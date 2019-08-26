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تردد قناة الكأس Alkass sport 2019 الناقلة لمباراة السد والنصر في بطولة دورى آبطال آسيا

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
تردد قناة الكأس Alkass sport 2019 الناقلة لمباراة السد والنصر في بطولة دورى آبطال آسيا
تردد قنوات الكأس Al Kass sports TV

نرصد لكم من متابعينا الكرام متابعي بطولة دروي ابطال اسيا، تردد قناة الكأس الفضائية الرياضية Alkass sport 2019 الناقلة لمباراة السد القطري والنصر السعودي في مباراة الذهاب في ربع نهائي بطولة دوري ابطال اسيا، حيث تعتبر هذه المبارة من أقوي المباريات التي سوف تلعب في هذا اليوم وفي البطولة، حيث تجمع حامل لقب الدوري السعودي مع أحد أقوى الفرق في قطر، ويأمل الجمهور السعودي في ان يحقق فريقهم الفوز في هذه المباراة من أجل الوصول إلى الدور القادم من بطولة آسيا، فيما يأمل مشجعي نادي السد القطري إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الوصول إلى الدور القادم وتحقيق بطولة دوري آبطال آسيا.

تردد قناة الكأس Alkass sport 2019 مباراة السد والنصر في بطولة دوري آبطال آسيا

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم ” بطولة دورى آبطال آسيا ” عن تردد قناة الكأس لمتابعة مباراة النصر السعودي والسد القطري في ربع نهائي دورى آبطال آسيا، ويمكنك عزيزي الزائر من ضبط تردد القناة الناقلة للبطولة الآسيوية القوية، من خلال الجدول التالي :-

القمرالترددالاستقطابمعامل الترميزمعامل التصحيح
نايل سات1191912149hh27500275003\46\5
عرب سات12245v275005/6
بدر 612418h275005/6

بطاقة مباراة النصر السعودي والسد القطري في بطولة دوري آبطال آسيا

المباراةالقناة الناقلةموعد المباراةملعب المباراة
النصر السعودي × السد القطري

ربع نهائي دورى آبطال آسيا

قناة بي ان سبورت ” على محمد على ”
قناة الكأس ” خليل البلوشي “		8:45 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية
7:45 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر  العربية
8:45 مساءاً بتوقيت دولة فلسطين		ملعب فهد الدولي

 

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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