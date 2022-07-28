تردد قناة المجد 2022 على جميع الاقمار الصناعية Al Majd النايل سات والعرب سات

تعد القنوات الدينية من أهم القنوات الفضائية التي لابد من تواجدها على جميع اجهزة الريسيفر وبالاخص القنوات الدينية هي قناة المجد السعودية التي تقوم بإذاعة القرآن الكريم طوال اليوم بأصوات الكثير من القراء مثل القارئ الكبير محمد صديق المنشاوي و القارئ مشاري العفاسي, ولذلك يحرص الجميع على تشغيل للاستماع الى القران الكريم لتعلم القراءة الصحيحة للقرآن وايضا هناك البعض الذين يفضلون تشغيل قنوات القران الكريم طوال اليوم في البيت للتبرك بسماع القرآن و لوجود البركة وابتعاد الشياطين من المنازل, وبعد تغيير تردد قناة المجد بدأ الجميع بالبحث عن ترددها الجديد لاستقبال التردد.

تردد قناة المجد 2022

لابد من اتواجد القنوات الدينية على أجهزة الريسيفر بشكل دائم لكي يستمع إليها الابناء ويتعلمون القيم الدينية وسماع القران الكريم والتعلم من أحكامه, ومن أهم القنوات الدينية هي قناة المجد التلاوة القرآن الكريم, وسنقدم لكم تردد القناة الجديد وهو:

القمر الصناعي النايل سات. التردد 11372، 11203. الإستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 3/4. معدل الترميز 27500. دقة الجودة SD.

التردد الثاني

القمر الصناعي العرب سات. التردد 12475. الإستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 5/6. معدل الترميز 27500. دقة الجودة SD.

قناة المجد Al Majd

تعد شبكة قنوات المجد من أقدم القنوات الدينية التي ظهرت على الأقمار الصناعية, تم إطلاقها لأول مرة عام 2003 م, وهي قناة سعودية, استطاعت القناة أن تحقق نجاح كبير جدا وكانت في البداية متخصص في إذاعة تلاوة القرآن الكريم طوال اليوم بأصوات القراء, وبعد هذا النجاح تم إطلاق أكثر من قناة قناة المجد للأحاديث, العامة, وكان الهدف من هذه القنوات هو تعليم المسلمين التعاليم الإسلامية وتلاوة القرآن الكريم بشكل الصحيح.

خطوات استقبال تردد قناة المجد