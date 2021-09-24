تردد قناة الملوك (king tv) الجديدة على القمر الصناعي نايل سات 2021

قناة جديدة ظهرت ضمن القمر الصناعي النايل سات تحت اسم الملوك تى فى king tv دائما ما تنزل قنوات جديدة على النايل سات فهو من ابرز الاقمار الصناعية في الشرق الاوسط , القناة الآن تحت البث التجريبي ولم يتم التعرف على محتوى لقناة, لكننا نتابع معكم لحظة بلحظة وسوف نوافيكم بكل المعلومات عن القناة فور بدأ البث الفعلى

متطلبات تشغيل واستقبال القناة على جهاز الاستقبال

تعمل القناة على جميع أجهزة الإستقبال العادية بصورة SD المتاحة لجميع اجهزة الاستقبال القديمة والحديثة ويمكن أيضا لأصحاب أجهزة الإستقبال زات الجودة العالية HD إستقبال القناة بدون مشاكل

طريقة اضافة القناة الى قائمة القنوات

يأتى اسم القناة على قائمة القنوات (king tv) طريقة ادخال تردد القناة أولا نضغط على زر القائمة فى الريموت كنترول ثم نضغط على قائمة الترددات ثم نلاحظ فى الريموت كنترول زر باللون الاخضر نضغط عليه ثم تخرج لنا قائمة يوجد بها كلمة التردد ومعدل الترميز والاستقطاب نكتب معلومات التردد الموجودة في السطور التالية …

الان اليكم تردد قناة الملوك على النايل سات

التردد: 10815 معدل الترميز:27500 الاستقطاب: أفقي

بعد تنزيل التردد نرجع بقائمة القنوات إلى آخر قناة موجودة بجهاز الاستقبال الخاص بكم وسوف نجد القناة نزلت ضمن القنوات شكرا لكم