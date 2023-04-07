تقنية

تردد قناة المسار الليبية الجديد 2023 والبرامج التي تقدمها

محمد عبد القوي حسن

تعتبر قناة المسار الليبية من أهم القنوات التي تتابعها الجماهير العربية بشكل كبير، خاصة وأن خريطة برامجها تناسب كل الأذواق والاتجاهات، ونظرا لعمليات البحث المكثفة التي تدور حول معرفة تردد القناة وبرامجها، نقدم لكم بيان تفصيلي وموضح بذلك.

تردد قناة المسار الليبية الجديد

برامج قناة المسار الليبية

قد يهمك:

تردد قناة المسار الليبية 2023 على النايل سات وعرب سات

برنامج: البدر في سماء الزينات ” برنامج يتابعه عدد كبير جدا من الجماهير العربية”

برنامج: رمضانا محبة وتستقبلونه علي
التردد: عمودي SD: V 10873
أفقي HD: H 11373

ومجموعة  أخرى من البرامج وهي:

  • بين هلالين
  • شط الحرية 5
  • الكاميرا الخفية
  • جائزة علي الخط
  • سفرة دايمة
  • مساجدنا
  • يسألونك
  • بركة وبريكة
  • شط الحرية
  • شن فيها

تردد قناة المسار الليبية الجديد

مجموعة متميزة أخرى تقدمها القناة من التغطيات الإخبارية المباشرة والتقارير الميدانية الهادفة، وبرامج الأطفال المحببة للصغار والكبار، وأفلام الكرتون أيضا.

تردد قناة المسار الليبية الجديد

استطاعت أن ترضي كافة الأعمار الشبابية والكبار، وقدمت الأفلام والمسلسلات والأخبار، فأصبحت قناة للإعلام منار، وللعلم شعار، وللرياضة افتخار، فهي قناة تقدم الجديد من الأفكار، لذلك هي تعزف علي كل الأوتار.

تردد قناة المسار الليبية الجديد

أجمل ما يميز تلك القناة، تقديمها جرعة رياضية متميزة، من المباريات التي لا يتم إذاعتها في قنوات أخري، لذلك تجد إقبالاً شديداً من الشباب عشاق كرة القدم عليها، وبذلك اكتسبت شهرة عربية كبيرة، ويبحثون دائما عنها، وعن ترددها، وبرامجها، وكل ما تقدمه من برامج.

ولكل المتابعين والباحثين والمتشوقين، ننشر لكم التردد الخاص بالقناة، والقمر الصناعي التابعة له، والاستقطاب.

تردد قناة المسار الليبية عربسات

  • التردد: 10873
  • القمر الصناعي: عربسات
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: عمودي
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3

هذا بالنسبة للقمر الصناعي عريسات، وسنقدم لقراء ” نجوم مصرية ”  الأعزاء أيضا التردد، على القمر الصناعي نايل سات، وهو كالتالي:

تردد قناة المسار الليبية الجديد

تردد قناة المسار الليبية على النايل سات

  • تردد القناة: 11315
  • معدل الترميز:    27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 8/7
  • الاستقطاب: عمودي

وبذلك نكون قدمنا لكم كل ما تبحثون عنه بخصوص قناة المسار الليبية، من ترددات وبرامج، وتقرير كامل وشامل عنها.

Avatar of محمد عبد القوي حسن
محمد عبد القوي حسن

كاتب وشاعر وعضو اتحاد كتاب مصر .. نقيب الكتاب بمحافظة المنيا.. صدر له مجموعة من الدواوين الشعرية.. عمل بالعديد من الصحف الورقية الإلكترونية

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات