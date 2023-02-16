تردد قناة الوثائقية الجديدة على نايل سات 2023 موعد إطلاقها وطريقة استقبالها
خلال ساعات قليلة سيتم إطلاق أجدد القنوات الفضائية المصرية الجديدة قناة الوثائقية وهي تابعة إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتعد هذه القناة من أولى القنوات المصرية التي تخصصت في عرض الأفلام الوثائقية والثقافية لذلك بدأ الجميع يتساءل عن تردد قناة الوثائقية لكي يستقبلها على جهاز الرسيفر ومتابعة ما سوف تقدمة القناة، حيث من المقرر أن يتم إطلاق القناة خلال أيام وتحديدا يوم الأحد 19 فبراير 2023، ووضح إدارة القناة أن محتوى القناة سوف يختلف تماما عن القنوات الأخرى.
تردد قناة الوثائقية
تسعى وزارة الإعلام المصرية على تطوير منظومة الإعلام المصري و الاهتمام بعرض الأفلام العربية المصرية الأصيلة مثل أفلام حرب أكتوبر و السيرة النبوية وغيرها من الأفلام المصرية العظيمة، وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تردد القناة وهو:
|القمر الصناعي
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|التردد
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|الإستقطاب
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|معدل الترميز
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|معامل تصحيح الخطأ
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موعد إنطلاق قناة الوثائقية الجديدة
أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المصرية عن إطلاق أحدث القنوات الفضائية الجديدة الوثائقية وهي يوم الأحد 19 فبراير 2023 م وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، كما حددت الخدمات الإعلامية رئيس القناة وهو الإعلامي المصري شريف سعيد، وتم تعيين الإعلامي المصري أحمد الدريني رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، سوف تهتم القناه بعرض الأفلام الوثائقية المصرية التراث العربي.
طريقة استقبال تردد القنوات على جهاز الرسيفر
سوف نوضح لكم طريقة استقبال تردد القنوات على جهاز الرسيفر وهو بالخطوات التالية:
- أولا نقوم بتشغيل الجهاز و التوجه إلى القائمة MENU.
- ثم قم بالضغط على أيقونة الخيارات Options.
- انقر على أيقونة التثبيت Installation.
- ثم اختيار التثبيت اليدوي Manual Installation.
- تحديد القمر الصناعي، ثم إدخال بيانات القناة.
- ثم الضغط على بحث، ثم النقر على حفظ.