تردد قناة المحور علي النايل سات 2019 almehwar

نتابع معكم بتقديم احدث الترددات علي الأقمار الصناعية، واليوم نقدم لكم احدث تردد قناة المحور علي النايل سات 2019 بعد التشويش، تعد قناة المحور الفضائية من القنوات الأكثر شهرة والأوسع انتشارا بين القنوات العربية، وهي قناة مصرية ذات محتوي متنوع بين الأخبار المتنوعة والبرامج الحوارية والبرامج الثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى قيامها بتقديم مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات العربية المتنوعة.







تردد قناة المحور

بدأت قناة المحور al mehwar TV عملها في الربع الأول من عام 2005، وهي قناة مصرية ناطقة باللغة العربية يمتلكها رجل الأعمال الشهير حسن راتب صاحب مؤسسة سما جروب، ومنذ إطلاق القناة علي القمر الصناعي نايل سات وهي تقوم بالبث المباشر طوال اليوم وعلي مدار الأربعة وعشرين ساعة، وفي ذالك تميزا كبيرا عن باقي القنوات الأخري، لتجد أن أعداد كبيرة من الناس في مصر والوطن العربي يبحثن عن تردد قناة المحور علي النايل سات 2019.







قناة المحور الزرقاء تتنوع برامجها لتشمل جميع ما تبحث عنه الأسرة المصرية والعربية، فهي تقدم خلال نشراتها الإخبارية جميع الأخبار حول العالم في مختلف المجالات، مثل الاقتصاد والسياحة والصناعة والتجارة وأسعار العملات وحالة الطقس، بالإضافة إلى الأخبار الساخنة التي تهم الرئي العام والعديد من الأخبار المتنوعة الأخري التي تهم جميع الفئات.







تردد قناة المحور علي النايل سات 2019

أما عن البرامج التي تقدمها قناة المحور الفضائية Al- Mehwar TV، فهي تقدم مختلف أنواع البرامج التي تختص بجوانب مختلفة في حياة المواطن العربي، فتتنوع البرامج التي تقدمها بين برامج المسابقات والبرامج الإخبارية، بالإضافة إلى البرامج التي تهتم بالمرأة المصرية والعربية، كما تقدم أيضا عبر تردد قناة المحور الجديد 2019 علي النايل سات البرامج التي تهم الطفل، ومن بين اشهر البرامج واكثرها شعبية.







برنامج المسلمون يتساءلون.

برنامج انتباه مع منى عراقي.

برنامج سبوت أون سبورت.

برنامج أنا الوطن.

برنامج مطبخ عظيمة.

برنامج 90 دقيقة.

برنامج أحنا معاك.

برنامج جمالك.

برنامج حبيب الملايين.

برنامج ربع دستة ستات.

وهناك العديد من البرامج التي تناقش اهم القضايا علي الساحة المصرية والعربية، وجميع الحوادث والأخبار الحصرية التي تنقلها قناة المحور الفضائية Al- Mehwar TV علي الهواء مباشر، ليكون المواطن العربي علي اطلاع دائم بمجريات الأحداث من حوله.

تردد قناة المحور الجديد

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11823 (V) 27500 – 5/6 SD

الجدير بالذكر أن اسم قناة المحور في قائمة القنوات هو “Al Mehwer TV“، حتي يسهل عليكم البحث عن تردد قناة المحور الجديد وأضافته ضمن القنوات المفضلة لديكم، وذلك للتمتع بما تقدمة القناة من برامج وأخبار المختلفة والمتنوعة من جميع بقاع العالم العربي والغربي.