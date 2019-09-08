تردد قناة القصيم الفضائية على النايل سات | تابع الإعلام الهادف بهوية إسلامية







ترد قناة القصيم اصبح يحظى بجانب كبير من الاهتمام، حيث تعمل قناة القصيم الفضائية على صناعة المحتوى الإسلامي بنكهة الحضارة الإسلامية التي تحافظ على الثوابت الدينية والقيم الإسلامية في المجتمع، ومن خلال استعراضنا لتردد قناة القصيم الفضائية على القمر الصناعي النايل سات يستطيع المشاهد العربي أن يستمتع بكافة البرامج الإخبارية والتغطيات الخاصة في السعودية والوطن العربي، لخدمة الثوابت الدينية والدفاع عن الدين الإسلامي، حيث أن قناة القصيم ذات مرجعية إسلامية وهوية عربية أصيلة، وتبث قناة القصيم برامجها المختلفة خلال 24 ساعة باللغة العربية، ونستعرض معكم تردد قناة القصيم على النايل سات حيث يمكنكم إضافة القناة عبر جهاز الريسيفر الخاص بكم بكل سهولة وآمان.







تردد قناة القصيم على النايل سات

من خلال التردد التالي لقناة القصيم الفضائية يمكنكم ضبط تردد القناة على النايل سات والاستمتاع بأفضل المحتويات الإسلامية على مدار اليوم بخلفية إسلامية وهوية عربية ووطنية.







القمر تردد القصيم الاستقطاب الترميز نايل سات 11334 أفقي 27500

تردد قناة القصيم على العرب سات







وكذلك يمكنكم إضافة تردد قناة القصيم الفضائية على القمر الصناعي العرب سات كما تقدم إدارة قناة القصيم تطبيق إلكتروني يمكنكم من خلاله مشاهدة القناة عبر هذا التطبيق من خلال الهاتف الخاص بكم.

القمر

التردد الاستقطاب الترميز عرب سات 11938Hd عمودي 27500







من خلال ضبط تردد قناة القصيم الفضائية على الأقمار الصناعية ستحقق القناة إضافة كبيرة إلى قائمة القنوات الخاصة بكم على جهاز الاستقبال.