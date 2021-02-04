تردد قناة الكأس الرياضية Alkass القطرية الفضائية لمشاهدة مباريات اليوم 2021

ننشر أحدث تردد قناة الكأس الرياضية Alkass القطرية الغير مشفرة والمفتوحة على جميع الأقمار الصناعية (نايل سات، عرب سات، سهيل سات، آسيا سات، جالاكسي) الناقلة مباريات اليوم ببطولة كأس الخليج العربي 24، حيث يتم نقل مباريات الجولة الثانية المقرر إقامته اليوم عبر قنوات الكأس HD المفتوحة مجاناً لمن يرغب في متابعة مباريات المنتخب التابع له أو لمن يرغب في متابعة كرة القدم الخليجية بشكلٍ عام.

حيث تعد قنوات الكأس الرياضية القطرية من أهم القنوات التي تهتم بالشأن الرياضي على الساحة الرياضية بالوطن العربي، ويرجع ذلك لما تقدمه القنوات المفتوحة والمشفرة من محتوى رياضي هام بالنسبة لهم، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر تردد قناة Alkass sports لمتابعة مباريات اليوم المنقولة عبر قنواتها الغير مشفرة.

تردد قناة الكأس الرياضية Alkass القطرية

تزداد عمليات البحث عن تردد قناة الكأس الرياضية الأولى والثانية الغير مشفرين مع اقتراب موعد انطلاق مباريات اليوم ضمن بطولة كأس الخليج العربي 24، حيث يتم بث مباريات البطولة المقامة بدولة قطر عبر قناة Alkass Two HD المفتوحة وعبر قناة Alkass One HD الغير مشفرة، وذلك لكي يتمكن كافة المتابعين للبطولة من مشاهدة مباريات اليوم المقرر إقامتها ضمن البطولة الخليجية، ويتم استقبال قناة الكأس الرياضية بتقنية HD عالية الدقة والجودة.

وتمتلك قنوات الكأس القطرية الرياضية أو قناة الدوري والكأس القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا، ومباريات كأس الاتحاد الآسيوي، ومباريات كأس الأمم الآسيوية، والدوري التونسي والدوري القطري ومباريات كأس أمير قطر، ومباريات بطولة الكأس العربي الخليجي 24 الجارية في الوقت الحالي، ويمكنكم استقبال قناة الكأس الرياضية بعد ضبط الطبق اللاقط على القمر الصناعي المناسب وإدخال تردد قناة الكأس الرياضية Alkass القطرية المرفق بالمقال.

وقد بدأت قنوات الكأس الرياضية البث لأول مرة في عام 2006 على هيئة قناة واحدة فقط تسمى “قناة الدوري والكأس”، ولكن سرعان ما تحولت إلى ثمانية قنوات رياضية عالية الدقة والجودة تقوم بنقل المباريات والمحتوى الرياضي بتقنية HD، ومن يرغب في الحصول على تردد قناة الكأس نايل سات يمكنه ذلك من خلال المقال.

استقبال ترددات قنوات الكأس الرياضية

تم الإعلان رسمياً من جانب القنوات عن نقلها لمباريات بطولة كأس العالم للأندية المقام في دولة قطر 2021م، حيث تنقل مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري عبر قناتها المفتوحة قناة الكأس الثالثة التي يمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بعد ضبط الترددات الموضحة بالفيديو التالي:

موعد مباراة الأهلي اليوم

يمكنكم التعرف على موعد ووقت مباراة الأهلي والدحيل اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة وتردداتها كاملةً من خلال التالي:

تردد قناة الكأس الرياضية نايل سات

القمر الصناعي التردد القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التشفير نايلسات 11919 أفقي 27500 5/6 مفتوحة

تردد قناة الكأس الرياضية عرب سات

القمر الصناعي التردد القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التشفير عربسات 12245 عمودي 27500 3/4 مفتوحة

فمن يرغب في استقبال تردد قناة الكأس الرياضية Alkass القطرية الجديد للقنوات المفتوحة مجاناً، يمكنه ذلك من خلال ضبط جهاز الاستقبال الخاص به ثم إدخال الترددات المرفقة بالجدول وفقاً للقمر الصناعي المناسب والمتاح لديك، كما يمكنكم الحصول على تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة bein sports HD على القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات وعربسات ويوتلسات، بالإضافة إلى إتاحة استقبال قناة bein sports الإخبارية الناقلة أخبار ومواعيد المباريات بالدوريات المحلية والبطولات العالمية.

ترددات قنوات الكأس الرياضية

القمر الصناعي التردد القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التشفير ESHAIL SAT-2 10770 H 27500 3/4 مفتوحة ESHAIL SAT-2 10770 V 27500 3/4 مفتوحة آسيا سات 3660 V 27500 3/4 غير مشفرة GALAXY 19 12184 H 22500 3/4 غير مشفرة

من خلال الجدول السابق يمكنكم الحصول على تردد قناة الكأس الرياضية على القمر الصناعي آسيا سات وسهيل سات والقمر الصناعي جالاكسي.

موعد مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري

أعلنت قنوات الكأس الرياضية بشكل رسمي عن نقلها مباريات كأس العالم للأندية عبر قناتان (الكأس الثالثة المفتوحة – الكأس السادسة المشفرة)، حيث من المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس الموافق لتاريخ 4 فبراير 2021م بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة عبر قناة alkass three المفتوحة وعبر قناة alkass six المشفرة.