تردد قناة المحور الجديد 2021 على النايل سات
تردد قناة المحور 2021 من أكثر الترددات شهرة في الآونة الأخيرة، ورغم أن قناة المحور تقدم محتوى إخباريًا شاملاً إلا أنها تنتمي إلى عائلة القنوات المحبوبة جدا من طرف الجمهور العربي، وذلك نظرا لما تقدمه من برامج إعلامية هادفة ومتنوعة، ويوجد في قناة المحور كل ما تحتاجه الأسرة العربية من برامج، وما زاد القناة روعةً، أنها تقدم محتواها بشغف، حيث تراعي العادات والتقاليد العربية وتسعى إلى إرضاء كافة المشاهدين، مما جعلها في طليعة القنوات التلفزيونية التي يسعى المشاهدون في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الحصول عليها، وسنوضح في المقال أدناه عبر “نجوم مصرية” كل تفاصيل قناة المحور 2022.
تردد قناة المحور الجديد 2021
تعد قناة المحور من القنوات المعروفة على نطاق واسع في العالم لعربي، وتشتهر بتنوع برامجها الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية وغيرها من البرامج المتنوعة، كما تساعد في اكتشاف أمهر المذيعين الموهوبين، وفي الوقت الحاضر يبحث الكثير من الناس عن تردد قناة المحور، وهي قناة جيدة لأنها تناسب جميع الأذواق وتبث محتوى يناسب كل عائلة عربية، ويمكنك مشاهدة قناة المحور عبر الترددات التالية:
|
القمر
|التردد
|نايل سات
|
التردد: 11137(V)
الاستقطاب: العمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
مميزات قناة المحور 2022
تتمتع قناة المحور بالعديد من المزايا، مما يجعلها من أوائل القنوات التلفزيونية العربية الأكثر شهرة، وأهم هذه المزايا:
- تستخدم القناة أحدث التقنيات والأنظمة المتنوعة لبث محتواها، وتدعم النظام العالي الجودة (HD) و النظام التقليدي (SD) للسماح لمتابعيها بالاختيار من بينها حسب النظام الذي يدعم أجهزتهم.
- إن حيادية القناة وعدم ارتباطها بأي حزب سياسي يجعلها أكثر موضوعية وإنصافًا عند نقل الأخبار وعرض الأحداث والقضايا الجارية.
- تبلغ مساحة الاستوديو في القناة أكثر من 1600 متر مربع، ومجهزة بأفضل معايير البث.
- تضم استوديو خاص للتسجيل وتوزيع الموسيقى.
- تضم قناة المحور أيضًا فريقًا كبيرًا من أفضل المقدمين المحترفين والإعلاميين، و 15 قسمًا للتحرير.
- تحرص القناة على التطوير والتحسين المستمر لبرامجها لمواكبة وتيرة التطور في عالم التكنولوجيا الحديثة.
- تمتلك المحور موقع إلكتروني لمساعدة مشاهديها على التواصل معها ومتابعة البرامج والمسلسلات التي فاتتهم.