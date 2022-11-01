تردد قناة القاهرة الإخبارية 2022 على النايل سات بجودة HD

من المقرر أن ينطلق البث الأول لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022 الساعة السابعة مساء، وهي قناة إخبارية مصرية تغطي كافة الأحداث والقضايا المهمة بمختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والرياضية على مدار 24 ساعة، وتضم قناة القاهرة شبكة كبيرة من كبار الإعلاميين والمراسلين من عواصم العالم مع الحرص على الالتزام بالمصداقية الكبيرة في نقل الأخبار للجمهور، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكن تردد قناة القاهرة الإخبارية على النايل سات بجودة HD.

تردد قناة القاهرة الإخبارية

يمكن متابعة القناة من خلال إضافة التردد التالي:

⭐ القمر الصناعي نايل سات ⭐ التردد 11747 ⭐ معدل الترميز 27500 ⭐ الاستقطاب عمودي ⭐ معدل التصحيح 3/4 ⭐ الجودة HD – SD

نبذة عن قناة القاهرة الإخبارية

المقر الرئيسي للقناة يقع في مدينة السادس من أكتوبر، وبالتحديد في مدينة الإنتاج الإعلامي.

يرأسها الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس مجموعة القنوات الإخبارية بقطاع أخبار المتحدة.

لا يقتصر دور قناة القاهرة الإخبارية على نقل أخبار مصر إلى المواطنين، بل تقوم القناة بتخصيص فقرات لمتابعة ما يحدث في الدول الأخرى العالمية.

تعتبر قناة القاهرة إضافة كبيرة إلى قنوات الأخبار والإعلام المصري، حيث أنها تعمل على تغطية كافة الأخبار المحلية والدولية بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المراسلين في عواصم العالم.

تضم القناة مجموعة من أبرز المراسلين والإعلامين من بينهم الكاتب عادل حمودة، والكاتب جمال عنايت، والإعلامية المتألقة أميمة تمام، وهذا بجانب الوجوه الشابة الجديدة.

كشف رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة عن المنضمين لـقناة القاهرة الإخبارية وهم: «الدكتور ياسر ثابت- الدكتور عزت إبراهيم- الأستاذ سيد جبيل- الأستاذ أشرف العشري- الأستاذ إيهاب عمر- الدكتور محمد فايز فرحات- الدكتور نورهان الشيخ- الأستاذ محمد مصطفى أبوشامة- الدكتور أسامة السعيد».

شعارها “هنا القاهرة عاصمة الخبر”.

القناة تصدر باللغة العربية وأيضا باللغة الإنجليزية من خلال قناة صوتية وتبث hd وكذلك sd.

خطوات إضافة تردد قناة القاهرة الإخبارية إلى جهاز الرسيفر

يمكن إضافة التردد وتنزيل القناة من خلال اتباع الخطوات التالية: