تردد قناة المحور الجديد 2021 على النايل سات

بواسطة بوتبينة نذير

تردد قناة المحور 2021 من أكثر الترددات شهرة في الآونة الأخيرة، ورغم أن قناة المحور تقدم محتوى إخباريًا شاملاً إلا أنها تنتمي إلى عائلة القنوات المحبوبة جدا من طرف الجمهور العربي، وذلك نظرا لما تقدمه من برامج إعلامية هادفة ومتنوعة، ويوجد في قناة المحور كل ما تحتاجه الأسرة العربية من برامج، وما زاد القناة روعةً، أنها تقدم محتواها بشغف، حيث تراعي العادات والتقاليد العربية وتسعى إلى إرضاء كافة المشاهدين، مما جعلها في طليعة القنوات التلفزيونية التي يسعى المشاهدون في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الحصول عليها، وسنوضح في المقال أدناه عبر “نجوم مصرية” كل تفاصيل قناة المحور 2022.

تردد قناة المحور

تردد قناة المحور الجديد 2021

تعد قناة المحور من القنوات المعروفة على نطاق واسع في العالم لعربي، وتشتهر بتنوع برامجها الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية وغيرها من البرامج المتنوعة، كما تساعد في اكتشاف أمهر المذيعين الموهوبين، وفي الوقت الحاضر يبحث الكثير من الناس عن تردد قناة المحور، وهي قناة جيدة لأنها تناسب جميع الأذواق وتبث محتوى يناسب كل عائلة عربية، ويمكنك مشاهدة قناة المحور عبر الترددات التالية:

القمر

 التردد
نايل سات

التردد: 11137(V)

الاستقطاب: العمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة المحور
تردد قناة المحور
إقرأ أيضاً:

ظهور 12 قناة جديدة متنوعة على تردد واحد على القمر الصناعي نايل سات قم بتنزيلها الآن

تردد باقة قنوات رمضان الجديدة، رمضان دراما، رمضان سينما، على النايل سات 2021

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث

مميزات قناة المحور 2022

تتمتع قناة المحور بالعديد من المزايا، مما يجعلها من أوائل القنوات التلفزيونية العربية الأكثر شهرة، وأهم هذه المزايا:

  • تستخدم القناة أحدث التقنيات والأنظمة المتنوعة لبث محتواها، وتدعم النظام العالي الجودة (HD) و النظام التقليدي (SD) للسماح لمتابعيها بالاختيار من بينها حسب النظام الذي يدعم أجهزتهم.
  • إن حيادية القناة وعدم ارتباطها بأي حزب سياسي يجعلها أكثر موضوعية وإنصافًا عند نقل الأخبار وعرض الأحداث والقضايا الجارية.
  • تبلغ مساحة الاستوديو في القناة أكثر من 1600 متر مربع، ومجهزة بأفضل معايير البث.
  • تضم استوديو خاص للتسجيل وتوزيع الموسيقى.
  • تضم قناة المحور أيضًا فريقًا كبيرًا من أفضل المقدمين المحترفين والإعلاميين، و 15 قسمًا للتحرير.
  • تحرص القناة على التطوير والتحسين المستمر لبرامجها لمواكبة وتيرة التطور في عالم التكنولوجيا الحديثة.
  • تمتلك المحور موقع إلكتروني لمساعدة مشاهديها على التواصل معها ومتابعة البرامج والمسلسلات التي فاتتهم.
Avatar of بوتبينة نذير
بوتبينة نذير

دخلت عالم الإنترنت و التدوين عام 2018.. وحلمي أن أصل إلى أبعد الحدود.
طالب علوم تجارية وكاتب محتوى.


تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل

اترك تعليقاً