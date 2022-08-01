تردد قناة الواقع الفضائية 2022 الجديدة على نايل سات وعربسات

إليك تردد قناة الواقع الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعربسات، لمشاهدة محتوى برامج الثقافي والترفيهي للشباب العربي.

تعتبر قناة الواقع من أفضل قنوات المتخصصة في عرض برامج شبابية ثقافية وترفيهية داخل السعودية، وهي تستهدف فئة شباب دول الخليج والعرب عمومًا.

وهذا من خلال عرض برامج تليفزيونية ممتازة، مثل برنامج “هذا ربي” من إعداد وتقديم الشيخ خالد الخليوي. وبرنامج “روحانيات”، والمزيد من البرامج الأخرى على قناة الواقع الفضائية.

وننتقل الآن إلى عرض قائمة ترددات قناة الواقع على النايل سات والعرب سات.

تردد قناة الواقع نايل سات

هنا تردد قناة الواقع الجديد على نايل سات H:

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 10727 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 7/8 الجودة HD

تردد قناة الواقع عرب سات

هنا نستعرض تردد قناة الواقع الجديد عبر القمر الصناعي عرب سات:

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 12345 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

ضبط تردد قناة الواقع على التليفزيون

خطوات إدخال أو تركيب أو ضبط تردد قناة الواقع السعودية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات أو العربسات:

1- باستخدام الريموت، قم بالضغط على زر القائمة، ثم اختر “التركيب”.

2- سيظهر لك بعض الخيارات، قم باختيار منها “قائمة الترددات”.

3- في الريموت قم بالضغط على الزر الأحمر بحيث يتم ظهور لك إدخال بيانات تردد القناة.

4- أخيرًا حدد نوع القمر الصناعي الخاص بك، واكتب تردد قناة الواقع كما موضع بالأعلى، واكتب معدل الترميز والاستقطاب. ثم اضغط على “next” أو “OK” باستخدام الريموت. وهكذا يكون تم بنجاح إدخال تردد قناة الواقع الجديد، وسيتم تحميل القناة.

محتوى قناة الواقع

إليك أسماء بعض من البرامج التي يتم عرضها على قناة الواقع الفضائية: