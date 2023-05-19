تردد قناة الكأس الرياضية alkass sport على كافة الأقمار الصناعية 2023

يبحث الكثير من المهتمين والمحبي للرياضة في الوطن العربي عن تردد القنوات الناقلة للمباريات، ومن أبرز تلك القنوات قناة الكأس الرياضية القطرية، حيث هي من ضمن القنوات الرياضية التابعة لقنوات بي ان سبورت وهي القناة الحاصلة على حقوق العرض الحصري للعديد من الدوريات والبطولات العالمية 2023.

قناة الكأس الرياضية alkass sport

تٌعدّ قناة الكأس الرياضية واحدة من أبرز القنوات الرياضية التى تهتم ببث مجموعة مميزة من المباريات الخليجية والبطولات الآسيوية، وقد بدأ بث القناة في تاريخ 28 أبريل 2006، وقد كانت قناة واحدة وهي قناة الدوري والكأس، وتعرض القناة المحتوى الخاص بها من مباريات وبرامج بجودة عالية الدَّقَّة HD عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة الكأس الرياضية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة والاستقطاب: 11919 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة الكأس الرياضية 2023 الجديد على سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات 2 (ESHAIL SAT-2).

تردد القناة والاستقطاب: 10770 – رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قنوات الكأس عرب سات 2023

القمر الصناعي: عرب سات (ARABSAT BADR 4).

تردد القناة والاستقطاب: 12245- رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة الكأس hd المفتوحة الثانية على آسيا سات وجالكسي alkass Two 2