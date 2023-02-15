تردد قناة الوثائقية المصرية الجديدة 2023 لمشاهدة أقوى الأعمال الوثائقية والحصرية

لم يتبق سوى ساعات قليلة على إطلاق البث الأول للقناة الوثائقية، التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث أن الكثير من الأشخاص يبثون عن ترددها من أجل مشاهدة الكثير من البرامج في مجال الوثائقيات.

تردد القناة الوثائقية على النايل سات

وجاء تردد القناة الوثائقية وفقًا للتالي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

التردد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي LNB FREQ 10600

موعد إطلاق القناة الوثائقية

وأعلنت إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن أن إطلاق القناة الوثائقية يكون يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023 في تمام الساعة الثامنة مساءً، وعُين الإعلامي أحمد الدريني، رئيس لقطاع الإنتاج الوثائقي، بينما الإعلامي شريف سعيد، رئيس للقناة الوثائقية، وتضم القناة مجموعة متنوعة من البرام الوثائقية التي تُظهر تراث الدولة المصرية.

أهمية القناة الوثائقية

وأكدت الشركة المتحدة، أن هذه الخطوة تأتي إيمانًا منا بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته في أعقاب التجربة المميزة التي تقدمها وحدة الأفلام في الشركة على مدار الـ4 سنوات الماضية، لتهتم القناة بتقديم أعمالاً وثائقية متنوعة وفريدة من نوعها ولن تقتصر على نوع فقط من هذه البرامج.