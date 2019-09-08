تردد قناة القصيم 2019
تردد قناة القصيم نايل سات
تقنية

تردد قناة القصيم الفضائية على النايل سات | تابع الإعلام الهادف بهوية إسلامية

بواسطة محمود الهواري 0


ترد قناة القصيم اصبح يحظى بجانب كبير من الاهتمام، حيث تعمل قناة القصيم الفضائية على صناعة المحتوى الإسلامي بنكهة الحضارة الإسلامية التي تحافظ على الثوابت الدينية والقيم الإسلامية في المجتمع، ومن خلال استعراضنا لتردد قناة القصيم الفضائية على القمر الصناعي النايل سات يستطيع المشاهد العربي أن يستمتع بكافة البرامج الإخبارية والتغطيات الخاصة في السعودية والوطن العربي، لخدمة الثوابت الدينية والدفاع عن الدين الإسلامي، حيث أن قناة القصيم ذات مرجعية إسلامية وهوية عربية أصيلة، وتبث قناة القصيم برامجها المختلفة خلال 24 ساعة باللغة العربية، ونستعرض معكم تردد قناة القصيم على النايل سات حيث يمكنكم إضافة القناة عبر جهاز الريسيفر الخاص بكم بكل سهولة وآمان.



تردد قناة القصيم على النايل سات

من خلال التردد التالي لقناة القصيم الفضائية يمكنكم ضبط تردد القناة على النايل سات والاستمتاع بأفضل المحتويات الإسلامية على مدار اليوم بخلفية إسلامية وهوية عربية ووطنية.



القمر تردد القصيمالاستقطابالترميز
نايل سات11334أفقي27500

تردد قناة القصيم على العرب سات



وكذلك يمكنكم إضافة تردد قناة القصيم الفضائية على القمر الصناعي العرب سات كما تقدم إدارة قناة القصيم تطبيق إلكتروني يمكنكم من خلاله مشاهدة القناة عبر هذا التطبيق من خلال الهاتف الخاص بكم.

القمر
 الترددالاستقطابالترميز
عرب سات11938Hd عمودي27500


من خلال ضبط تردد قناة القصيم الفضائية على الأقمار الصناعية ستحقق القناة إضافة كبيرة إلى قائمة القنوات الخاصة بكم على جهاز الاستقبال.

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محمود الهواري

    حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة الأزهر الشريف .. اعمل كاتب بموقع نجوم مصرية واعمل في مجال تحليل ميزانية الشركات الصغيرة وأعمال المحاسبة والخطط التسويقية عبر الإنترنت .. متابع للأخبار الاقتصادية والشركات الناشئة مهتم بالتدوين التقني الجديد والكتابة عن احدث المنتجات التكنولوجية وأخبار الفن المختلفة

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