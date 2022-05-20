تعد قناة النيلين الرياضية السودانية من أهم القنوات التي يبحث عنها الكثير، ويرغب العديد من الأشخاص بمعرفة تردد قناة النيلين الرياضية السودانية نايل سات، وذلك لأن قناة النيلين تعد من أهم القنوات التي تقدم المحتوى الرياضي، وتهتم بتغطية أهم البطولات الكروية أو إذاعة البرامج والاستوديوهات التحليلية بعد المباريات، وذلك لأنها أيضا أحد القنوات الرياضية المفتوحة والتي لا تستدعي مشاهدتها اشتراك إضافي غالي الثمن كغيرها من القنوات، ولذلك من خلا هذا المقال سوف نعرض تردد قناة النيلين الرياضية السودانية نايل سات وكيفية ضبط القناة من أجل مشاهدة مجانية لأحدث الفعاليات والمباريات الرياضية الهامة على الصعيدين العربي والعالمي.

مميزات قناة النيلين الرياضية السودانية

حيث تتميز قناة النيلين الرياضية السودانية بعدة مميزات تجعلها تتفوق على باقي القنوات، ومن هذه المميزات ما يلي:

تعد قناة النيلين قناة مفتوحة على الرسيفر وغير مشفرة وليس لها اشتراك.

تعمل على بث الإرسال دون انقطاع أو تشويش على مدار اليوم 24 ساعة طوال الأسبوع.

القناة توجد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

يشاهدها الكثير من العرب وعشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي.

تبث القناة برامجها بتكنولوجيا عالية في الجودة للصوت والصورة لإضفاء متعة أثناء مشاهدة المباريات

تقدم أخبار النجوم الرياضيين.

تردد قناة النيلين الرياضية السودانية نايل سات 2022

حيث يمكنك ضبط تردد قناة النيلين السودانية على نايل سات، وذلك لكي تتابع أهم الدوريات الرياضية على قناة النيلين الرياضية السودانية ويكون ذلك من خلال ضبط التردد الموضح في الجدول التالي:

القناة النيلين الرياضية القمر الصناعي نايل سات Nilesat

التردد 12523 معدل الترميز 27500 معامل الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ ¾ الجودة SD

تردد قناة النيلين الرياضية السودانية عرب سات

ولكي تتمكن من ضبط تردد قناة النيلين السودانية على القمر الصناعي عرب سات يجب عليك القيام بضبط التردد التالي: