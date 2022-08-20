تردد قناة القاهرة والناس 2022 على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة القاهرة والناس على القمر الصناعي نايل سات هو الأكثر بحثاً مؤخراً من قبل المتابعين لهذه القناة، حيث أن قناة القاهرة والناس تعد إحدى أشهر القنوات الفضائية المصرية، والتي تتميز بعرض أفضل محتوى متنوع من البرامج التعليمية والترفيهية والمسلسلات التليفزيونية والأفلام أيضاً، كما تميزت قناة القاهرة والناس بعرض برامج الأخبار على شاشتها على مدار اليوم، وذلك حتى يكون المشاهد على دراية كاملة بما يدور حوله، منذ إنطلاق القناة على شاشة التليفزيون وبفضل سعيها الدائم لتقديم أفضل محتوى فقد استطاعت أن تحظى بالكثير من المشاهدات وزيادة عدد المتابعين لها يوماً بعد يوم، وحتى تستطيع ضبط تردد قناة القاهرة والناس على جهازك تابع ما يلي.

تردد قناة القاهرة والناس 1 على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11765

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: HD

التشفير: غير مشفرة.

تردد قناة القاهرة والناس 2 على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: HD.

التشفير: لا يوجد تشفير.

تردد آخر لقناة القاهرة والناس على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11766

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD

التشفير: القناة متاحة.

تردد بديل قناة القاهرة والناس على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الترميز: 27500.

التشفير: غير مشفرة.

الجودة: HD

أهم البرامج التي تعرض على قناة القاهرة والناس

قناة القاهرة والناس تقوم بعرض عدة برامج متنوعة وهادفة وتليق بعقول المشاهدين الراقية، ومن هذه البرامج: