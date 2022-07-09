تردد قناة النيل الأزرق السودانية الجديد ” Blue Nile ” على النايل سات 2022

تعتبر قناة النيل الأزرق السودانية هي واحدة ضمن أهم القنوات الفضائية السودانية والتي يبحث العديد من المشاهدين عن ترددها حيث أنها تقوم بتقديم محتوى رائع ومتنوع بين البرامج والأخبار والأعمال الدرامية بالإضافة إلى أن قناة النيل الأزرق تستهدف المعلومات الثقافية والحضارية والتي يستفاد منها المشاهد بشكل كبير، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تردد قناة النيل الأزرق السودانية الجديد 2022 على النايل سات.

قناة النيل الأزرق السودانية

تم إطلاق قناة النيل الأزرق في عام 2003 بالتعاون مع الحكومة السودانية وتعتبر هي أول قناة فضائية في نظام الشراكة واستمرت في العشر سنوات الأولى من إنشائها.

تحقق قناة النيل الأزرق أعلى نسب مشاهدة في القنوات الفضائية السودانية بالإضافة إلى جذب العديد من شركات الإعلانات ويرجع ذلك إلى المحتوى الجيد الذي تقوم بتقديمه.

تتميز قناة بلو نايل أنها قناة مجانية تماماً وغير مشفرة ولا يحتاج المشاهد إلى دفع أي اشتراكات مما جعلها تحقق نسبة مشاهدة عالية.

تهتم القناة بتوفير التقنيات الحديثة للتلفزيون الممتع، مثل تقنية SD و HD، للحصول على رؤية واضحة وصوت نقي.

تقدم قناة Blue Nile محتوى إعلاميًا رائعًا من خلال كل ما هو جديد ومفيد في محيط عائلي حيث تعرض مجموعة متنوعة من البرامج السياسية والدينية والاجتماعية والكوميدية والترفيهية والفنية، بالإضافة إلى البرامج النسائية والأطفال والشبابية والسياسية.

تردد قناة النيل الأزرق السودانية الجديدة 2022

تردد قناة النيل الأزرق على النايل سات:

تردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 12688 عمودي 30000 3/4

تردد قناة النيل الأزرق على العرب سات:

تردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 12523 عمودي 27500 ¾

تردد قناة النيل الأزرق على سهيل سات:

تردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11350 أفقي 27500 ¾

برامج قناة النيل الأزرق

تعرض قناة النيل الأزرق السودانية العديد من البرامج المتنوعة ومنها: