تقنية

تردد قناة الكأس HD3 الناقلة لمباراة النصر والسد في بطولة دوري أبطال آسيا

بواسطة حسين كراز 0
تردد قنوات الكأس Al Kass sports TV تردد قنوات الكأس Al Kass sports TV

نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية تردد قناة الكأس hd3 الناقلة لمباراة النصر السعودي والسد القطري في ” مباراة الإياب” ربع نهائي بطولة دوري آبطال آسيا، وتعتبر هذه المباراة من أبرز وأقوى المباريات في ربع نهائي دوري آسيا، ويعتبر نادي النصر من أبرز الأندية السعودية التي تنافس على الحصول على بطولة الدوري الآسيوي، أما على الجانب فتأمل جماهيره بتحقيق الفوز في هذه المباراة القوية المنتظرة، والتي سوف تلعب هذا المساء الإثنين الموافق 16-09-2019، على ارضية ملعب جاسم بن حمد، وستكون هذه المباراة ذات أهمية بالنسبة لعشاق الكرة الخليجية والعربية والأسيوية، نظراً لتواجد أبرز الفرق في تلك المباراة.



بطاقة مباراة السد القطري والنصر السعودي

المباراةالقناة الناقلةموعد المباراة
السد القطري ضد النصر السعوديقناة السعودية الرياضية
قناة الكأس الرياضية		6:45 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية
5:45 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية
6:45 مساءاً بتوقيت دولة فلسطين


تردد قناة الكأس الرياضية الناقلة لمباراة السد والنصر

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم في الآونة الأخيرة عن تردد قناة الكأس الرياضية الناقلة لمباراة السد والنصر في الجولة ربع النهائي من بطولة دوري آبطال آسيا، وتقوم المباراة بعمل تغطية مستمرة لكافة الأحداث الرياضية الحاصلة في الوطن العربي، ويمكنك عزيزي الزائر ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي:

القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل تصحيح الخطأ
Arabsat 2A 26شرقا 12245 27500عمودي 3/4
Nilesat 101/102 7غربا 11919 27500أفقي5/6
القمر  الصناعيالترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل تصحيح الخطأ
Arabsat 2A 26 شرقا1224527500عمودي3/4
Nilesat 101/102  7 غربا11919 27500أفقي5/6


القمر الصناعيالترددالترميزالاستقطابتصحيح الخطأ
Arabsat 2C/2D/3A 26شرقا 1203427500أفقي3/4
Nilesat 101/102 7غربا 1205427500عمودي3/4

 



حسين كراز

    كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية



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