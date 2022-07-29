تردد قناة القاهرة والناس الجديد 2022 نايل وعرب سات

يُمكنك استقبال تردد قناة القاهرة والناس الجديدة 2022 نايل وعرب سات الآن بكل سهول عبر السيرفر الخاص بك، من أجل الاستمتاع بباقة متنوعة من البرامج والمسلسلات الحصرية، حيث تُعد القناة من أكثر القنوات بحثاً عبر الانترنت لما لها من متابعين كُثر، نظرًا لما توفره من محتوي رائع ومفيد للمشاهدين من خلال أفضل البرامج مع أشهر المذيعين، بالإضافة إلى أنها توفر للمشاهدين عرض المسلات العربية والأفلام القديمة والجديدة على مدار 24 ساعة، ولذلك سوف نعرض لكم التردد الجديد لقناة القاهرة والناس 2022 فتابعونا.

استقبل تردد قناة القاهرة والناس 1و2 الجديد

توفر لكم قناة القاهرة والناس قناتين وهم (1 و 2) والتي تعرض كل منهم أفضل البرامج المميزةالاجتماعية والثقافية والصحة والجمال وغيرها من البرامج المتنوعة والأفلام والمسلسلات الرائعة، بالإضافة إلى المسلسلات والأفلام القديمة الفريدة الذي يحبها فئة كبيرة من المشاهدين في مصر والوطن العربي.

كما أن القناة مخصصة لعرض البرامج الثقافية التي تنشر الوعي لدى المتابعين العر ، كما أنها تقوم بعرض العديد من الأخبار الهامة على مدار اليوم حتى يكون المتابعون على دراية بالأحداث الجارية في مصر والعالم العربي والأوربي، كما أن القناة أكثر ما يميزها أنها مجانية لا يمكن الاشتراك بها أو دفع أي رسوم مقابل استقبال القناة على الرسيفر الخاص بك.

تردد قناة القاهرة والناس الجديد 2022 عبر النايل سات

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب 11765 نايل سات 27500 5/6 أفقي 11430 نايل سات 27500 3/4 رأسي

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