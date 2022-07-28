تردد قناة النيل الأزرق 2022 على كافة الأقمار الصناعية

تعد قناة النيل الأزرق القناة الأعلى نسبة مشاهدات في السودان، لما تقدمه من محتوى مميز ومهم لدى الشعب السوداني، ونالت تلك القناة متابعة واعجاب الكثير من مواطني الوطن العربي بشكل عام، وتعرض العديد من البرامج الهادفة والقوية المناسبة لكافة الفئات العمرية، الأمر الذي جعل الكثير من الأشخاص التوجه الى محركات البحث عبر الانترنت والبحث عن التردد الخاص بقناة النيل الأزرق، وسوف نوافيكم عزائي الزوار من خلال ذلك المقال كافة التفاصيل الخاصة بقناة النيل الأزرق والتردد الجديد الخاص بها على كافة الاقمار الصناعية.

قناة النيل الأزرق

تم تأسيس قناة النيل الأزرق بالتعاون مع الحكومة السودانية في عام 2022، حيث تعد من أهم وأقدم القنوات الرائدة في السودان، كما تعد أيضاً من القنوات الفضائية المجانية التي تبث محتواها على مدار 24 ساعة دون انقطاع وبجودة عالية وصوت وصورة عالية الجودة، كما تعرض المحتوى الخاص بها باللغتين العربية والانجليزية، وتعرض النيل الأزرق على شاشتها عدد من الاعلانات بسبب حصولها على أعلى نسبة مشاهدات، وتوفر قناة النيل لأزرق عدد من الترددات على مختلف الأقمار الصناعية، وذلك من أجل ضمان وصول القناة للمشاهدين لها من مختلف دول العالم.

برامج قناة النيل الأزرق

تواصل مع الحقيقة.

فتاوي.

حرم الجامعة.

ركب.

الحياة الليلية.

لمسة ولمسة.

مساء جديد.

مساء يوم الجمعة.

حوار مفتوح.

في وطني.

أتمنى لك وجبة شهية.

طرق المحبة.

الجمارك والتنمية.

مطبخ على النيل.

العديل والزين.

تردد القناة الجديد

سوف نوافيكم أعزاءي الزوار من خلال الجدول المذكور أدناه كافة ترددات قناة النيل الازرق على كافة الأقمار الصناعية وهي كالتالي: