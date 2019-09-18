تقنية

تردد قنوات الكأس الرياضية لمشاهدة جميع مبارايات الدوري الأسيوي

بواسطة مروة عمر 0
تردد قنوات الكأس الرياضية لمشاهدة جميع مبارايات الدوري الأسيوي تردد قنوات الكأس الرياضية لمشاهدة جميع مبارايات الدوري الأسيوي

سوف نتحدث اليوم عن تردد قنوات الكأس الرياضية لمشاهدة جميع مبارايات الدوري الأسيوي 2019 ، ومن الجدير بالذكر أن هذه القناة هى القناة الناقلة لمباراة النصر والسد التابعة لبطولة دوري أبطال أسيا ، ومن الجدير بالذكر أن قناة الكاس قد إستطاعت مؤخراً أن تنافس العديد من القنوات الرياضية الشهيرة وذلك لأنها تقوم ببث أهم المبارايات العالمية والمحلية لمختلف البطولات والدوريات ، ومن أهم القنوات التي نمافسها قناة الكاس الرياضية حالياً هى قناة بي إن سبورت الشهيرة وبالتالي فقد أصبح لقناة الكاس جماهيرية كبيرة جعلتها تدخل في منافسة مع كبرى القنوات الرياضية ، ومن جانب أخر فإن قناة الكاس الرياضية تعد أحد القنوات الرياضية القطرية والتي تتكون من 8 قنوات مخصصة لبث البطولات الرياضية المختلف فكل ما يخص الرياضة سواء كرة قدم أو غيرها تقوم قناة الكاس نشره على شاشتها ، والأن نترككم مع ترددات قناة الكاس الرياضية على مختلف الأقمار الصناعية .



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تردد قنوات الكأس الرياضية لمشاهدة جميع مبارايات الدوري الأسيوي 2019 :

تحتوي قنوات الكاس الرياضية على بعض القنوات المفتوحة والأخرى المشفرة ، وسوف نتعرف سوياً على تردد جميع قنوات الكاس سواء المفتوحة أو المشفرة على القمر الصناعي النايل سات والقمر الصناعي عرب سات .



تردد قناة الكاس الرياضية المغتوحة :

  • القمر الصناعي : عرب سات .
  • التردد : 12034 شرقاً ,
  • الترميز : 27500 .
  • الإستقطاب : أفقي .
  • تصحيح الخطأ :3/4 .

تردد قناة الكاس الرياضية المغتوحة :

  • القمر الصناعي : نايل سات .
  • التردد :12054غرباً .
  • الترميز :27500 .
  • الإستقطاب :عمودي .
  • تصحيح الخطأ :3/4 .

تردد قناة الكاس الرياضية1 hd المغتوحة :

  • القمر الصناعي : عرب سات .
  • التردد :12245 شرقاً .
  • الترميز :27500 .
  • الإستقطاب :عمودي .
  • تصحيح الخطأ :3/4 .

تردد قناة الكاس الرياضية1 hd المغتوحة :

  • القمر الصناعي : نايل سات .
  • التردد :11919 غرباً .
  • الترميز :27500 .
  • الإستقطاب : أفقي .
  • تصحيح الخطأ :5/6 .

تردد قناة الكاس الرياضية 2  hd المغتوحة :

  • القمر الصناعي : عرب سات ..
  • التردد : 12245 شرقاً .
  • الترميز :27500 .
  • الإستقطاب : عمودي .
  • تصحيح الخطأ :3/4 .

تردد قناة الكاس الرياضية2 hd المغتوحة :

  • القمر الصناعي : غرب سات .
  • التردد : 11919 غرباً .
  • الترميز :27500 .
  • الإستقطاب : أفقي .
  • تصحيح الخطأ :5/6 .
تردد قنوات الكأس الرياضية لمشاهدة جميع مبارايات الدوري الأسيوي
تردد قنوات الكأس الرياضية

تردد قناة الكاس الرياضية3 hd المغتوحة :

  • القمر الصناعي :غرب سات .
  • التردد :12245 شرقاً .
  • الترميز :27500 .
  • الإستقطاب : عمودي .
  • تصحيح الخطأ :3/4 .

تردد قناة الكاس الرياضية3 hd المغتوحة :

  • القمر الصناعي : نايل سات .
  • التردد : 11919 غرباً .
  • الترميز :27500 .
  • الإستقطاب : أفقي .
  • تصحيح الخطأ :3/4 .

تردد قناة الكاس الرياضية 5 hd المغتوحة :

  • القمر الصناعي : عرب سات .
  • التردد : 12418 شرقاً .
  • الترميز :27500 .
  • الإستقطاب :أفقي .
  • تصحيح الخطأ :3/4 .

تردد قناة الكاس الرياضية6 hd المغتوحة :

  • القمر الصناعي :عرب سات .
  • التردد :12418 شرقاً .
  • الترميز :27500 .
  • الإستقطاب : أفقي .
  • تصحيح الخطأ :3/4 .

تردد قناة الكاس الرياضية7 hd مشغرة:

  • القمر الصناعي :عرب سات .
  • التردد :12418 شرقاً .
  • الترميز :27500 .
  • الإستقطاب : إرديتو 2 .
  • تصحيح الخطأ :3/4 .

تردد قناة الكاس الرياضية8 hd المغتوحة :

  • القمر الصناعي :عرب سات .
  • التردد :12418 شرقاً .
  • الترميز :27500 .
  • الإستقطاب : أفقي .
  • تصحيح الخطأ :3/4


مروة عمر

    تاريخ الميلاد - 10/6/1993
    الدرجه العلميه (الدراسات العليا) - ماجستير قانون عام
    الهوايات - تصوير / تعلم لغات / سفر وسياحه
    مجالات الكتابه - صحه/ سياحه وسفر/ تقنيه/ عالم المرأه/ اخبار
    احب التدوين - لانه منصه واسعه لأبراز المهارات



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