تقنية

تردد قناة المغربية الرياضية TNT 1 علي النايل والعرب سات 2022

سمر رأفت

تعتبر قناة المغربية الرياضية هي واحدة من أهم القنوات الرياضية والتي يبحث عنها العديد من المشاهدين وخاصة عشاق الساحرة المستديرة بالإضافة إلى أن قناة المغربية الرياضية هي الناقل الرسمي والحصري لما يحدث داخل الوطن العربي من فعاليات رياضية، وخاصة داخل دولة المغرب كما أنها تنقل المباريات المحلية التي تقام في دولة المغرب بالإضافة إلى المنتخب الوطني وتتميز قناة المغربية أنها قناة مجانية تماماً وغير مشفرة ولا تحتاج إلى أي اشتراكات، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تردد قناة المغربية الرياضية علي النايل والعرب سات 2022.

تردد قناة المغربية الرياضية

تردد قناة المغربية الرياضية

تردد قناة المغربية الرياضية

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تردد قناة المغربية الرياضية TNT 1 على النايل سات:

  • – القمر الصناعي: نايل سات.
  • – التردد: 11157.
  • – الاستقطاب: رأسي.
  • – معدل التصحيح 4/3.
  • – معدل الترميز: 27500.
  • اسم القناة: المغربية Tnt 1.
  • الجودة: SD

تردد القناة المغربية الرياضية TNT 2 على النايل سات:

  • القمر الصناعي نايل سات.
  • التردد: 11476.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معدل التصحيح: 4/3.
  • معدل الترميز: 27500.
  • اسم القناة: المغربية Tnt 2.

تردد القناة المغربية الرياضية TNT 1 علي العرب سات:

  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • التردد: 12683.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معدل التصحيح: 4/3.
  • معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة المغربية الرياضية

تردد قناة المغربية الرياضية

  • تحصل القناة المغربية على حقوق نقل مباريات الفرق المغربية في بطولة دوري أبطال أفريقيا مثل الوداد البيضاوي.
  • تقوم القناة بإذاعة كافة مباريات الفرق المغربية في كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية.
  • تمتلك القناة حقوق نقل أحداث مباريات المنتخب المغربي في كافة الملتقيات الدولية.
  • قناة مجانية وغير مشفرة.
  • تبث أحدث أخبار كرة القدم والرياضة على مدار 24 ساعة دون انقطاع أو تشويش.
سمر رأفت

أنا سمر رأفت أعمل مدرسة أطفال، هوايتي كتابة المقالات وقراءة الروايات وأحب الكتابة في المجال التقني وكل ما يتعلق بالسعودية


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