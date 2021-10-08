تعد قناة اليرموك من أهم القنوات الفضائية في الأردن وفي الوطن العربي، حيث تقدم العديد من البرامج الدرامية المختلفة، وأهمها مسلسل “قيامة عثمان”، وهذا العامل الأهم الذي أدى إلى انتشار هذه القناة بشكل كبير جدا بين العرب، وذلك بسبب متابعة الكثير من الناس لهذا المسلسل الشهير، فقد نال إعجاب الجمهور بشدة، كما أنه لاقى الكثير من المشاهدات في فترة زمنية قصيرة، وما تتمتع به قناة اليرموك أيضا هو تطوير المحتوى بشكل دائم، والتواصل مع المتابعين، وفهم كل العيوب التي يتحدث عنها الجمهور ومحاولة تحسينها وتطويرها، لذلك سنوضح في هذا المقال عبر موقع “نجوم مصرية” تردد قناة اليرموك 2021 على نايل سات وترك سات.

مميزات قناة اليرموك

نجحت قناة اليرموك في الحصول على أكبر عدد من التقييمات الجيدة، خاصة في الفترة الأخيرة، لأنها تقدم محتوى شيقًا وفريدًا للجماهير في جميع أنحاء الوطن العربي، ولهذا السبب تم تصنيفها من أفضل القنوات العربية.

بالإضافة إلى أنها تقدم بعض البرامج المهمة وبعض البرامج الوثائقية، كبرنامج “اليرموك ستوديو” الذي يضم العديد من المحللين السياسيين.

فضلًا عن احتوائها على أفضل المذيعين والصحفيين، كما تبث محتواها بدقة وجودة عالية لأنها تستخدم أحدث التقنيات.

كما تتعامل مع العديد من القضايا العربية، من خلال استضافة أبرز المحللين والإعلاميين، كما قدمت العديد من الحلول لمشاكل الشارع الأردني.

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تردد قناة اليرموك

قناة اليرموك هي قناة فضائية أردنية تبث محتويات إخبارية متنوعة، تأسست عام 2012، وتُبث على القمر الصناعي نايل سات وترك سات، وتختص هذه القناة أيضا بالمسلسلات التاريخية ومسلسلات الدراما التركية وفي الآونة الأخيرة عرضت القناة جميع حلقات المسلسل الشهير “قيامة ارطغرل”.

ويمكنك مشاهدة قناة اليرموك الأردنية عبر الترددات التالية: