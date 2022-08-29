تقنية

تردد قناة الواقع الفضائية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات “استقبل الآن” Al Waqie TV 

سها ناجي

تعد قناة الواقع من اشهر وأبرز القنوات السُّعُودية، وقد تم تحديث تردد قناة الواقع الفضائية وتقوم القناة بتقديم  برامج اجتماعية وترفيهية وثقافة مختلفة وأيضا تعرض محتوي هادف وشبابي، وان قناة الواقع تم تأسيسها عام 2004، وسنقوم بواسطة هذا المقال بالتعرف علي تردد القناة علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة الواقع الفضائية السعودية الجديد 2022 على النايل سات

تردد قناة الواقع الفضائية

تردد قناة الواقع الفضائية على النايل سات

تردد قناة الواقع HD على نايل سات وعرب سات

تردد قناة الواقع 2022 الجديد على النايل سات Nile Sat و العرب سات لمتابعة أقوى البرنامج الترفيهية

إن هذه القناة من افضل القنوات الفضائية والمحببة لأنها تقوم بعرض برامج متنوعة وهادفة، للتعرف على التردد تابع التالي:

 القمر الصناعي  نايل سات
 التردد  10272
 الاستقطاب  أفقي
 معدل الترميز  27500
 معامل تصحيح الخطأ  8/7
 جودة القناة  Hd

تردد قناة الواقع الفضائية

تردد Al Waqie TV على العرب سات

 القمر الصناعي  عرب سات
 التردد  12345
 الاستقطاب  أفقي
 معدل الترميز  27500
معامل تصحيح الخطأ  6/5

كيفية تنزيل تردد قناة Al Waqie TV

يمكن تنزل تردد القناة Al Waqie TV عن طريق ضبط جهاز الريسفير والقيام بإدخال البيانات المتواجدة في الجدول أعلاه والطريقة كالتالي:

تردد قناة الواقع
طريقة ضبط تردد قناة الواقع
  • في البداية قم بالذهاب إلى القائمة الرئيسية.
  • وبعد ذلك قم بتحديد كلمة تثبيت.
  • ومن ثم اختار التثبيت اليدوي.
  • قم بالنقر على تحديد القمر الصناعي سواء نايل سات أو عرب سات.
  • ثم قم بكتابة التردد الجديد وباقي معلومات القناة الموجودة ع الجدول أعلاه.
  • قم بالضغط على زر موافق أو كلمة بحث لبدء البحث عن القنوات التي تحمل نفس التردد.
  • وفي النهاية انتظر حتى يكتمل البحث، ثم النقر على موافق.

البرامج التي تقدمها القناة

تقوم قناة الواقع الفضائية بتقديم برامج مميزة ومفيدة ومن أبرزها:

تردد قناة الواقع الفضائية
تردد قناة الواقع الفضائية

برنامَج ليالي الواقع، برنامَج السوق، برنامَج المنهال، برنامَج جَلسة عصرية، برنامَج كرسي الاعتراف، برنامَج المدخل، برنامَج مسابقة أبواب، برنامَج منوعات فضاء الإبداع، برنامَج كشف حساب، برنامَج ديوانية مكارم، برنامَج روحانيات، برنامَج هذا ربي، برنامَج البيت العامر.

سها ناجي

اسمي سها ناجي .. بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية ..
أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية..


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