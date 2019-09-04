اضبط تردد قناة ام بي سي بلوود “سبتمبر 2019” MBC bollywood أفلام الأكشن والبرنامج الأكثر شعبية “جلوبال كيتشين” .. جدول أفلام ومسلسلات اليوم الهندية

تردد قناة ام بي سي بلوود 2019 قناة MBC bollywood تعرض برنامجها الأكثر شعبية”جلوبال كيتشين” .. حدول فيه أحدث الأفلام الهندية اليوم، بعد أن استمرت الأفلام الأمريكية مكتسحة الشاشات العربية، استطاعت القنوات الهندية من تخطيها بنجاح كبير، قناة ام بي سي بوليود تتبع مجموعة قنوات ام بي سي السعودية، والتي استطاعت في فترة قصيرة الاستئثار بالعدد الأكبر من المشاهدين والمتابعين من جميع الفئات العمرية، حيث الكوميديا والألوان والإثارة، الدراما والاستعراضات، والأفلام الجذابة التي تعرض على مدار الساعة.







وهي تتبع مجموعة قنوات ام بي سي السعودية، وقد قامت إدارة القنوات، منذ حوالي عام، بالإعلان عن الانتقال التدريجي لمجموعة القنوات من قمر نايل سات إلى عرب وسهيل سات، إلا أن ام بي سي بلوود ما تزال حتى الآن تعرض من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات، ويعرض عليكم موقعنا المتميز تردد قناة ام بي سي بلوود على القمر نايل سات، كما تعرض من خلال الصفحة الرسمية للقناة جدول الأفلام اليوم، بالمواعيد وأبرز الممثلين العالميين فيهم.

تردد قناة ام بي سي بلوود







قناة ام بي سي بوليود MBC bollywood على القمر المصري النايل سات. اسم القمر التردد الحالي معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11938 (H) 3/4

وتقوم القناة بعرض الأفلام المدبلجة باللغة العربية ليتمكن جميع متابعيها من المتابعة لجميع أغاني وأفلام القناة بسهولة، وتقوم في بثها بتغطية المنطقة العربية، من جميع محبي ومتابعي الأفلام والبرامج، أمثال اميتاب بتشان وامجد خان وكارينا كابور، المسلسلات والاستعراضات الهندية.







مسلسلات قناة ام بي سي بوليود MBC bollywood

تقدم قناة ام بي سي بوليود من المسلسلات الرومانسية والدرامية:







وجوه الحب

ومسلسل أختي هتلر.

مسلسل فرصه ثانيه.

مسلسل من النظرة الثانية.

برنامج global kitchen على قناة ام بي سي بوليود الهندية

وهو برنامج ترفيهي، يعرض مسابقات في الطبخ يشارك فيها العديد من المتسابقين، من جميع أنحاء العالم، يتم التسابق فيه في طبخ أشهى الأكلات الهندية، والأكلات الجديدة ذات الطابع الهندي والتي يتم استخدام النكهات والمكونات والتوابل الهندية فيها، يتنافس فيها المتنافسين على لقب مستر شيف الهند، وتهدم لتدعيم الأكلات والنكهات الهندية، وجذب البرنامج العديد من محبي الهند ومتابعي برامج المسابقات العالمية.

جدول أفلام اليوم من ام بي سي بلوود

تابع جدول أفلام اليوم، لجميع أيام الأسبوع عبر الصفحة الرسمية للقناة ام بي سي بلوود الهندية:

أقرأ أيضا وتعرف على: ترددات قنوات أبل APPLE الجديدة سبتمبر 2019 قنوات أفضل المسلسلات .. الأفلام .. سينما .. حكايات .. كوميدي .. على قمر نايل سات أما عن قناة إم بي سي أكشن إحدى قنوات مجموعة أم بي سي، وتخصصت في الأفلام الأجنبية الأمريكية، وبدأت البث مباشرة بالفيلم الأميركي الشهير”جومانجي”، والذي كان له عظيم الأثر في بداية بثها فقد ارتفعت مشاهداتها منذ انطلاقها.