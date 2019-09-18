سوف نتحدث اليوم عن تردد قنوات الكأس الرياضية لمشاهدة جميع مبارايات الدوري الأسيوي 2019 ، ومن الجدير بالذكر أن هذه القناة هى القناة الناقلة لمباراة النصر والسد التابعة لبطولة دوري أبطال أسيا ، ومن الجدير بالذكر أن قناة الكاس قد إستطاعت مؤخراً أن تنافس العديد من القنوات الرياضية الشهيرة وذلك لأنها تقوم ببث أهم المبارايات العالمية والمحلية لمختلف البطولات والدوريات ، ومن أهم القنوات التي نمافسها قناة الكاس الرياضية حالياً هى قناة بي إن سبورت الشهيرة وبالتالي فقد أصبح لقناة الكاس جماهيرية كبيرة جعلتها تدخل في منافسة مع كبرى القنوات الرياضية ، ومن جانب أخر فإن قناة الكاس الرياضية تعد أحد القنوات الرياضية القطرية والتي تتكون من 8 قنوات مخصصة لبث البطولات الرياضية المختلف فكل ما يخص الرياضة سواء كرة قدم أو غيرها تقوم قناة الكاس نشره على شاشتها ، والأن نترككم مع ترددات قناة الكاس الرياضية على مختلف الأقمار الصناعية .







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تردد قنوات الكأس الرياضية لمشاهدة جميع مبارايات الدوري الأسيوي 2019 :

تحتوي قنوات الكاس الرياضية على بعض القنوات المفتوحة والأخرى المشفرة ، وسوف نتعرف سوياً على تردد جميع قنوات الكاس سواء المفتوحة أو المشفرة على القمر الصناعي النايل سات والقمر الصناعي عرب سات .







تردد قناة الكاس الرياضية المغتوحة :

القمر الصناعي : عرب سات .

التردد : 12034 شرقاً ,

الترميز : 27500 .

الإستقطاب : أفقي .

تصحيح الخطأ :3/4 .

تردد قناة الكاس الرياضية المغتوحة :

القمر الصناعي : نايل سات .

التردد :12054غرباً .

الترميز :27500 .

الإستقطاب :عمودي .

تصحيح الخطأ :3/4 .

تردد قناة الكاس الرياضية1 hd المغتوحة :

القمر الصناعي : عرب سات .

التردد :12245 شرقاً .

الترميز :27500 .

الإستقطاب :عمودي .

تصحيح الخطأ :3/4 .

تردد قناة الكاس الرياضية1 hd المغتوحة :

القمر الصناعي : نايل سات .

التردد :11919 غرباً .

الترميز :27500 .

الإستقطاب : أفقي .

تصحيح الخطأ :5/6 .

تردد قناة الكاس الرياضية 2 hd المغتوحة :

القمر الصناعي : عرب سات ..

التردد : 12245 شرقاً .

الترميز :27500 .

الإستقطاب : عمودي .

تصحيح الخطأ :3/4 .

تردد قناة الكاس الرياضية2 hd المغتوحة :

القمر الصناعي : غرب سات .

التردد : 11919 غرباً .

الترميز :27500 .

الإستقطاب : أفقي .

تصحيح الخطأ :5/6 .

تردد قناة الكاس الرياضية3 hd المغتوحة :

القمر الصناعي :غرب سات .

التردد :12245 شرقاً .

الترميز :27500 .

الإستقطاب : عمودي .

تصحيح الخطأ :3/4 .

تردد قناة الكاس الرياضية3 hd المغتوحة :

القمر الصناعي : نايل سات .

التردد : 11919 غرباً .

الترميز :27500 .

الإستقطاب : أفقي .

تصحيح الخطأ :3/4 .

تردد قناة الكاس الرياضية 5 hd المغتوحة :

القمر الصناعي : عرب سات .

التردد : 12418 شرقاً .

الترميز :27500 .

الإستقطاب :أفقي .

تصحيح الخطأ :3/4 .

تردد قناة الكاس الرياضية6 hd المغتوحة :

القمر الصناعي :عرب سات .

التردد :12418 شرقاً .

الترميز :27500 .

الإستقطاب : أفقي .

تصحيح الخطأ :3/4 .

تردد قناة الكاس الرياضية7 hd مشغرة:

القمر الصناعي :عرب سات .

التردد :12418 شرقاً .

الترميز :27500 .

الإستقطاب : إرديتو 2 .

تصحيح الخطأ :3/4 .

تردد قناة الكاس الرياضية8 hd المغتوحة :

القمر الصناعي :عرب سات .

التردد :12418 شرقاً .

الترميز :27500 .

الإستقطاب : أفقي .

تصحيح الخطأ :3/4