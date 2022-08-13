تردد قناة النهار Al Nahar الجديد 2022 على القمر نايل سات

إذا كنت تبحث عن تردد قناة النهار، فأنت على حق، تعد قناة النهار من القنوات العريقة والقديمة داخل البيت المصري، والإعلام المصري وأيضا داخل منازل الوطن العربي أيضا حيث إنها تتميز بالكثير من تقديم أعمال فنية مميزة وبرامج هادفة عبر شاشتها المميزة لذلك حرص منا عن تكملة مسيرة هذه القناة واستمرار متابعيها الكرام سوف ننشر لكم تردد قناة النهار كما سوف نوضح خريطة برامج القناة في هذا التقرير.

تردد قناة النهار الجديد 2022

تعد قناة النهار التي تتميز بعرضها أقوى محتوى إخباري اجتماعي شامل ومميز من أخبار محلية وعالمية ومسلسلات وتقارير سياسية واقتصادية ورياضية وغيره من الأفلام العربية القديمة والحديثة ونشرات إخبارية وبرامج ترفيهية متنوعة ما بين برامج فنية وثقافية إخبارية وحوارية.

تردد قناة النهار الجديد على نايل سات:

بعد إعلان قناة النهار عن تغير ترددها على القمر الصناعي نايل سات إليكم تردد قناة النهار على النايل سات:

القمر: نايل سات

التردد: 11430 (v)

معدل الترميز :27500

الاستقطاب :عمودي

FEC:إلى

قناة النهار Al Nahar TV

قناة النهار ببساطة شديدة هي قناة متنوعة الأعمال والأهداف فهي مزيج من البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعروض الدرامية المميزة لذلك تطمح قناة النهار في تغير تردد قناة النهار حتى تقدم أفضل خدمة بأفضل جودة للمشاهد وتتربع على عرش ريادة الإعلام المصري والعربي.

قناة النهار الأعمال الفنية

تقوم قناة النهار بعرض مسلسل “من الذي لا يحب فاطمة؟” وهو أحد أعرق الأعمال الفنية في القرن الماضي، والذي تم نشره عام (1996) بطولة الفنان القدير “أحمد عبد العزيز” والفنانة القديرة “شيرين سيف النصر” والفنانة القديرة “جيهان نصر” والفنانة القديرة “ليلى فوزي”.

مسلسل (المماليك) بطولة الفنانة القديرة رانيا يوسف والفنان القدير بيومي فؤاد والفنانة نانسي صلاح حيث قصة المسلسل كالآتي:

مسلسل درامي يبرز الصراع بين الخير والشر، والدوافع التي تقود الأشخاص للانتقام، من خلال رجل الأعمال سالم، ودخوله في أعمال مشبوهة، وتعرضه لحادث مروع هو وأسرته، أثناء تواجد الفتاة الفقيرة هند بالمصادفة مكان الحادث، في تحول مسار حياة هند بعد ذلك.

مسلسل (ريّح المدام) بطولة الفنان أحمد فهمي والفنان أكرم حسنى والفنانة مي عمر والفنانة القديرة رجاء الجداوي حيث قصة المسلسل كالآتي:

تدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة متصلة حول سلطان الذي يعمل مخرجًا للإعلانات، وهو دائم الوقوع في المشكلات بسبب علاقاته النسائية، ومع زوجته داليا التي تفقد الذاكرة وتتحول في كل مرة إلى شخصية مختلفة، ولكنه لا يستطيع حل أي من مشكلاته ومشكلات زوجته ويعتمد في حلها على صديقه بهجت والذي يحل كل تلك المشكلات له.

خريطة قناة النهار البرامج الترفيهية

برنامج (آخر النهار)

وهو برنامج حواري يرصد أهم القضايا المصرية وأحدث الأخبار، بخلاف نجاحه في كشف كثيرٍ من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تهم المواطن. يقدمه كوكبة من الإعلاميين بينهم (محمود سعد، وعادل حمودة وخالد صلاح) بشكلٍ شبه يومي، يستضيف مجموعة من خبراء الاقتصاد والسياسة وعلم الاجتماع ولا يضر ذكر أطباء الطب النفسي وعلماء الدين من أجل تثقيف المواطن وفهم مجريات الأمور ،ومحاولة فضح المسكوت عنه وكشف أسباب وحلول تلك القضايا.

برنامج (اسأل مع دعاء)

هو برنامج ديني يعتمد على استضافة مُقدمته (دعاء فاروق) لشيخ أو داعية إسلامي، وذلك بهدف الرد على استفسارات وتساؤلات الجمهور حول مختلف الأمور الدينية والدنيوية.

برنامج (نص الكلام)

برنامج الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب على شاشة قناة النهار الفضائية، تناقش خلاله موضوعات اجتماعية، كما تستضيف مشاهير الفن للتحدث عن تجاربهم الفنية والإنسانية.

برنامج(الفاميليا)

برنامج عائلي من تقديم الفنان (أحمد أمين أكرم حسنى وهشام ماجد _ مي كساب)، يستضيف في كل حلقة عائلات مصرية وفنانين ويتناول قضية معينة تخص الأسرة المصرية، سعيًا لتقريب وجهات النظر بين الآباء والأبناء.

بالإضافة لمجموعة من البرامج الأخرى مثل الطبخ والعلاقات العامة والرعاية الصحية وهنا سوف أقدم لكم الآن التردد الجديد حتى تستمتع بتلك الباقة الجيدة جدا من الترفيه المميز.