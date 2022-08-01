تقنية

تردد قناة الواقع الفضائية 2022 الجديدة على نايل سات وعربسات

وليد الفقي

إليك تردد قناة الواقع الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعربسات، لمشاهدة محتوى برامج الثقافي والترفيهي للشباب العربي.

تردد قناة الواقع

تعتبر قناة الواقع من أفضل قنوات المتخصصة في عرض برامج شبابية ثقافية وترفيهية داخل السعودية، وهي تستهدف فئة شباب دول الخليج والعرب عمومًا.

وهذا من خلال عرض برامج تليفزيونية ممتازة، مثل برنامج “هذا ربي” من إعداد وتقديم الشيخ خالد الخليوي. وبرنامج “روحانيات”، والمزيد من البرامج الأخرى على قناة الواقع الفضائية.

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وننتقل الآن إلى عرض قائمة ترددات قناة الواقع على النايل سات والعرب سات.

تردد قناة الواقع نايل سات

هنا تردد قناة الواقع الجديد على نايل سات H:

تردد قناة الواقع الجديد

القمر الصناعي نايل سات
تردد القناة 10727
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 7/8
الجودة HD

تردد قناة الواقع عرب سات

هنا نستعرض تردد قناة الواقع الجديد عبر القمر الصناعي عرب سات:

تردد قناة الواقع الجديد

القمر الصناعي نايل سات
تردد القناة 12345
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6
الجودة HD

ضبط تردد قناة الواقع على التليفزيون

خطوات إدخال أو تركيب أو ضبط تردد قناة الواقع السعودية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات أو العربسات:

1- باستخدام الريموت، قم بالضغط على زر القائمة، ثم اختر “التركيب”.

ضبط تردد قناة الواقع 1
ضبط تردد قناة الواقع 1

2- سيظهر لك بعض الخيارات، قم باختيار منها “قائمة الترددات”.

ضبط تردد قناة الواقع
ضبط تردد قناة الواقع 2

3- في الريموت قم بالضغط على الزر الأحمر بحيث يتم ظهور لك إدخال بيانات تردد القناة.

ضبط تردد قناة الواقع
ضبط تردد قناة الواقع 3

4- أخيرًا حدد نوع القمر الصناعي الخاص بك، واكتب تردد قناة الواقع كما موضع بالأعلى، واكتب معدل الترميز والاستقطاب. ثم اضغط على “next” أو “OK” باستخدام الريموت. وهكذا يكون تم بنجاح إدخال تردد قناة الواقع الجديد، وسيتم تحميل القناة.

ضبط تردد قناة الواقع
ضبط تردد قناة الواقع 4

محتوى قناة الواقع

إليك أسماء بعض من البرامج التي يتم عرضها على قناة الواقع الفضائية:

تردد قناة الواقع الجديد

  • البيت العامر.
  • هذا ربي.
  • روحانيات.
  • برنامج ديوانية مكارم.
  • كشف الحساب.
  • منوعات فضاء الإبداع.
  • مسابقة أبواب.
  • برنامج مطبخ Dison.
  • المدخل.
  • أناناس.
  • السوق.
  • المنهال.
  • الريان.
  • جلسة العصرية.
  • كرسي الاعتراف.

وليد الفقي

كاتب محتوى منذ عام 2018، عملي الأساسي مطور مواقع وتطبيقات، ولاعب كرة قدم في نادي ميت خلف، أدرس في كلية التجارة جامعة المنوفية.


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