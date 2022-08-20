تقنية

تردد قناة القاهرة والناس 2022 على القمر الصناعي النايل سات

محمود مصطفى

تردد قناة القاهرة والناس على القمر الصناعي نايل سات هو الأكثر بحثاً مؤخراً من قبل المتابعين لهذه القناة، حيث أن قناة القاهرة والناس تعد إحدى أشهر القنوات الفضائية المصرية، والتي تتميز بعرض أفضل محتوى متنوع من البرامج التعليمية والترفيهية والمسلسلات التليفزيونية والأفلام أيضاً، كما تميزت قناة القاهرة والناس بعرض برامج الأخبار على شاشتها على مدار اليوم، وذلك حتى يكون المشاهد على دراية كاملة بما يدور حوله، منذ إنطلاق القناة على شاشة التليفزيون وبفضل سعيها الدائم لتقديم أفضل محتوى فقد استطاعت أن تحظى بالكثير من المشاهدات وزيادة عدد المتابعين لها يوماً بعد يوم، وحتى تستطيع ضبط تردد قناة القاهرة والناس على جهازك تابع ما يلي.

تردد قناة القاهرة والناس

تردد قناة القاهرة والناس 1 على النايل سات

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11765
  • الاستقطاب: أفقي H.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 6/5
  • الجودة: HD
  • التشفير: غير مشفرة.

تردد قناة القاهرة والناس الجديد 2022 نايل وعرب سات

تردد قناة الشارقة الرياضية الجديد Sharjah Sport 2022 علي النايل والعرب سات

تردد قناة القاهرة والناس 2 على النايل سات

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12015
  • الاستقطاب: رأسي V.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 6/5
  • الجودة: HD.
  • التشفير: لا يوجد تشفير.

تردد آخر لقناة القاهرة والناس على النايل سات

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11766
  • الاستقطاب: أفقي H.
  • معامل تصحيح الخطأ: 6/5
  • معدل الترميز: 27500.
  • الجودة: SD
  • التشفير: القناة متاحة.

تردد بديل قناة القاهرة والناس على النايل سات

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11430.
  • الاستقطاب: رأسي V.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3
  • معدل الترميز: 27500.
  • التشفير: غير مشفرة.
  • الجودة: HD

أهم البرامج التي تعرض على قناة القاهرة والناس

قناة القاهرة والناس تقوم بعرض عدة برامج متنوعة وهادفة وتليق بعقول المشاهدين الراقية، ومن هذه البرامج:

  • العباقرة.
  • شيخ الحارة.
  • الناس الحلوة.
  • الدكتور.
  • تك توك.
  • نفسنة.
محمود مصطفى

متزوج ولدي طفلين، أعمل بكتابة المقالات منذ عامين، لدي خبرة في المواضيع البحثية، وكيفية كتابتها، وأداوم على تحديث الأخبار العامة، من عشاق النادي الأهلي المصري، ولكن أشجع الزمالك في البطولات الأفريقية، أعشق تراب مصر، وأعشق البلدة التي ولدت بها وهي مدينة "بسيون" وهي بلد النجم محمد صلاح :)


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.