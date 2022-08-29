تردد قناة الواقع الفضائية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات “استقبل الآن” Al Waqie TV 

تعد قناة الواقع من اشهر وأبرز القنوات السُّعُودية، وقد تم تحديث تردد قناة الواقع الفضائية وتقوم القناة بتقديم برامج اجتماعية وترفيهية وثقافة مختلفة وأيضا تعرض محتوي هادف وشبابي، وان قناة الواقع تم تأسيسها عام 2004، وسنقوم بواسطة هذا المقال بالتعرف علي تردد القناة علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة الواقع الفضائية على النايل سات

إن هذه القناة من افضل القنوات الفضائية والمحببة لأنها تقوم بعرض برامج متنوعة وهادفة، للتعرف على التردد تابع التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 10272 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 8/7 جودة القناة Hd

تردد Al Waqie TV على العرب سات

القمر الصناعي عرب سات التردد 12345 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5

كيفية تنزيل تردد قناة Al Waqie TV

يمكن تنزل تردد القناة Al Waqie TV عن طريق ضبط جهاز الريسفير والقيام بإدخال البيانات المتواجدة في الجدول أعلاه والطريقة كالتالي:

في البداية قم بالذهاب إلى القائمة الرئيسية.

وبعد ذلك قم بتحديد كلمة تثبيت.

ومن ثم اختار التثبيت اليدوي.

قم بالنقر على تحديد القمر الصناعي سواء نايل سات أو عرب سات.

ثم قم بكتابة التردد الجديد وباقي معلومات القناة الموجودة ع الجدول أعلاه.

قم بالضغط على زر موافق أو كلمة بحث لبدء البحث عن القنوات التي تحمل نفس التردد.

وفي النهاية انتظر حتى يكتمل البحث، ثم النقر على موافق.

البرامج التي تقدمها القناة

تقوم قناة الواقع الفضائية بتقديم برامج مميزة ومفيدة ومن أبرزها:

برنامَج ليالي الواقع، برنامَج السوق، برنامَج المنهال، برنامَج جَلسة عصرية، برنامَج كرسي الاعتراف، برنامَج المدخل، برنامَج مسابقة أبواب، برنامَج منوعات فضاء الإبداع، برنامَج كشف حساب، برنامَج ديوانية مكارم، برنامَج روحانيات، برنامَج هذا ربي، برنامَج البيت العامر.