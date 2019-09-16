تردد قناة الكأس HD3 الناقلة لمباراة النصر والسد في بطولة دوري أبطال آسيا

نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية تردد قناة الكأس hd3 الناقلة لمباراة النصر السعودي والسد القطري في ” مباراة الإياب” ربع نهائي بطولة دوري آبطال آسيا، وتعتبر هذه المباراة من أبرز وأقوى المباريات في ربع نهائي دوري آسيا، ويعتبر نادي النصر من أبرز الأندية السعودية التي تنافس على الحصول على بطولة الدوري الآسيوي، أما على الجانب فتأمل جماهيره بتحقيق الفوز في هذه المباراة القوية المنتظرة، والتي سوف تلعب هذا المساء الإثنين الموافق 16-09-2019، على ارضية ملعب جاسم بن حمد، وستكون هذه المباراة ذات أهمية بالنسبة لعشاق الكرة الخليجية والعربية والأسيوية، نظراً لتواجد أبرز الفرق في تلك المباراة.







بطاقة مباراة السد القطري والنصر السعودي

المباراة القناة الناقلة موعد المباراة السد القطري ضد النصر السعودي قناة السعودية الرياضية

قناة الكأس الرياضية 6:45 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية

5:45 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية

6:45 مساءاً بتوقيت دولة فلسطين







تردد قناة الكأس الرياضية الناقلة لمباراة السد والنصر

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم في الآونة الأخيرة عن تردد قناة الكأس الرياضية الناقلة لمباراة السد والنصر في الجولة ربع النهائي من بطولة دوري آبطال آسيا، وتقوم المباراة بعمل تغطية مستمرة لكافة الأحداث الرياضية الحاصلة في الوطن العربي، ويمكنك عزيزي الزائر ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي:

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ Arabsat 2A 26 شرقا 12245 27500 عمودي 3/4 Nilesat 101/102 7 غربا 11919 27500 أفقي 5/6

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ Arabsat 2A 26 شرقا 12245 27500 عمودي 3/4 Nilesat 101/102 7 غربا 11919 27500 أفقي 5/6







القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 12034 27500 أفقي 3/4 Nilesat 101/102 7 غربا 12054 27500 عمودي 3/4