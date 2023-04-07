تردد قناة المسار الليبية الجديد 2023 والبرامج التي تقدمها

تعتبر قناة المسار الليبية من أهم القنوات التي تتابعها الجماهير العربية بشكل كبير، خاصة وأن خريطة برامجها تناسب كل الأذواق والاتجاهات، ونظرا لعمليات البحث المكثفة التي تدور حول معرفة تردد القناة وبرامجها، نقدم لكم بيان تفصيلي وموضح بذلك.

برامج قناة المسار الليبية

قد يهمك: • تردد قناة المسار الليبية 2023 على النايل سات وعرب سات

برنامج: البدر في سماء الزينات ” برنامج يتابعه عدد كبير جدا من الجماهير العربية”

برنامج: رمضانا محبة وتستقبلونه علي

التردد: عمودي SD: V 10873

أفقي HD: H 11373

ومجموعة أخرى من البرامج وهي:

بين هلالين

شط الحرية 5

الكاميرا الخفية

جائزة علي الخط

سفرة دايمة

مساجدنا

يسألونك

بركة وبريكة

شط الحرية

شن فيها

مجموعة متميزة أخرى تقدمها القناة من التغطيات الإخبارية المباشرة والتقارير الميدانية الهادفة، وبرامج الأطفال المحببة للصغار والكبار، وأفلام الكرتون أيضا.

استطاعت أن ترضي كافة الأعمار الشبابية والكبار، وقدمت الأفلام والمسلسلات والأخبار، فأصبحت قناة للإعلام منار، وللعلم شعار، وللرياضة افتخار، فهي قناة تقدم الجديد من الأفكار، لذلك هي تعزف علي كل الأوتار.

أجمل ما يميز تلك القناة، تقديمها جرعة رياضية متميزة، من المباريات التي لا يتم إذاعتها في قنوات أخري، لذلك تجد إقبالاً شديداً من الشباب عشاق كرة القدم عليها، وبذلك اكتسبت شهرة عربية كبيرة، ويبحثون دائما عنها، وعن ترددها، وبرامجها، وكل ما تقدمه من برامج.

ولكل المتابعين والباحثين والمتشوقين، ننشر لكم التردد الخاص بالقناة، والقمر الصناعي التابعة له، والاستقطاب.

تردد قناة المسار الليبية عربسات

التردد: 10873

القمر الصناعي: عربسات

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

هذا بالنسبة للقمر الصناعي عريسات، وسنقدم لقراء ” نجوم مصرية ” الأعزاء أيضا التردد، على القمر الصناعي نايل سات، وهو كالتالي:

تردد قناة المسار الليبية على النايل سات

تردد القناة: 11315

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 8/7

الاستقطاب: عمودي

وبذلك نكون قدمنا لكم كل ما تبحثون عنه بخصوص قناة المسار الليبية، من ترددات وبرامج، وتقرير كامل وشامل عنها.