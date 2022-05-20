المحتويات
مميزات قناة النيلين الرياضية السودانية
تردد قناة النيلين الرياضية السودانية نايل سات 2022
تردد قناة النيلين الرياضية السودانية عرب سات

مميزات قناة النيلين الرياضية السودانية

حيث تتميز قناة النيلين الرياضية السودانية بعدة مميزات تجعلها تتفوق على باقي القنوات، ومن هذه المميزات ما يلي:

  • تعد قناة النيلين قناة مفتوحة على الرسيفر وغير مشفرة وليس لها اشتراك.
  • تعمل على بث الإرسال دون انقطاع أو تشويش على مدار اليوم 24 ساعة طوال الأسبوع.
  • القناة توجد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.
  • يشاهدها الكثير من العرب وعشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي.
  • تبث القناة برامجها بتكنولوجيا عالية في الجودة للصوت والصورة لإضفاء متعة أثناء مشاهدة المباريات
  • تقدم أخبار النجوم الرياضيين.
تردد قناة النيلين الرياضية السودانية نايل سات

تردد قناة النيلين الرياضية السودانية نايل سات 2022

حيث يمكنك ضبط تردد قناة النيلين السودانية على نايل سات، وذلك لكي تتابع أهم الدوريات الرياضية على قناة النيلين الرياضية السودانية ويكون ذلك من خلال ضبط التردد الموضح في الجدول التالي:

القناة  النيلين الرياضية
القمر الصناعي  نايل سات Nilesat
التردد  12523
معدل الترميز 27500
معامل الاستقطاب عمودي
معامل تصحيح الخطأ  ¾
الجودة SD

تردد قناة النيلين الرياضية السودانية عرب سات

ولكي تتمكن من ضبط تردد قناة النيلين السودانية على القمر الصناعي عرب سات يجب عليك القيام بضبط التردد التالي:

  • القمر الصناعي: عرب سات Arab sat
  • التردد: 10810
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل الاستقطاب: عمودي
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾
  • الجودة: SD