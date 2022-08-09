تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات

قناة Al Majd للقرآن من أهم وأكبر القنوات الإسلامية المتخصصة في بث تلاوة القرآن الكريم طوال الـ 24 ساعة دون توقف، مع نخبة متميزة من المشايخ والقراء، مما لا شك به تعتبر قناة المجد للقرآن الكريم من القنوات التي لا غنى عنها أبدا في الوطن العربي والشرق الأوسط، مما جعل من الضروري البحث عن ترددات قناة المجد، والاستمتاع بسماع القرآن الكريم.

وتعد قناة المجد من القنوات التي تبث آيات كتاب الله عز وجل، لمختلف القارئين مثل الشيخ محمد صديق المنشاوي، ومحمد محمود الطبلاوي، محمود على البنا، محمود خليل الحصري، مشاري العفاسي، إبراهيم الأخضر، وغيرهم من القراء المتميزين، حيث تعد من القنوات الأساسية لكل المسلمين، ولذلك يبحث الكثيرين عن تردد قناة المجد الفضائية على النايل سات وعرب سات، ونستعرضهم كالتالي على نجوم مصرية.

تردد قناة Al Majd الجديد على جميع الأقمار الصناعية

لاستقبال قناة المجد للقرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية والخليج العربي ومصر وشمال أفريقيا، يرجى تحديث جهاز الاستقبال على الترددات الجديدة كالتالي:-

الجودة معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز التردد القمر الصناعي SD 5/6 27500 11372 أفقي النايل سات HD 3/4 27500 12054 أفقي النايل سات HD 3/4 27500 12476 عمودي عربسات SD 3/4 27500 12475 عمودي عربسات

وتتميز قناة Al Majd للقرآن بأنها من أفضل القنوات المتخصصة في تلاوة القرآن، حيث تقوم بالابتكار في تقديم عروضها لتجذب المشاهدين، بالإضافة إلى تقديم تفسير مبسط لمعاني بعض الكلمات الصعبة، كما أنها تقدم ترجمه لمعاني بعض كلمات القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، وغيرها من المزايا التي جعلتها تحظى بمكانة عالية بين جميع القنوات الإسلامية.

قناة المجد للقرآن الكريم

وقناة المجد هي قناة سعودية، متخصصة في بث تلاوة القرآن الكريم، وتأسست عام 2003، وتبث القناة من القاهرة بجمهورية مصر العربية، وتعتبر قناة المجد إحدى قنوات شركة المجد الفضائية حيث تتنوع مجموعة قنوات المجد لتشمل ” قناة ماسة وقناة المجد للحديث النبوي وقناة روضة للأطفال وقناة المجد العلمية وقناة المجد للأطفال وقناة المجد زمان وقناة تغاريد الإنشادية”