تردد قناة المجد العامة الجديد علي النايل والعرب سات 2022

تردد قناة المجد العامة الجديد يبحث عنه العديد من المشاهدين في الوطن العربي والعالم حيث أنها تعتبر قناة من أفضل وأهم القنوات الدينية الإسلامية، وتقوم بإذاعة أحدث البرامج الدينية التي تتناول قضايا المسلم وبرامج الفتوى الإسلامية والعديد من البرامج الفقهية للإجابة على كل الأسئلة الدينية التي قد تشعل بال المسلمين بالإضافة إلى إذاعة القرآن الكريم بصوت أفضل المشايخ، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تردد قناة المجد العامة الجديد 2022.

قناة المجد

يزيد البحث عن تردد قناة المجد العامة حيث أنها واحدة من أهم القنوات الفضائية والتي تتبع سلسلة قنوات المجد وتم إطلاقها لأول مرة عام 2003 ونالت إعجاب العديد من المشاهدين تحصل على نسبة مشاهدة عالية ويرجع ذلك إلى المحتوى المفيد التي تقوم بتقديمه والذي يتناسب مع أحكام الشريعة بتطرقه إلى القضايا التي تواجه الأسرة كما أنها تقدم مكتبة ضخمة لأشهر المشايخ والقراء للقراءات في المجتمع الإسلامي.

تردد قناة المجد على النايل سات

⭐ القمر الصناعي نايل سات 7.0º W ⭐ التردد 11137 ⭐ معدل الترميز 27500 ⭐ الاستقطاب أفقي أو H ⭐ معدل التصحيح 5/6 ⭐ الجودة HD

تردد قناة المجد علي العرب سات

⭐ القمر الصناعي عربسات ⭐ التردد 23476 ⭐ معدل الترميز 27500 ⭐ الاستقطاب أفقي أو H ⭐ معدل التصحيح 3/4 ⭐ الجودة SD

أهم برامج المجد العامة

تقدم قناة المجد العامة عدد من البرامج المهمة والتي تتحدث عن القضايا الفقهية والاجتماعية ومنها:

قرة عين.

في الدائرة.

عقبى الدار.

ساعة حوار.

كلمة مضيئة.

صحافة الرأي.

الملتقى الأدبي.

حصاد الأسبوع.

الجواب الكافي.

القطوف الدانية.

موضوع الغلاف.

غزة شموخ وعزة.

فضاء المشاهدين.

كما يذاع القرآن الكريم بصوت أهم القراء ومنهم: