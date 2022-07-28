تردد قناة المجد 2022 على جميع الاقمار الصناعية Al Majd النايل سات والعرب سات
تعد القنوات الدينية من أهم القنوات الفضائية التي لابد من تواجدها على جميع اجهزة الريسيفر وبالاخص القنوات الدينية هي قناة المجد السعودية التي تقوم بإذاعة القرآن الكريم طوال اليوم بأصوات الكثير من القراء مثل القارئ الكبير محمد صديق المنشاوي و القارئ مشاري العفاسي, ولذلك يحرص الجميع على تشغيل للاستماع الى القران الكريم لتعلم القراءة الصحيحة للقرآن وايضا هناك البعض الذين يفضلون تشغيل قنوات القران الكريم طوال اليوم في البيت للتبرك بسماع القرآن و لوجود البركة وابتعاد الشياطين من المنازل, وبعد تغيير تردد قناة المجد بدأ الجميع بالبحث عن ترددها الجديد لاستقبال التردد.
تردد قناة المجد 2022
لابد من اتواجد القنوات الدينية على أجهزة الريسيفر بشكل دائم لكي يستمع إليها الابناء ويتعلمون القيم الدينية وسماع القران الكريم والتعلم من أحكامه, ومن أهم القنوات الدينية هي قناة المجد التلاوة القرآن الكريم, وسنقدم لكم تردد القناة الجديد وهو:
|القمر الصناعي
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|التردد
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|الإستقطاب
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|معامل تصحيح الخطأ
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|معدل الترميز
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|دقة الجودة
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التردد الثاني
|القمر الصناعي
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|التردد
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|الإستقطاب
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|معامل تصحيح الخطأ
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|معدل الترميز
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|دقة الجودة
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قناة المجد Al Majd
تعد شبكة قنوات المجد من أقدم القنوات الدينية التي ظهرت على الأقمار الصناعية, تم إطلاقها لأول مرة عام 2003 م, وهي قناة سعودية, استطاعت القناة أن تحقق نجاح كبير جدا وكانت في البداية متخصص في إذاعة تلاوة القرآن الكريم طوال اليوم بأصوات القراء, وبعد هذا النجاح تم إطلاق أكثر من قناة قناة المجد للأحاديث, العامة, وكان الهدف من هذه القنوات هو تعليم المسلمين التعاليم الإسلامية وتلاوة القرآن الكريم بشكل الصحيح.
خطوات استقبال تردد قناة المجد
- أولا قم بتشغيل جهازك الريسيفر.
- ثم الضغط على القائمة.
- الضغط على خيارات Options.
- ثم قم بإختيار التثبيت Installation، ثم النقر
- على التثبيت اليدوي Manual Installation.
- قم بتحديد القمر الصناعي (النايل سات، العرب سات).
- ثم إدخال بيانات القناة (التردد، معامل تصحيح الخطأ، معدل الترميز).
- بعد ذلك قم بالضغط على بحث.
- انتظر حتى ينتهي البحث ثم الضغط على حفظ.
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